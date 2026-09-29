Kasować bilet czy nie? Wielu seniorów wciąż popełnia ten błąd, a wystarczy plastik w kieszeni
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Darmowe przejazdy autobusami i tramwajami to jeden z najbardziej wyczekiwanych przywilejów, z którego Polacy mogą korzystać na emeryturze. Okazuje się jednak, że wokół bezpłatnej komunikacji miejskiej narosło sporo mitów. Kto tak naprawdę nie musi płacić ani grosza za podróżowanie i jakie dokumenty trzeba pokazać kontrolerowi? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.
- Status emeryta to za mało. Decyduje ta jedna kluczowa liczba
- Mieszkasz tutaj? Masz szczęście, darmowe przejazdy ruszają o 5 lat wcześniej
- Nie masz jeszcze 70 lat? Sprawdź ukryte zniżki w swoim mieście
Status emeryta to za mało. Decyduje ta jedna kluczowa liczba
Wielu seniorów jest przekonanych, że sam fakt przejścia na emeryturę i posiadanie legitymacji ZUS zwalnia ich z opłat za przejazdy miejską komunikacją. To pułapka, która podczas kontroli może słono kosztować. W skali całego kraju kluczową barierą dającą pełne prawo do darmowych podróży jest wiek 70 lat. Co ważne, ten ogólnopolski przywilej nie jest powiązany z pobieraniem świadczenia emerytalnego - przysługuje każdemu, kto przekroczył tę magiczną granicę wieku. Podczas kontroli w autobusie czy tramwaju nie trzeba tłumaczyć się ze swojego statusu zawodowego. Wystarczy mieć przy sobie jeden dokument potwierdzający tożsamość i datę urodzenia:
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- Dowód osobisty
- Powszechnie akcept,owana jest również legitymacja emeryta.
Mieszkasz tutaj? Masz szczęście, darmowe przejazdy ruszają o 5 lat wcześniej
Choć wiek 70 lat gwarantuje darmowe podróże w całej Polsce, lokalne samorządy mają prawo do ustalania własnych, znacznie korzystniejszych zasad. Niektóre miasta poszły o krok dalej i całkowicie zniosły opłaty dla młodszych seniorów. Jeśli mieszkasz lub podróżujesz po tych regionach, za bilet nie zapłacisz już po 65. roku życia:
- Bydgoszcz,
- Lublin,
- Wrocław.
W tych aglomeracjach wystarczy ukończone 65 lat, by legalnie i bezpłatnie korzystać z siatki połączeń miejskich przewoźników.
Nie masz jeszcze 70 lat? Sprawdź ukryte zniżki w swoim mieście
Nawet jeśli nie mieszkasz we Wrocławiu czy Lublinie i nie świętowałeś jeszcze 70. urodzin, nie oznacza to, że musisz kupować pełnopłatne bilety. Lokalne systemy ulg oferują bardzo atrakcyjne alternatywy, o których część pasażerów zapomina.
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- Bilet Seniora na specjalnych warunkach: W większości polskich miast osoby w wieku emerytalnym mają ustawowe prawo do zniżki sięgającej 50 procent ceny biletu jednorazowego lub okresowego.
- Warszawa kusi za "pięćdziesiątkę": W stolicy osoby, które ukończyły 65 lat, mogą zakupić tzw. roczny bilet seniora. Kosztuje on zaledwie 50 zł i pozwala na nielimitowane podróże wszystkimi środkami transportu miejskiego przez 365 dni.
- Ekstra ulgi w Szczecinie: Władze Szczecina zdecydowały się na wprowadzenie 50-procentowej zniżki dla mieszkańców już na 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
Zasady przyznawania ulg bywają różne w zależności od regionu, dlatego przed wejściem do pojazdu zawsze warto upewnić się, jakie prawa przysługują pasażerom w danym mieście. Jeden szybki rzut oka na lokalny regulamin pozwala zatrzymać w portfelu spore sumy.
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