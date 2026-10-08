Podwyżka stóp procentowych w listopadzie? Padły ważne słowa prezesa NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie wykluczył w czwartek, że jeżeli projekcje NBP na kolejne kwartały okażą się niepokojące, to Rada Polityki Pieniężnej mogłaby na nie zareagować podwyżką stóp procentowych już w listopadzie. Dodał, że obecnie jednak nie zanosi się na to.

Glapiński nie wyklucza podwyżki stóp procentowych w listopadzie

Prezes Glapiński pytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej, czy jest możliwa ewentualna podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w listopadzie, jeżeli projekcie NBP okażą się niepokojące, odpowiedział: „tak, chociaż tego nie przewiduję”.

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- Ja jako prezes NBP mam wszystkie dane na bieżąco. Na to (podwyżkę stóp w listopadzie - PAP) się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie nasi analitycy z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich, przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję - poinformował Glapiński.

- Po wypowiedziach wszystkich członków Rady, powtarzam wszystkich, widzę pełną determinację, żeby nie przegapić momentu, gdyby inflacja rozlewała się i miała tendencję do rozlewania się na kolejne sektory i miała jakiś trwały charakter - zaznaczył.

Niepewność wokół obniżonego VAT i akcyzy na paliwa

Glapiński powiedział, że obecnie nie wiadomo, czy w styczniu rząd przedłuży obniżkę podatku VAT-u i akcyzy na paliwa, czyli tzw. pakiet CPN. - Być może rząd wcześniej da jakiś sygnał w tej sprawie i będzie nam łatwiej podjąć decyzję. Także to jest ten element, do co do którego żaden model, żadne badania nam nic nie pomogą - mówił szef NBP.

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Stopa referencyjna NBP pozostaje na poziomie 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

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RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.