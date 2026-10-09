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Dłuższe życie, dłuższa emerytura. Jak zarządzać wypłatami środków z produktów emerytalnych?

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09 października 2026, 06:50
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Ppk,(employee,Capital,Plans)
ppk emerytura wypłaty
Shutterstock

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Polacy żyją dłużej niż kiedykolwiek, więc zgromadzony kapitał musi wystarczyć na więcej lat. Jak mądrze korzystać z oszczędności emerytalnych, w tym z PPK? Zapytaliśmy Tomasza Orlika, członka zarządu PFR TFI.

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Wydłużenie życia to jeden z największych sukcesów naszej cywilizacji i zarazem jedno z największych wyzwań finansowych. Dłuższe życie oznacza dłuższy czas pobierania emerytury. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na lata? Według Tomasza Orlika liczy się nie tylko to, jak odkładamy na przyszłość, lecz także to, jak korzystamy ze zgromadzonych środków.

Żyjemy dłużej niż kiedykolwiek wcześniej

Na początku lat 90. przeciętny mężczyzna w Polsce żył nieco ponad 66 lat, a kobieta około 75 lat. Według danych GUS za 2025 r. wartości te wynoszą odpowiednio ponad 75 i ponad 82 lata. W ciągu jednego pokolenia mężczyźni zyskali więc ponad dziewięć lat życia, a kobiety ponad siedem. Ten trend najpewniej się utrzyma. Postęp medycyny, lepsza profilaktyka i zdrowszy styl życia sprawiają, że coraz więcej osób dożywa 90, a nawet 100 lat. W praktyce oznacza to, że dla wielu z nas emerytura będzie trwać znacznie dłużej niż jeszcze kilkanaście lat temu.

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Dodatki do rent i emerytur, senior

Emerytura, seniorzy

Shutterstock

Luka emerytalna, czyli różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością

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Polski system emerytalny działa według prostej zasady: wysokość świadczenia zależy od tego, ile zgromadzimy na koncie w ZUS, oraz od tego, jak długo według statystyk będziemy emeryturę pobierać. Im dłuższe przewidywane życie, tym niższa miesięczna kwota. Zgromadzony kapitał trzeba po prostu „rozłożyć” na więcej lat.

Do tego dochodzi demografia. Społeczeństwo szybko się starzeje. Osoby w wieku 65+ stanowią już około jednej piątej populacji, a według prognoz w kolejnych dekadach będzie to blisko co trzeci Polak. Skutek jest łatwy do przewidzenia. Tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, będzie systematycznie spadać. Prognozy wskazują, że dla dzisiejszych 30- i 40-latków może ona wynieść zaledwie 25–35 proc.

W dyskusji o zabezpieczeniu na czas emerytury często skupiamy się na tym, jak odkładać pieniądze. Tymczasem równie ważne jest pytanie, jak później korzystać ze zgromadzonych środków.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały zaprojektowane jako długoterminowy system budowania dodatkowego kapitału emerytalnego. Dzięki wpłatom pracownika, pracodawcy i państwa coraz więcej osób systematycznie oszczędza na przyszłość. Przewaga PPK nie kończy się jednak w chwili ukończenia 60 lat. Te środki mogą pracować dłużej.

PPK

Zmiany w PPK

Shutterstock

Emerytura trwa dłużej, niż myślimy

Osoba przechodząca dziś na emeryturę w wieku 60 lub 65 lat ma dużą szansę żyć jeszcze dwie, a często nawet trzy dekady. Według GUS w 2025 r. oczekiwane dalsze trwanie życia 60-latka wynosiło 20 lat, a 60-latki prawie 25 lat. W praktyce oznacza to konieczność planowania finansów nie na kilka, lecz na kilkadziesiąt lat. Dlatego warto przyjąć zasadę ostrożności i tworzyć plan wypłat zakładający dłuższy horyzont.

Gdy otrzymujemy dostęp do większej kwoty zgromadzonej przez lata oszczędzania, naturalną pokusą jest jej jednorazowe wykorzystanie. Warto jednak pamiętać, że kapitał emerytalny ma przede wszystkim pełnić funkcję długoterminowego zabezpieczenia. Rozłożenie wypłat w czasie pozwala lepiej kontrolować budżet i zmniejsza ryzyko szybkiego wyczerpania oszczędności.

Taką możliwość dają PPK. Standardowy wariant, w którym uczestnik jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, zakłada jednorazową wypłatę 25 proc. zgromadzonych środków, a pozostałych 75 proc. w co najmniej 120 comiesięcznych ratach. To rozwiązanie łączy natychmiastowe wsparcie finansowe z długoterminowym uzupełnieniem budżetu domowego. PPK są na tyle elastyczne, że uczestnik może bardziej rozłożyć wypłaty w czasie, np. zwiększając liczbę miesięcznych rat. Możliwe jest również rozwiązanie, w którym uczestnik wypłaci 100 proc. zgromadzonych środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach. W takim wariancie rezygnuje z jednorazowego „zastrzyku” gotówki, ale zwiększa wysokość świadczeń, które będzie regularnie otrzymywał co miesiąc.

Kapitał na emeryturę może pracować dłużej

Aktualne dane ZUS oraz wyniki badań aktywności ekonomicznej wskazują, że coraz więcej osób, które osiągają wiek emerytalny, nie kończy pracy zawodowej. Seniorzy coraz częściej pozostają na rynku pracy – zarówno z powodów finansowych, jak i społecznych. W takiej sytuacji ważne jest, że osoby zatrudnione, które po ukończeniu 60 lat nie rozpoczęły wypłat, nadal mogą gromadzić oszczędności w PPK. Należy przy tym pamiętać, że rozpoczęcie wypłat po 60. roku życia oznacza koniec wpłat do PPK i dopłat rocznych od państwa. Z kolei osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat i wcześniej nie oszczędzały w PPK, mogą przystąpić do programu wyłącznie na swój wniosek.

Warto też pamiętać, że rozpoczęcie wypłat z PPK po osiągnięciu 60. roku życia nie oznacza końca horyzontu inwestycyjnego. Środki wypłacane w ratach przez cały czas pozostają w funduszu zdefiniowanej daty i są nadal inwestowane.

Długowieczność zmienia sposób myślenia o emeryturze

Jeszcze niedawno podstawowe pytanie brzmiało: czy uda się zgromadzić wystarczająco dużo pieniędzy na emeryturę? Dziś coraz częściej powinniśmy pytać: jak gospodarować zgromadzonym kapitałem, by wystarczył na 20, 30 lub nawet więcej lat życia po zakończeniu aktywności zawodowej? W tym kontekście rola PPK staje się szczególnie istotna. Program nie tylko pomaga budować dodatkowe oszczędności, lecz także daje możliwość ich stopniowego wykorzystywania.

Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych PFR TFI

Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych PFR TFI

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Źródło: INFOR
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