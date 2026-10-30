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Duże zniżki dla seniorów po 60. roku życia w 2026. Wystarczy jedna karta, aby płacić mniej w tysiącach miejsc w Polsce. Ulgi na sanatoria, zakupy i leczenie

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30 października 2026, 09:15
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
pieniądze
Świadczenie ratownicze 2026 - kryteria
Shutterstock

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Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat, mogą korzystać z wielu zniżek na codzienne zakupy, pobyty w sanatoriach, rehabilitację czy usługi medyczne. Wystarczy mieć Ogólnopolską Kartę Seniora, którą honorują tysiące punktów w całej Polsce. Aby ją otrzymać, nie trzeba być na emeryturze. Sprawdź, komu przysługuje karta, jak ją wyrobić i gdzie można dzięki niej płacić mniej.

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Tak karta daje zniżki w tysiącach miejsc w 2026 roku

Ogólnopolska Karta Seniora, w skrócie OKS, to program prowadzony przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora. Senior otrzymuje fizyczną legitymację lub pobiera bezpłatną aplikację "OKS Karta Seniora". Wybrany dokument okazuje u partnera programu, aby skorzystać z przygotowanej zniżki lub specjalnej oferty. Karta działa na terenie całego kraju, ale tylko w tych firmach i instytucjach, które oficjalnie przystąpiły do programu.

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Nie należy OKS mylić z legitymacją emeryta-rencisty.

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Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Podstawowym warunkiem jest wiek. O Ogólnopolską Kartę Seniora może ubiegać się osoba, która ukończyła 60 lat. Nie ma znaczenia wysokość dochodów ani to, czy senior pracuje, pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie. Liczy się ukończenie wymaganego wieku oraz prawidłowe wypełnienie formularza. Zgodnie z regulaminem osoba przystępuje jednocześnie do Stowarzyszenia MANKO jako członek wspierający program.

Jakie zniżki daje Ogólnopolska Karta Seniora w 2026 roku?

Nie ma jednego, stałego rabatu obowiązującego we wszystkich miejscach. Każdy partner programu sam określa, jaką zniżkę lub ofertę specjalną proponuje seniorom. Z kartą można otrzymać m.in.:

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  • rabaty na pobyty w hotelach, sanatoriach i uzdrowiskach,
  • tańsze zabiegi rehabilitacyjne oraz usługi medyczne,
  • zniżki na okulary, aparaty słuchowe i sprzęt pomocniczy,
  • rabaty w restauracjach, kawiarniach i lokalnych sklepach,
  • tańsze bilety do instytucji kultury, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
  • promocje na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, ubezpieczeniowe czy turystyczne.

Wysokość rabatu zależy od konkretnej placówki. Może to być kilka, kilkanaście, a w wybranych przypadkach nawet kilkadziesiąt procent. Organizator zaznacza, że lista partnerów zmienia się i jest na bieżąco uzupełniana. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić nie tylko nazwę firmy, ale również adres konkretnej placówki i warunki promocji.

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Gdzie sprawdzić listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora?

Aktualna baza partnerów znajduje się w internetowym katalogu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Można w nim wyszukiwać firmy według kategorii, miejscowości i rodzaju oferowanej usługi. Przed wizytą najlepiej upewnić się telefonicznie, że wybrany punkt nadal bierze udział w programie i zapytać, czego dokładnie dotyczy zniżka. Partnerzy programu powinni być również oznaczeni specjalną naklejką lub certyfikatem informującym o honorowaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora w 2026 roku?

Zgodnie z regulaminem obowiązującym od 22 kwietnia 2026 roku wysokość składki zależy od wybranego okresu członkostwa: 35 zł (karta ważna przez rok), 50 zł (karta ważna przez dwa lata).

Data ważności znajduje się na odwrocie karty. Nie jest to jednorazowa legitymacja wydawana bezterminowo. Po upływie wskazanego okresu trzeba odnowić udział w programie, aby nadal korzystać z rabatów. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty można otrzymać duplikat. Obecnie opłata za jego wydanie wynosi 20 zł.

Kiedy Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna?

Nie każdy senior musi płacić za wyrobienie dokumentu. Mieszkańcy samorządów uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” mogą otrzymać kartę bez opłacania indywidualnej składki, ponieważ koszt jej wydania pokrywa gmina, miasto, powiat lub województwo.

Dlatego, przed wysłaniem płatnego wniosku warto więc skontaktować się z urzędem gminy albo miasta i sprawdzić, czy samorząd przystąpił do programu. Organizator informuje, że bezpłatne lokalne edycje karty wydawane są w setkach samorządów.

Jak złożyć wniosek o Ogólnopolską Kartę Seniora?

Sposób postępowania zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Jeżeli senior mieszka w gminie uczestniczącej w programie, powinien zgłosić się do urzędu lub jednostki wskazanej przez samorząd. Może to być na przykład urząd miasta, ośrodek pomocy społecznej, centrum seniora albo inna lokalna placówka. Dokładne zasady odbioru dokumentu ustala dany samorząd.

Osoba mieszkająca poza gminą partnerską może wypełnić internetowy formularz rejestracyjny i wysłać go online lub pobrać formularz poniżej, wypełnić go drukowanymi literami i wysłać pocztą wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Dokumenty należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, os. Urocze 12, 31-953 Kraków

Formularz można również złożyć bezpośrednio w biurze stowarzyszenia. We wniosku trzeba podać m.in. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Formularz musi być podpisany.

Formularz Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora jest dostępna także w wersji cyfrowej. Bezpłatną aplikację „OKS Karta Seniora” można pobrać z Google Play lub App Store. Do jej uruchomienia potrzebna jest jednak aktywna karta. Po zainstalowaniu aplikacji należy wybrać: „Mam numer karty seniora”. wpisać numer posiadanej karty i datę urodzenia, ustawić własny kod PIN, aktywować cyfrową kartę. W aplikacji można również wyszukiwać partnerów, sprawdzać zniżki i przeglądać promocje.

Czy warto wyrobić OKS?

Ogólnopolska Karta Seniora nie jest dokumentem gwarantującym rabaty we wszystkich dużych sieciach handlowych. Aby zniżka działała, konkretna firma musi znajdować się na aktualnej liście partnerów programu. Dlatego najlepiej najpierw sprawdzić partnerów działających w najbliższej okolicy. Jeżeli senior regularnie korzysta z rehabilitacji, kupuje okulary, jeździ do sanatorium albo podróżuje, koszt składki może zwrócić się już po kilku zakupach.

Źródło: INFOR
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