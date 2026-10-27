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Awaria banku - jak sobie radzą Polacy? Dwie trzecie trzyma gotówkę na wszelki wypadek, a pozostali?

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27 października 2026, 19:47
Europion Polska
Europion Polska
Platforma badań opinii publicznej i rynku
awaria banku gotówka pieniądze
Awaria banku - jak sobie radzą Polacy? Dwie trzecie trzyma gotówkę na wszelki wypadek, a pozostali?
Shutterstock

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W ciągu ostatnich 12 miesięcy awaria aplikacji lub systemu banku uniemożliwiła skorzystanie z własnych pieniędzy 30 proc. badanych. Zapas gotówki na taką okoliczność trzyma 66 proc. Po awarii Polacy oczekują od banku przede wszystkim informacji i dostępu do środków.

Co trzeci Polak był odcięty od własnych pieniędzy

Na pytanie, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy awaria aplikacji lub systemu banku uniemożliwiła skorzystanie z własnych pieniędzy, 15 proc. badanych odpowiada, że zdarzyło się to kilka razy, a kolejne 15 proc., że raz. Nie doświadczyło tego 57 proc., 10 proc. nie pamięta, a 2 proc. nie korzysta z bankowości elektronicznej. Łącznie 30 proc. dorosłych Polaków doświadczyło w ciągu roku sytuacji, w której nie mogło sięgnąć po własne środki. Banki publikują dane o dostępności systemów liczone w procentach czasu. Ten wskaźnik pokazuje to samo zjawisko od strony klienta.

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awaria banku europion

Awaria w banku

Źródło zewnętrzne

Doświadczenie to jest wyraźnie zróżnicowane wiekiem. W grupie 30–39 lat awarii doświadczyło 42 proc. badanych, wśród osób po sześćdziesiątce 12 proc. Różnica jest istotna statystycznie i wynika przede wszystkim z intensywności korzystania z aplikacji.

Gotówka ratuje częściej niż konto w drugim banku

Osoby, które doświadczyły awarii, najczęściej sięgały po gotówkę - 39 proc. Kolejne 32 proc. po prostu czekało, aż awaria minie. Z karty lub konta w innym banku skorzystało 18 proc., z zakupu zrezygnowało 6 proc., a 4 proc. pożyczyło pieniądze od kogoś bliskiego.

reakcja w razie awarii banku europion

Eeakcja w razie awarii banku

Źródło zewnętrzne

Dwie trzecie ma zapas gotówki i to jest najmocniejsza liczba badania:

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  • Zapas starczyłby na kilka dni - 30 proc.
  • Zapas starczyłby na tydzień lub dłużej - 21 proc.
  • Zapas starczyłby na jeden dzień - 15 proc.
  • Nie trzymam gotówki na taki wypadek - 23 proc.
  • Trudno powiedzieć - 11 proc.

gotówka europion

Gotówka

Źródło zewnętrzne

Jakikolwiek zapas gotówki na wypadek awarii systemów trzyma 66 proc. badanych. Zapas na tydzień lub dłużej deklaruje 29 proc. mężczyzn i 13 proc. kobiet oraz 27 proc. mieszkańców wsi wobec 14 proc. mieszkańców średnich miast. Obie różnice są istotne statystycznie.

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Tylko co piąty trzyma oszczędności wyłącznie w banku

Bez żadnych obaw trzyma wszystkie oszczędności w bankowości elektronicznej 21 proc. badanych. Pozostali stosują jakąś formę zabezpieczenia: 27 proc. woli mieć przy tym zapas gotówki, 20 proc. trzyma część środków poza bankiem, a 12 proc. dzieli pieniądze między kilka banków. Oszczędności nie ma 20 proc. To trzy różne strategie, nie trzy stopnie tej samej obawy i tak należy je raportować. Łącznie jakąś formę zabezpieczenia stosuje 59 proc. badanych.

oszczędności europion

Oszczędności

Źródło zewnętrzne

Klienci chcą informacji

Zapytani, czego oczekują od banku po awarii jego systemu, badani wskazują: jasnej informacji, jak długo potrwa awaria - 31 proc., zapewnienia innego dostępu do pieniędzy w oddziale lub bankomacie - 30 proc., automatycznej rekompensaty - 16 proc. Że nie oczekują niczego szczególnego, bo awarie się zdarzają, mówi 14 proc. Rekompensata jest wskazywana dwa razy rzadziej niż informacja albo dostęp. Oczekiwania klientów dotyczą więc tego, co dzieje się w trakcie awarii, a nie tego, co bank zrobi po niej. Jasnej informacji oczekuje 36 proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn. Odpowiedź „nic szczególnego” wybiera 20 proc. osób bez matury i 7 proc. osób z wyższym wykształceniem. Obie różnice są istotne statystycznie.

oczekiwania europion

Oczekiwania

Źródło zewnętrzne

- Trzydzieści procent Polaków w ciągu roku nie mogło sięgnąć po własne pieniądze, bo system banku nie działał. Najciekawsze jest to, jak Polacy się zabezpieczają. Dwie trzecie trzyma w domu gotówkę na wypadek awarii, a co piąty ma zapas na tydzień lub dłużej. To nie jest nieufność wobec konkretnego banku - to zwykła ostrożność wobec sytuacji, w której telefon przestaje działać. I rzecz, która powinna zainteresować same banki: po awarii klienci oczekują informacji i alternatywnego dostępu do środków. Rekompensatę wskazuje szesnaście procent, informację i dostęp po trzydzieści. - Lidia Przybysławska, Country Manager Europion Polska.

Badanie zrealizowane przez Europion Polska (Opinio Institute Kft.) w październiku 2026 metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 023 dorosłych mieszkańców Polski. Dane ważone metodą IPF (raking) do struktury GUS NSP 2021 według płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i makroregionu. DEFF 2,53; efektywna liczebność próby 404 obserwacje, co odpowiada marginesowi błędu ok. ±4,9 p.p. dla całej próby. Baza zawężona: osoby dotknięte awarią — 30,1 proc. próby, n=358, margines błędu ok. ±7 p.p. Różnice między grupami przetestowano na poziomie istotności 0,05. Przekroje według deklarowanych preferencji politycznych w tej fali mają zbyt małe liczebności, by je raportować. Badanie mierzy deklarowane doświadczenia i oczekiwania klientów, nie faktyczną awaryjność systemów bankowych — wyników nie należy przedstawiać jako oceny konkretnego banku.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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