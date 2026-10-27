Awaria banku - jak sobie radzą Polacy? Dwie trzecie trzyma gotówkę na wszelki wypadek, a pozostali?
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W ciągu ostatnich 12 miesięcy awaria aplikacji lub systemu banku uniemożliwiła skorzystanie z własnych pieniędzy 30 proc. badanych. Zapas gotówki na taką okoliczność trzyma 66 proc. Po awarii Polacy oczekują od banku przede wszystkim informacji i dostępu do środków.
- Co trzeci Polak był odcięty od własnych pieniędzy
- Gotówka ratuje częściej niż konto w drugim banku
- Tylko co piąty trzyma oszczędności wyłącznie w banku
- Klienci chcą informacji
Co trzeci Polak był odcięty od własnych pieniędzy
Na pytanie, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy awaria aplikacji lub systemu banku uniemożliwiła skorzystanie z własnych pieniędzy, 15 proc. badanych odpowiada, że zdarzyło się to kilka razy, a kolejne 15 proc., że raz. Nie doświadczyło tego 57 proc., 10 proc. nie pamięta, a 2 proc. nie korzysta z bankowości elektronicznej. Łącznie 30 proc. dorosłych Polaków doświadczyło w ciągu roku sytuacji, w której nie mogło sięgnąć po własne środki. Banki publikują dane o dostępności systemów liczone w procentach czasu. Ten wskaźnik pokazuje to samo zjawisko od strony klienta.
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Doświadczenie to jest wyraźnie zróżnicowane wiekiem. W grupie 30–39 lat awarii doświadczyło 42 proc. badanych, wśród osób po sześćdziesiątce 12 proc. Różnica jest istotna statystycznie i wynika przede wszystkim z intensywności korzystania z aplikacji.
Gotówka ratuje częściej niż konto w drugim banku
Osoby, które doświadczyły awarii, najczęściej sięgały po gotówkę - 39 proc. Kolejne 32 proc. po prostu czekało, aż awaria minie. Z karty lub konta w innym banku skorzystało 18 proc., z zakupu zrezygnowało 6 proc., a 4 proc. pożyczyło pieniądze od kogoś bliskiego.
Dwie trzecie ma zapas gotówki i to jest najmocniejsza liczba badania:
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- Zapas starczyłby na kilka dni - 30 proc.
- Zapas starczyłby na tydzień lub dłużej - 21 proc.
- Zapas starczyłby na jeden dzień - 15 proc.
- Nie trzymam gotówki na taki wypadek - 23 proc.
- Trudno powiedzieć - 11 proc.
Jakikolwiek zapas gotówki na wypadek awarii systemów trzyma 66 proc. badanych. Zapas na tydzień lub dłużej deklaruje 29 proc. mężczyzn i 13 proc. kobiet oraz 27 proc. mieszkańców wsi wobec 14 proc. mieszkańców średnich miast. Obie różnice są istotne statystycznie.
Tylko co piąty trzyma oszczędności wyłącznie w banku
Bez żadnych obaw trzyma wszystkie oszczędności w bankowości elektronicznej 21 proc. badanych. Pozostali stosują jakąś formę zabezpieczenia: 27 proc. woli mieć przy tym zapas gotówki, 20 proc. trzyma część środków poza bankiem, a 12 proc. dzieli pieniądze między kilka banków. Oszczędności nie ma 20 proc. To trzy różne strategie, nie trzy stopnie tej samej obawy i tak należy je raportować. Łącznie jakąś formę zabezpieczenia stosuje 59 proc. badanych.
Klienci chcą informacji
Zapytani, czego oczekują od banku po awarii jego systemu, badani wskazują: jasnej informacji, jak długo potrwa awaria - 31 proc., zapewnienia innego dostępu do pieniędzy w oddziale lub bankomacie - 30 proc., automatycznej rekompensaty - 16 proc. Że nie oczekują niczego szczególnego, bo awarie się zdarzają, mówi 14 proc. Rekompensata jest wskazywana dwa razy rzadziej niż informacja albo dostęp. Oczekiwania klientów dotyczą więc tego, co dzieje się w trakcie awarii, a nie tego, co bank zrobi po niej. Jasnej informacji oczekuje 36 proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn. Odpowiedź „nic szczególnego” wybiera 20 proc. osób bez matury i 7 proc. osób z wyższym wykształceniem. Obie różnice są istotne statystycznie.
- Trzydzieści procent Polaków w ciągu roku nie mogło sięgnąć po własne pieniądze, bo system banku nie działał. Najciekawsze jest to, jak Polacy się zabezpieczają. Dwie trzecie trzyma w domu gotówkę na wypadek awarii, a co piąty ma zapas na tydzień lub dłużej. To nie jest nieufność wobec konkretnego banku - to zwykła ostrożność wobec sytuacji, w której telefon przestaje działać. I rzecz, która powinna zainteresować same banki: po awarii klienci oczekują informacji i alternatywnego dostępu do środków. Rekompensatę wskazuje szesnaście procent, informację i dostęp po trzydzieści. - Lidia Przybysławska, Country Manager Europion Polska.
Badanie zrealizowane przez Europion Polska (Opinio Institute Kft.) w październiku 2026 metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 023 dorosłych mieszkańców Polski. Dane ważone metodą IPF (raking) do struktury GUS NSP 2021 według płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i makroregionu. DEFF 2,53; efektywna liczebność próby 404 obserwacje, co odpowiada marginesowi błędu ok. ±4,9 p.p. dla całej próby. Baza zawężona: osoby dotknięte awarią — 30,1 proc. próby, n=358, margines błędu ok. ±7 p.p. Różnice między grupami przetestowano na poziomie istotności 0,05. Przekroje według deklarowanych preferencji politycznych w tej fali mają zbyt małe liczebności, by je raportować. Badanie mierzy deklarowane doświadczenia i oczekiwania klientów, nie faktyczną awaryjność systemów bankowych — wyników nie należy przedstawiać jako oceny konkretnego banku.
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