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Kiedy najlepiej kupować złoto? Jak wybrać dobry moment?

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29 października 2026, 15:19
złoto, monety, sztabki
Kiedy najlepiej kupować złoto? Jak wybrać dobry moment?
Shutterstock

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Na początku 2026 roku złoto biło historyczne rekordy – pod koniec stycznia jego cena przekroczyła 5400 USD za uncję. Dziewięć miesięcy później notowania spadły w okolice 4100 USD. Dla osób rozważających zakup fizycznego kruszcu pojawia się więc pytanie: czy obecna korekta to okazja, czy zapowiedź dalszych spadków? Jak wybrać odpowiedni moment, by zainwestować w złoto?

Wielu inwestorów odkłada decyzję o zakupie złota. Gdy cena spada, czekają na jeszcze większą korektę. Gdy rośnie, boją się, że na zakup jest już za późno. W ten sposób łatwo wpaść w błędne koło. Rynek nie da nam bowiem nigdy jasnego sygnału: kupuj właśnie teraz.

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Pułapka rynkowych prognoz

Cena złota zależy od wielu czynników, takich jak decyzje banków centralnych, stan gospodarki czy bieżąca polityka. Dlatego właśnie przygotowując prognozy, analitycy biorą pod uwagę m.in. poziom inflacji, stopy procentowe, kurs dolara i to, ile kruszcu skupują banki centralne. Rzecz w tym, że żaden model nie przewidzi nagłej wojny albo kryzysu politycznego — a takie wydarzenia potrafią wywrócić rynek do góry nogami w kilka dni.

Dobrym przykładem jest przełom 2021 i 2022 roku, gdy uncja złota kosztowała około 1800 USD. W tym czasie amerykański bank centralny FED szykował się do podwyżek stóp procentowych, co w opinii wielu miało ograniczać atrakcyjność złota. Analitycy J.P. Morgan zakładali wtedy, że średnia cena złota w 2022 roku wyniesie 1630 USD za uncję. Wszystko zmieniła rosyjska inwazja na Ukrainę. Po 24 lutego inwestorzy zwrócili się w stronę bezpiecznych aktywów, co sprawiło, że w niespełna dwa tygodnie cena złota wzrosła do 2070 USD. Choć w kolejnych miesiącach kruszec zaczął tanieć, jego średnia cena za cały 2022 rok wyniosła około 1800 USD, a więc o ponad 10 proc. więcej niż zakładali analitycy.

Podobnie było w 2026 roku. Jeszcze w styczniu Goldman Sachs prognozował, że złoto zakończy rok na poziomie 5400 USD za uncję. Przewidywania opierały się m.in. na zapowiadanych obniżkach stóp procentowych w USA i utrzymującym się popycie ze strony banków centralnych. Sytuację zmienił konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen energii nasilił obawy o inflację, a amerykański FED zaczął sygnalizować utrzymanie wysokich stóp procentowych. W czerwcu analitycy banku obniżyli swoje przewidywania do 4900 USD.

Jaki z tego wniosek? Prognozy pozwalają lepiej zrozumieć sytuację i pokazują, jak eksperci oceniają trendy. Wszystko przy założeniu, że nie zdarzy się nic niespodziewanego. To dlatego patrząc na przewidywania analityków trzeba tylko pamiętać, że to jedynie scenariusze, a nie obietnice.

Zamiast jednego zakupu – kilka rozłożonych w czasie?

Poszukiwanie idealnego momentu na zakup złota opiera się na założeniu, że całą transakcję trzeba przeprowadzić przy najbardziej korzystnej cenie. Można jednak podejść do tematu inaczej. Zamiast przeznaczać cały kapitał na jedną transakcję, można podzielić go na części i dokupywać złoto w regularnych odstępach – na przykład co miesiąc lub co kwartał. Gdy notowania spadają, za tę samą kwotę kupujemy więcej kruszcu. Gdy rosną, wcześniej zakupione sztabki lub monety zyskują na wartości, choć kolejne transakcje są droższe. W efekcie ostateczny koszt nabycia staje się wypadkową cen z różnych momentów rynkowych, co zdejmuje z inwestora presję trafienia w sam dołek.

Trzeba jednak pamiętać o drugiej stronie medalu. Uśrednianie ceny nie zawsze daje lepszy wynik niż jednorazowa transakcja – jeśli złoto wchodzi w długi, dynamiczny trend wzrostowy, zakup całej puli na samym początku okaże się bardziej opłacalny. Takie podejście nie chroni też przed spadkiem wartości portfela w czasie korekty, a jedynie rozkłada zakupy w czasie.

Znaczenie mają jednak również komfort psychologiczny inwestora i koszty transakcji. Kupując jednorazowo za całą kwotę, łatwo ulec ciągłym wątpliwościom, czy wybraliśmy właściwy moment. Przy regularnych zakupach bieżące wahania cen mogą mieć mniejsze znaczenie dla podejmowanych decyzji. Warto jednak pamiętać o wymiarze praktycznym: częstsze transakcje na rynku złota fizycznego oznaczają kupowanie mniejszych sztabek lub monet. A małe gramatury zazwyczaj charakteryzują się wyższą marżą w przeliczeniu na gram kruszcu niż duże.

Zakupy poprzez cel

Coraz częściej klienci decydują się na regularne zakupy złota z myślą o konkretnym celu: rozpoczęciu studiów przez dziecko, wsparciu jego samodzielności po ich ukończeniu czy zgromadzeniu środków na pierwsze mieszkanie lub wkład własny. Taki cel nadaje oszczędzaniu rytm i pomaga utrzymać konsekwencję przez lata. Przeznaczanie zbliżonej kwoty na kolejne zakupy pozwala stopniowo budować portfel i uśredniać cenę nabycia kruszcu. Łatwiej wówczas patrzeć na bieżące korekty z większym spokojem, ponieważ punktem odniesienia staje się realizacja wieloletniego planu. Regularność nie eliminuje ryzyka spadków, ale może ograniczać stres związany z wyborem momentu zakupu. Gdy zbliża się termin realizacji celu, warto również zaplanować, kiedy i w jakich częściach zamieniać zgromadzone złoto na potrzebne środki.

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Czy istnieje dobry moment na zakup złota?

Nie ma sposobu, by precyzyjnie ustalić, kiedy złoto osiągnie swój lokalny dołek. Aktualna cena jest wypadkową wielu zmiennych makroekonomicznych i geopolitycznych, których waga stale się zmienia. Co więcej, „korzystny moment” to pojęcie czysto indywidualne. To, co dla jednego inwestora jest ryzykowne, dla innego okazuje się dobrym etapem realizacji długoterminowego planu. Ocena sytuacji zależy bowiem od kosztów transakcji, aktualnego kursu złotego, przyjętego horyzontu czasowego oraz tego, jaką rolę złoto ma pełnić w całym naszym majątku.

Zamiast pytać wyłącznie o to, czy złoto w najbliższych tygodniach zdrożeje, czy stanieje, warto najpierw określić własną strategię: zdecydować, czy kupujemy jednorazowo, czy stopniowo, dobrać odpowiednie gramatury i ustalić perspektywę czasową. Dopiero to pozwala podjąć świadomą decyzję zakupową bez łudzenia się, że istnieje jeden idealny moment odpowiedni dla każdego.

Paweł Mazurek, prezes zarządu Mennicy Mazovia oferującej Gold Plan, subskrypcyjny model zakupu złota

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Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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