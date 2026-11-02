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1000 zł lub 700 zł dofinansowania. Jakie wydatki można odzyskać?

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02 listopada 2026, 21:57
Anna Zdrowiecka
Anna Zdrowiecka
Dziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
Szczeniak golden retrievera trzymający w pysku metalową miskę.
Dofinansowanie może obejmować także karmę i akcesoria dla zwierzęcia. Zwrot zależy od spełnienia warunków lokalnego programu.
Shutterstock

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Dofinansowanie do 1000 zł może objąć także karmę, legowisko i zabiegi weterynaryjne. Program przewiduje pomoc przy konkretnych wydatkach, ale lista zakupów to dopiero początek zasad. Liczą się dokumenty, data poniesienia kosztów i spełnienie warunków udziału. Wsparcie ma charakter lokalny i jest skierowane do określonej grupy opiekunów.

  • Kwota podana w programie jest limitem. Wysokość zwrotu zależy od zaakceptowanych wydatków.
  • W katalogu kosztów znalazły się także zakupy potrzebne na co dzień.
  • Odpowiedni dokument warto uzyskać już przy kasie.
  • Termin rozliczenia pieniędzy trzeba odróżnić od terminu przystąpienia do programu.

Do 1000 zł dofinansowania. Ile faktycznie można odzyskać?

Najpierw pojawia się wydatek, a dopiero po jego rozliczeniu, jest możliwość odzyskania pieniędzy. Tak działa refundacja przewidziana w programie. Sam wniosek nie oznacza jeszcze przyznania wsparcia.

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W zasadach wskazano dwa pułapy: do 1000 zł i do 700 zł. To maksymalne kwoty pomocy, a nie pieniądze wypłacane automatycznie każdemu uczestnikowi.

Dobrze pokazuje to prosty przykład dla wariantu z limitem 1000 zł:

Wydatki zaakceptowane do rozliczenia

Zwrot mieszczący się w limicie

Koszt ponad limit

450 zł

450 zł

0 zł

850 zł

850 zł

0 zł

1300 zł

1000 zł

300 zł

Przykładowe obliczenia ilustrują wyłącznie działanie limitu. Wypłata zależy od spełnienia wszystkich warunków i zaakceptowania rozliczenia.

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Wydanie większej kwoty nie podnosi więc maksymalnej dopłaty. Z kolei przy niższych wydatkach nie można traktować niewykorzystanej części limitu jako dodatkowej gotówki.

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Nie tylko weterynarz. Za te zakupy też przewidziano zwrot

Lista kosztów obejmuje zabiegi weterynaryjne, karmę, kojec, budę, legowisko i inne akcesoria dla zwierząt. Oznacza to, że wsparcie może pomóc również przy kompletowaniu podstawowego wyposażenia.

Nie trzeba zatem ograniczać rozliczenia wyłącznie do rachunku z gabinetu. Trzeba jednak sprawdzić, czy konkretny zakup mieści się w zasadach programu i dotyczy zwierzęcia objętego pomocą.

Przy kasie ważne są dane. Anonimowy paragon to za mało

W informacjach o programie wskazano imienne rachunki lub faktury. Dokument powinien pozwalać powiązać wydatek z osobą występującą o jego zwrot. Zwykły anonimowy paragon nie spełnia wymogu dokumentu imiennego.

Ważny jest również moment zakupu. W opisach zasad wskazano, że refundacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Samo przechowywanie rachunków za wcześniejsze zakupy nie oznacza więc, że będzie można je rozliczyć.

Przed wydaniem pieniędzy warto sprawdzić datę umowy, katalog kosztów oraz wymagane załączniki. To właśnie te szczegóły decydują, czy zakup da się uwzględnić w rozliczeniu.

Do 20 listopada? Ten termin wymaga uwagi

W opisach uchwały rozdzielono nabór do 31 października 2026 r. i rozliczenie do 20 listopada 2026 r. Późniejszy komunikat przytoczony przez lokalne radio podaje jednak 20 listopada szerzej, jako termin występowania o refundację.

Na dziś nie ma zatem podstaw, by bez dodatkowego potwierdzenia obiecywać otwarty nabór nowych uczestników. Osoby z przyznanym wsparciem powinny pilnować terminu ze swojej umowy. Pozostali muszą najpierw potwierdzić w urzędzie możliwość udziału i dostępność środków.

Kto dostanie 1000 zł, a kto 700 zł? Tu jest najważniejszy warunek

Chodzi o program Zduńskiej Woli dla pełnoletnich osób adoptujących psy lub koty odłowione z terenu miasta. Zwierzęta przebywają w schronisku Funny Pets w Czartkach, a warunkiem udziału jest zawarcie umowy adopcyjnej i spełnienie zasad udzielenia wsparcia.

Do 1000 zł przewidziano przy adopcji psa, a do 700 zł przy adopcji kota. Samo posiadanie zwierzęcia albo przygarnięcie go z dowolnej placówki nie daje prawa do pieniędzy z tego programu.

Pomoc wiąże się też z obowiązkami. Przez 12 miesięcy od adopcji nie można sprzedać ani podarować zwierzęcia innej osobie bez zgody miasta. Niezapewnienie właściwych warunków lub oddanie podopiecznego z powrotem do schroniska oznacza, zgodnie z informacjami o programie, konieczność zwrotu otrzymanych pieniędzy.

Źródła:

  • Nasze Radio, „Adoptuj ze schroniska”, źródło informacji: UM Zduńska Wola.
  • eZdunska.
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