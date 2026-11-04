Kredyt hipoteczny budzi lęk milionów Polaków. Widać wyraźny podział na mapie kraju

Aż 62 proc. Polaków obawia się zaciągnięcia kredytu hipotecznego, wynika z badania portalu Nieruchomosci-online.pl cytowanego przez "PB". Przeciwnego zdania jest 24 proc. respondentów, a 14 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić tej kwestii.

W których województwach lęk przed kredytem jest największy?

Największy lęk przed wieloletnim zobowiązaniem deklarują mieszkańcy województw: świętokrzyskiego (67 proc. odpowiedzi), małopolskiego (66 proc.) i śląskiego (65 proc.). Najmniejszy - mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego (53 proc.), pomorskiego (56 proc.) i lubuskiego (57 proc.) - informuje „PB”, powołując się na raport.

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Duże różnice nawet w obrębie jednego województwa

Gazeta zwraca uwagę, że różnice widać także w samych regionach. Kredytu obawia się np. tylko 49 proc. mieszkańców Opola, ale aż 71 proc. osób z pozostałej części województwa - czytamy.

Badaczka zachowań konsumenckich w Nieruchomosci-online.pl Anna Zachara-Widła w rozmowie z „PB” oceniła, że obawy przed kredytem wynikają m.in. z ograniczonych możliwości zatrudnienia, m.in. na terenach poza miastami wojewódzkimi.

Z badania wynika też, że kredytu obawia się 65 proc. Polek wobec 58 proc. mężczyzn. Z kolei w grupie wiekowej 25-44 lata strach deklaruje 57 proc. badanych, a wśród osób po 55. roku życia 67 proc. - pisze „PB”.