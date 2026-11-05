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Przeciętny dług Polaka wzrósł o prawie 1090 zł. Najnowsze dane niepokoją

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05 listopada 2026, 10:53
Przeciętny dług Polaka wzrósł o prawie 1090 zł. Najnowsze dane niepokoją
Przeciętny dług Polaka wzrósł o prawie 1090 zł. Najnowsze dane niepokoją
Shutterstock

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Średnie zadłużenie mieszkańca Polski wzrosło w ciągu roku o prawie 1090 zł, osiągając 23 557 zł - wynika z danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Najczęściej długi dotyczyły rachunków za multimedia, alimentów, opłat sądowych i kredytów.

Według danych ERIF BIG, łączna wartość niespłaconych długów Polaków do końca września br. spadła rok do roku o 400 mln zł. Wyniosła ona 29,05 mld zł, podczas gdy na koniec III kwartału ub.r., Polacy byli zadłużeni na 29,49 mld zł. Jednocześnie jednak średnia wartość zaległości przypadająca na jednego konsumenta wzrosła z 22 468 zł do 23 557 zł (o 4,85 proc.).

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Polacy mają więcej niespłaconych zobowiązań niż rok wcześniej

Jak wyjaśnił ekspert ERIF BIG Cezary Ciopiński, wzrost średniego zadłużenia przy jednoczesnym spadku łącznej wartości zaległości może sugerować, że zadłużenie koncentruje się w coraz mniejszej grupie konsumentów. Zwrócił uwagę, że rdr wzrosła też średnia liczba zobowiązań na jedną osobę - z 1,9 do 2,01.

„Na wzrost zaległości w ostatnim kwartale mogły dodatkowo wpływać wydatki wakacyjne i związane z rozpoczęciem roku szkolnego, które obciążają domowe budżety” - wskazał ekspert.

Za co Polacy zalegają najczęściej?

Zebrane dane wskazują, że Polacy najczęściej zalegali z rachunkami za usługi multimedialne, takie jak telefon czy internet, oraz za zakupy ratalne - łącznie odpowiadały one za 23,28 proc. spraw zgłoszonych do bazy ERIF BIG. 16,39 proc. spraw stanowiły zobowiązania alimentacyjne, natomiast zobowiązania wobec sądów i Skarbu Państwa - 14,81 proc.

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Jak zaznaczył Cezary Ciopiński, w ciągu roku udział zobowiązań multimedialnych i zakupów ratalnych w liczbie wpisów do bazy wzrósł z 17,8 do ponad 23 proc. Według niego nie należy bagatelizować znaczenia tych należności, nawet jeśli są to zazwyczaj stosunkowo niewielkie kwoty.

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14,22 proc. wpisów do bazy ERIF BIG stanowiły zobowiązania wobec banków. Udział zadłużenia z tytułu pożyczek we wpisach do bazy wyniósł 13,3 proc., a zaległe składki ubezpieczeniowe odpowiadały za 12,09 proc. spraw.

Analitycy ERIF BIG zwrócili zarazem uwagę, że struktura przeterminowanego zadłużenia pokazuje wyraźne różnice między liczbą zaległych zobowiązań a ich wartością. Najczęściej ciążące na Polakach długi związane z opłatami za multimedia i ratami odpowiadały za mniej niż 3,5 proc. łącznej kwoty zadłużenia mieszkańców Polski. Alimenty stanowiły tymczasem 62,57 proc. wartości zadłużenia Polaków, pomimo że dotyczył ich mniej niż co szósty wpis w bazie. 

Wysoki udział w łącznej wartości zaległych zobowiązań - 18,47 proc. - miały również należności wobec banków. Zobowiązania z tytułu pożyczek odpowiadały za 7,55 proc. wartości zadłużenia Polaków. Udział każdego z pozostałych tytułów zadłużenia w całkowitej wartości długu wyniósł natomiast poniżej 4 proc.

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Źródło: PAP
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