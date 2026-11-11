Ile wyniesie limit wpłat na IKE w 2027 r.?

W 2027 r. maksymalna kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 30 099 zł. Limit został ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 października 2026 r.

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Dla porównania, limit wpłat na IKE w 2026 r. wynosi 28 260 zł. Oznacza to wzrost rocznego limitu o 1 839 zł.

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Jak ustala się limit wpłat na IKE

Roczny limit wpłat na IKE odpowiada trzykrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Limit dotyczy łącznej wartości wpłat dokonanych przez oszczędzającego w całym roku kalendarzowym.

Do limitu nie są wliczane wypłaty transferowe. Dotyczy to m.in. transferu środków między instytucjami prowadzącymi IKE albo przeniesienia określonych środków z innych form oszczędzania emerytalnego, gdy przepisy dopuszczają taki transfer. Przeniesienie środków nie zmniejsza więc kwoty, którą można dodatkowo wpłacić na IKE w danym roku.

Kto może oszczędzać na IKE

IKE może prowadzić osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Ustawa wprowadza jednak szczególne ograniczenia dla osób małoletnich.

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Małoletni może co do zasady wpłacać środki na IKE wyłącznie w roku, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Ponadto wysokość jego wpłat nie może przekroczyć:

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rocznego limitu wpłat na IKE oraz

dochodu uzyskanego w danym roku z pracy na podstawie umowy o pracę.

Osoba oszczędzająca może mieć co do zasady tylko jedno IKE. Nie jest także możliwe prowadzenie jednego konta IKE wspólnie, np. dla małżonków.

Najważniejsza korzyść: zwolnienie z podatku od zysków

Podstawową zachętą do oszczędzania na IKE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów kapitałowych. W praktyce oznacza to możliwość uniknięcia 19-procentowego podatku od zysków, często określanego jako podatek Belki.

Zwolnienie ma zastosowanie, gdy środki zostaną wypłacone po spełnieniu ustawowych warunków. Oszczędzający musi:

ukończyć 60 lat, albo

nabyć uprawnienia emerytalne i ukończyć 55 lat,

a dodatkowo – z wyjątkiem środków przeniesionych z PPE – spełnić jeden z następujących warunków:

dokonywać wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo

wpłacić ponad połowę całkowitej wartości wpłat co najmniej pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Spełnienie tych wymogów pozwala na wypłatę środków wraz z osiągniętymi zyskami bez podatku dochodowego.

Wycofanie pieniędzy z IKE przed spełnieniem warunków do wypłaty emerytalnej jest traktowane jako zwrot albo częściowy zwrot, a nie jako wypłata korzystająca ze zwolnienia podatkowego. W takim przypadku dochód osiągnięty na IKE podlega 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Podatek obejmuje zasadniczo zysk, czyli różnicę między wartością środków wycofywanych z konta a dokonanymi wpłatami przypadającymi na te środki. Podatek pobiera instytucja finansowa prowadząca IKE. Co do zasady oszczędzający nie wykazuje go samodzielnie w rocznym zeznaniu PIT.

Warto przy tym pamiętać, że wcześniejszy zwrot nie oznacza utraty wpłaconego kapitału. Oszczędzający otrzymuje zgromadzone środki, ale traci preferencję podatkową w zakresie osiągniętego dochodu.

Zmiana instytucji prowadzącej IKE

Posiadacz IKE nie musi pozostawać przez cały okres oszczędzania w jednej instytucji. Może zmienić podmiot prowadzący konto, np. bank, fundusz inwestycyjny, dobrowolny fundusz emerytalny albo zakład ubezpieczeń.

W takim przypadku środki mogą zostać przekazane do nowej instytucji w formie wypłaty transferowej. Transfer nie jest traktowany jak wcześniejszy zwrot, dlatego nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych i nie pomniejsza rocznego limitu wpłat.

Co dzieje się ze środkami po śmierci oszczędzającego

Posiadacz IKE może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci. Dyspozycję tę można w każdym czasie zmienić.

Osoba uprawniona może:

otrzymać środki w formie wypłaty,

przenieść je na swoje IKE,

przenieść je do pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli w nim uczestniczy.

Środki wypłacane osobie uprawnionej po śmierci oszczędzającego są zwolnione zarówno z podatku od spadków i darowizn, jak i z podatku dochodowego od dochodów kapitałowych. Jeżeli oszczędzający nie wskazał osoby uprawnionej, środki co do zasady wchodzą do spadku.

Poważne konsekwencje posiadania więcej niż jednego IKE

Przepisy zasadniczo nie pozwalają na równoczesne oszczędzanie na więcej niż jednym IKE. Wyjątki mogą wynikać wyłącznie wprost z ustawy, np. w związku z transferem środków. Naruszenie tej zasady może oznaczać utratę zwolnienia podatkowego. Dodatkowo dochód z oszczędzania na więcej niż jednym IKE może zostać opodatkowany sankcyjną stawką 75%.

Podstawą opodatkowania jest różnica między wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą dokonanych wpłat. Tego podatku instytucja finansowa co do zasady nie pobiera za oszczędzającego – podatnik musi wykazać go sam w odpowiednim zeznaniu rocznym PIT.

Podsumowanie

Limit wpłat na IKE w 2027 r. będzie wynosił 30 099 zł. IKE pozostaje rozwiązaniem pozwalającym systematycznie gromadzić oszczędności na przyszłość z możliwością skorzystania ze zwolnienia z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Aby zachować preferencje podatkowe, należy przede wszystkim pamiętać o dwóch zasadach: nie prowadzić równocześnie więcej niż jednego IKE oraz nie wycofywać środków przed spełnieniem warunków ustawowych, jeżeli celem jest pełne skorzystanie z podatkowych korzyści konta.

Podstawa prawna art. 2 pkt 1, 2-5, pkt 10, 12-15a, art. 3-6, art. 8, art. 11, art. 13, art. 34, art.35-38 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 91) art. 21 ust. 1 pkt 58-58a, art. 30 ust. 1 pkt 7a i ust. 3a, art. 30a, art. 41 ust. 4 oraz art. 45 ust. 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1371) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 października 2026 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2027 (M.P. z 2026 r. poz. 1081)

oprac. Ewa Sławińska