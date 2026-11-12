3 miliony ludzi bez dostępu do pieniędzy na początku listopada. A gdyby to stało się w Polsce?

Około 3 mln klientów Ueno Bank w Paragwaju straciło na początku listopada 2026 r. dostęp do rachunków i płatności po interwencji banku centralnego. Choć większość depozytów jest objęta gwarancjami, odzyskanie pieniędzy wymaga czasu. Sytuacja ta pokazuje, dlaczego bezpieczeństwo oszczędności nie zawsze oznacza możliwość natychmiastowego korzystania z nich.

Trzy miliony klientów, jeden problem

2 listopada bank centralny Paragwaju zdecydował o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Ueno Bank. Powodem był spadek wskaźnika wypłacalności poniżej połowy wymaganego minimum. Wstrzymano działalność banku, a klienci stracili możliwość normalnego korzystania z aplikacji, kart i przelewów. Ueno obsługiwał około 3 mln klientów, czyli blisko 60 proc. dorosłej populacji kraju. Bank zarządzał również około 850 mln USD środków publicznych.



– Możesz mieć pieniądze na rachunku i jednocześnie nie móc za nie kupić jedzenia ani zapłacić rachunków. To pokazuje różnicę między posiadaniem środków a faktycznym dostępem do nich. Klienci zwykle zaczynają o tym myśleć dopiero wtedy, gdy pojawia się problem – przypomina Jakub Żak, ekspert rynku aktywów cyfrowych i założyciel Hyllet.

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Pieniądze są gwarantowane. Ale kiedy można je odzyskać?

W Paragwaju depozyty są chronione do równowartości około 38 tys. USD na deponenta w danym banku. Według wstępnych szacunków regulatora gwarancja powinna w pełni objąć około 97 proc. klientów Ueno. Bank centralny rozpoczął procedurę wypłat dla pierwszej grupy deponentów, posiadających do 10 mln guaraní oszczędności.



Według informacji agencji EFE z 12 listopada, około 1,81 mln klientów odzyskało już środki w pierwszym etapie wypłat gwarantowanych depozytów. Proces jest kontynuowany, co pokazuje, że nawet przy uruchomieniu mechanizmów ochronnych przywrócenie dostępu do pieniędzy nie musi nastąpić jednocześnie dla wszystkich klientów.

A jak wyglądałoby to w Polsce?

W Polsce Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni co do zasady depozyty do równowartości 100 tys. euro na deponenta w danym banku. W przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłata środków gwarantowanych następuje zasadniczo w ciągu 7 dni roboczych. To istotne zabezpieczenie przed utratą oszczędności, ale nie gwarancja nieprzerwanego dostępu do pieniędzy.



– Siedem dni roboczych może wydawać się krótkim terminem, dopóki nie trzeba w tym czasie zapłacić pracownikom, dostawcom czy za mieszkanie. Dlatego warto mieć nie tylko zabezpieczone oszczędności, ale też inny sposób dostępu do pieniędzy – ocenia Jakub Żak.

Jeden bank to wygoda. Ale też zależność

Coraz więcej osób korzysta z jednej aplikacji do obsługi rachunku, karty, oszczędności i płatności. Dla przedsiębiorców podobna koncentracja może oznaczać uzależnienie bieżących rozliczeń od jednego dostawcy.



Kryzys Ueno nie oznacza, że polskim bankom grozi podobna sytuacja. Pokazuje jednak znaczenie planu awaryjnego na wypadek niedostępności usług finansowych. W praktyce takim zabezpieczeniem może być drugi rachunek w niezależnej instytucji, niewielka rezerwa gotówki lub dodatkowy kanał realizacji płatności. W firmach istotne są również procedury pozwalające kontynuować rozliczenia w razie awarii.

– Nie chodzi o to, żeby rezygnować z banków i trzymać wszystkie oszczędności w gotówce lub kryptowalutach. Każde rozwiązanie wiąże się z ryzykiem. Najważniejsze, żeby mieć wybór. Jeśli jeden sposób dostępu do pieniędzy przestaje działać, warto mieć drugi. W finansach, podobnie jak w biznesie, nie warto uzależniać się od jednego rozwiązania – podsumowuje CEO Hyllet.