Awaria Microsoft. Polacy obawiają się funkcjonowania banków i urzędów

Czy Polacy mają powody do obaw? Piątkowa awaria Microsoftu nie zakłóciła pracy banków oraz urzędów w Polsce. Jedynym ograniczeniem, zgłaszanym przez mBank czy krakowski magistrat, jest utrudniona komunikacja mailowa z odbiorcami.

Globalna awaria Microsoft

Awaria Microsoftu pozbawiła w czwartek miliony osób na całym świecie dostępu do poczty e-mail Outlook, aplikacji Teams i innych podstawowych narzędzi nowoczesnego życia biurowego. Dotknięte awarią zostały banki, instytucje rządowe i sądy w wielu krajach.

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Rzecznicy banków uspokajają

W rozmowie z PAP rzecznik prasowy mBank Piotr Rutkowski przekazał, że poza utrudnieniami w kontakcie mailowym z klientami, wszystkie usługi działają prawidłowo. Zaznaczył, że klienci zostali poinformowani o utrudnieniach i o alternatywnych formach kontaktu z mBankiem. Z kolei rzecznik prasowy PEKAO Paweł Jurek podkreślił, że awaria nie ma wpływu na obsługę klientów banku. Rzecznik Prasowy ING Piotr Utrata poinformował natomiast PAP, że awaria Microsoft co do zasady nie wpływa na operacje bankowe klientów. Małgorzata Witkowska z zespołu mediów PKO Banku Polskiego przekazała, że awaria nie zakłóca obsługi klientów PKO Banku Polskiego. „Monitorujemy sytuację i na bieżąco sprawdzamy dostępność naszych usług” – zapewniła.

Praca urzędów bez zakłóceń

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział PAP, że awaria Microsoftu nie zakłóciła pracy polskich urzędów. Zaznaczył, że polska administracja działa bez zakłóceń dzięki własnemu systemowi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Informację o możliwym utrudnionym kontakcie e-mailowym w związku z awarią podał również we wpisie na X Urząd Miasta Krakowa.

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Z kolei biura prasowe ministerstw, z którymi skontaktowała się PAP, nie zgłaszały trwających jeszcze problemów z funkcjonowaniem administracji. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazała PAP, że awaria nie wpływa na działanie Zakładu.

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Firma Microsoft w kolejnej aktualizacji o stanie usług przekazała w piątek, że obecnie obserwuje „obiecujące postępy w ich przywracaniu w Europie”, a dostępność usług i skuteczność dostarczania wiadomości e-mail „poprawiają się w coraz większej części” infrastruktury.