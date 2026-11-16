Puste butelki zalegają w domu, a automat w sklepie jest przepełniony lub nie działa. Według raportu CBOS, już 84% ankietowanych zwróciło w ciągu ostatnich trzech miesięcy przynajmniej jedno opakowanie objęte systemem kaucyjnym. Jednocześnie 44% uważa za niedogodność przechowywanie pustych opakowań w domu, a 37% wskazuje na awarie i przepełnienie automatów. Co się sprawdza, a co przeszkadza?

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Ważne SKRÓT W badaniu CBOS 84% ankietowanych zwróciło w ostatnich trzech miesiącach co najmniej jedno opakowanie objęte kaucją.

Największą niedogodnością jest przechowywanie pustych opakowań w domu (44%) . Dalej są awarie i przepełnienie automatów (37%) .

. Dalej są . Operator systemu, Eco Kaucja, uważa, że o regularności zwrotów decydują lokalizacja punktu, jasne zasady, pomoc przy problemach i sprawna obsługa po stronie sklepu.

Liczby z CBOS dotyczą uczestnictwa i niedogodności. Rekomendacje w tekście to opinia operatora Eco Kaucja.

Zepsuty automat, stosy butelek w domu - chętnie zwracamy opakowania, ale co najbardziej przeszkadza?

Uzyskanie zwrotu kaucji przekonuje do oddawania opakowań, ale problemy nadal są. Z raportu CBOS "Ocena systemu kaucyjnego w Polsce" wynika, że z systemu skorzystała zdecydowana większość badanych: 84% zwróciło w ciągu ostatnich trzech miesięcy przynajmniej jedno opakowanie. Ta sama ankieta pokazuje jednak, co może zniechęcać do kolejnych wizyt z pustymi butelkami w punktach zwrotu.

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Pierwsza bariera jest w twoim domu. Przechowywanie pustych opakowań wskazuje jako niedogodność 44% ankietowanych. Druga jest w sklepie: 37% zwraca uwagę na awarie i przepełnienie automatów. O tym, jak to ograniczyć, mówi w materiale Tomasz Studenny z Eco Kaucji.

Tomasz Studenny, Eco Kaucja Tomasz Studenny, Eco Kaucja Materiały prasowe

Ważne Według Eco Kaucji samo odzyskanie pieniędzy jest już zachętą do oddania opakowania. Żeby jednak to zachowanie się utrwaliło, potrzebna jest też wygodna i przewidywalna obsługa.

Punkt blisko domu to za mało: liczą się godziny, oznakowanie i pewność, że automat przyjmie butelkę

Zdaniem Eco Kaucji, regularność łatwiej budować wtedy, gdy zwrot można połączyć z codziennymi zakupami. Punkt blisko domu lub na zwykłej trasie ogranicza czas i wysiłek. Nie musisz wtedy organizować osobnego wyjścia ani długo gromadzić opakowań. Odległość to jednak nie wszystko. Liczą się też:

godziny dostępności punktu,

czytelne oznakowanie,

pewność, że przyniesione butelki i puszki zostaną przyjęte.

Ważne Każda nieudana próba oznacza konieczność ponownego zaplanowania zwrotu. Według Eco Kaucji może to osłabiać gotowość do korzystania z danego punktu.

Automat odrzuca butelkę? Pomoc człowieka na miejscu pozwala załatwić sprawę od razu

Oddanie opakowania powinno być prostą czynnością, której zasady są jasne bez dodatkowych wyjaśnień. Informacja o tym, jakie opakowania są przyjmowane i jak odzyskać pieniądze, powinna być dostępna przed rozpoczęciem zwrotu.

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Równie ważna jest pomoc, gdy automat odrzuca opakowanie albo przestaje działać. Sprawna reakcja personelu pozwala rozwiązać problem podczas jednej wizyty. Czytelna komunikacja zmniejsza niepewność, szczególnie u osób, które korzystają z systemu okazjonalnie i dopiero poznają jego działanie.

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Zapełniony automat to problem sklepu: trzeba zorganizować terminowe odbiory, serwis i miejsce na kolejne opakowania

Za wygodą klienta stoi organizacja pracy sklepu i współpraca z operatorem. Tomasz Studenny, dyrektor ds. sprzedaży w Eco Kaucji, zwraca uwagę, że nawet dobrze zlokalizowany punkt nie zadziała, jeśli zabraknie w nim miejsca.

"Nawet doskonale zlokalizowany punkt nie spełni swojej funkcji, jeżeli zabraknie miejsca na kolejne opakowania. Terminowe odbiory, dostępność serwisu i procedury reagowania na zwiększony ruch wpływają bezpośrednio na doświadczenie zwracającego" - mówi Tomasz Studenny.

Według niego model zbiórki powinien odpowiadać możliwościom placówki. W małym sklepie ważne będą inne rozwiązania niż w dużym markecie. W obu przypadkach cel pozostaje ten sam: utrzymać ciągłość obsługi bez nadmiernego obciążania pracowników.

Aplikacje, nagrody i wiedza o recyklingu: co jeszcze może utrwalić nawyk oddawania opakowań?

Eco Kaucja wymienia jeszcze dwa pomysły. Pierwszy to programy lojalnościowe i korzyści za regularne oddawanie opakowań. Ich siła polega na powiązaniu zwrotu z pozytywnym doświadczeniem. Warunkiem jest prostota i przejrzystość: dodatkowa nagroda powinna być łatwa do zrozumienia i nie może komplikować podstawowego procesu. Rozwiązania cyfrowe mogą pomagać w znalezieniu punktu lub śledzeniu korzyści, ale powinna istnieć równie wygodna ścieżka dla osób bez aplikacji.

Drugi pomysł to wyjaśnianie, co dzieje się z opakowaniem po zwrocie i jak jest przygotowywane do recyklingu lub ponownego użycia. Według Eco Kaucji wzmacnia to poczucie sprawczości, o ile przekaz jest konkretny i zgodny z codziennym doświadczeniem klienta.

"Konsument zachęcany do odpowiedzialnego postępowania powinien mieć możliwość sprawnego oddania opakowań" - dodaje Tomasz Studenny.

Oddajesz opakowania w systemie kaucyjnym? Co wynika dla Ciebie z badania CBOS i wniosków operatora Eco Kaucja?

Nie jesteś w mniejszości. Według CBOS 84% ankietowanych zwróciło opakowanie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kłopot z gromadzeniem opakowań jest częsty. Wskazuje go 44% ankietowanych. Awarie i przepełnione automaty to częste skargi konsumentów. Podaje je 37%. Według Eco Kaucji informacja o przyjmowanych opakowaniach i odzyskiwaniu pieniędzy powinna być dostępna na miejscu - prosta, zrozumiała i czytelna.

System kaucyjny w badaniu CBOS - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Ile osób zwróciło opakowania w systemie kaucyjnym?

Według raportu CBOS "Ocena systemu kaucyjnego w Polsce" 84% ankietowanych zwróciło w ciągu ostatnich trzech miesięcy przynajmniej jedno opakowanie objęte systemem.

Co najbardziej przeszkadza w oddawaniu opakowań?

Największy odsetek ankietowanych (44%) wskazuje przechowywanie pustych opakowań w domu. Awarie i przepełnienie automatów wymienia 37%.

Co zachęca do regularnych zwrotów?

Według Eco Kaucji punkt blisko domu lub na zwykłej trasie, jasne zasady, pomoc przy problemach z automatem i sprawna obsługa sklepu. To już opinia jednego z operatorów systemu kaucyjnego, a nie wynik badania CBOS.

Czy programy lojalnościowe pomagają w oddawaniu opakowań?

Eco Kaucja uważa, że mogą, ale pod warunkiem prostych zasad. Nagroda nie powinna komplikować podstawowego zwrotu.

Eco Kaucja - co to za firma?

To polski, niezależny operator systemu kaucyjnego. Wspiera producentów napojów i handel w realizacji obowiązków związanych z systemem.

Źródło: Eco Kaucja, CBOS

Eco Kaucja to polski, niezależny operator systemu kaucyjnego, wspierający producentów napojów i handel w realizacji obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. Firma współpracuje z podmiotami o różnej skali działalności, ze szczególnym uwzględnieniem niezależnego handlu, regionalnych sieci handlowych oraz producentów, w tym właścicieli marek własnych. Oferuje rozwiązania dopasowane do specyfiki działalności, modelu operacyjnego i indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw.

Eco Kaucja opiera swoją działalność na wieloletnim doświadczeniu w branży recyklingu i gospodarce obiegu zamkniętego. Zapewnia kompleksowe wsparcie obejmujące organizację procesu zbiórki opakowań, rozwiązania logistyczne, w tym logistykę pierwszej mili, bieżącą obsługę operacyjną oraz doradztwo. Firma wspiera klientów na każdym etapie współpracy, od przygotowania i wdrożenia odpowiedniego modelu działania po jego codzienne funkcjonowanie.

Podstawą działalności Eco Kaucji jest partnerski model współpracy, oparty na bezpośrednim kontakcie, transparentności oraz elastycznym podejściu do potrzeb klientów. Ambicją firmy jest rozwój ogólnopolskiej sieci punktów zwrotu oraz budowa systemu, który będzie wygodny dla konsumentów, a jednocześnie efektywny organizacyjnie i ekonomicznie dla producentów i handlu. Firma wspiera również rozwój konkurencyjnego i otwartego rynku operatorów systemu kaucyjnego oraz uczestniczy w edukacji i debacie dotyczącej gospodarki obiegu zamkniętego.