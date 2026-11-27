Od 1 stycznia 2027 roku w polskim systemie finansowym wejdzie w życie rewolucyjna i budząca ogromne zainteresowanie zmiana przepisów. Do dotychczasowego, 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) dołączy zupełnie nowa danina: podatek od wartości aktywów. Przepisy uchwalone w ustawie z 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych (Dz.U. 2026 poz. 1098 - ustawa o OKI) nakładają na Polaków obowiązek płacenia podatku nie od wypracowanych zysków, lecz od samego faktu posiadania oszczędności przekraczających ustawowe limity. Jedyną prawną formą ochrony przed nowym obciążeniem finansowym mają być Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), oferujące limitowane kwoty wolne od podatku. Jednak nowe regulacje kryją w sobie groźne pułapki – w tym mechanizm, który zmusi inwestorów do zapłaty podatku nawet wtedy, gdy na swoich inwestycjach poniosą stratę. Poniższy poradnik wyjaśnia krok po kroku, jak działa nowy podatek od oszczędności, ile wyniosą stawki, jakie są wady i zalety kont OKI oraz jak przygotować swój portfel na 2027 rok.

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Przez lata w debacie publicznej pojawiały się obietnice dotyczące likwidacji podatku Belki. W programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej „100 Konkretów na pierwsze 100 dni rządów” (pozycja 37) wyraźnie zapowiadano zniesienie podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) dla oszczędności i inwestycji do 100 tys. zł utrzymywanych powyżej 1 roku.



Jednak przepisy ustawy o OKI nie znoszą podatku Belki. 19-procentowa stawka od odsetek z lokat, dywidend czy zysków giełdowych pozostaje w mocy dla wszystkich środków gromadzonych poza kontami OKI.



Co więcej, ustawa o OKI tworzy nową, równoległą daninę o charakterze majątkowym. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu ustawy (UD296), podatek od wartości aktywów jest podatkiem szczególnym – nie stanowi on ani stricte podatku dochodowego, ani podatku majątkowego.



Brak statusu podatku dochodowego ma fatalne skutki prawne dla osób fizycznych mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadających oszczędności w Polsce. Do nowego podatku od wartości aktywów nie mają zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W efekcie zagraniczni rezydenci posiadający konta OKI w Polsce będą podlegali obowiązkowi podatkowemu w Polsce, niezależnie od standardowej zasady opodatkowania inwestycji wyłącznie w kraju zamieszkania.

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W poniższym zestawieniu przeanalizowano najważniejsze różnice pomiędzy dotychczasowym podatkiem Belki a nowym podatkiem od wartości aktywów.

Cecha regulacji Podatek Belki (19% dochodu) Nowy podatek od wartości aktywów (od 2027 r.) Przedmiot opodatkowania Osiągnięty zysk / dochód kapitałowy Średnia wartość posiadanych aktywów ponad limit Wysokość stawki Stała – 19% wypracowanego zysku Zmienna – 19% stopy NBP (min. 0,1%; w 2027 r. 0,85%) Skutek poniesienia straty Brak podatku do zapłaty (0 zł) Podatek jest pobierany mimo poniesionej straty Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Chronią przed podwójnym opodatkowaniem Nie mają zastosowania (podatek naliczany w Polsce) Tarcza ochronna Brak kwoty wolnej na lokatach Zwolnienie do 100 tys. zł (inwestycje) / 25 tys. zł (lokaty) w OKI

Jak skarbówka wyliczy Twój majątek (aktywa na koncie OKI)? Zawiły algorytm obliczania podstawy opodatkowania nowego podatku

Nowy podatek od wartości aktywów nie będzie wyliczany od jednorazowego salda na koniec roku. Podstawę opodatkowania stanowi specjalny algorytm oparty na wycenach dziennych, który instytucje finansowe będą miały obowiązek corocznie raportować oszczędzającemu oraz urzędom skarbowym.



Algorytm ustalania podstawy opodatkowania nowym podatkiem składa się z trzech kroków:



1) Dzienna wycena majątku: Każdego dnia roku podatkowego według stanu na koniec dnia dokonuje się wyceny środków na rachunkach bankowych, wartości nominalnej obligacji (razem z narosłymi odsetkami i kapitalizacją), wycen akcji i instrumentów finansowych według notowań rynkowych oraz wartości jednostek funduszy inwestycyjnych (TFI, UFK, DFE).



2) Uwzględnienie salda wpłat i wypłat: Suma wycen dziennych jest powiększana o sumę wpłat dokonywanych w roku podatkowym i pomniejszana o różnicę między wpłatami a wypłatami z danego dnia.



3) Średnia roczna: Otrzymana kwota jest dzielona przez dokładną liczbę dni w roku podatkowym, w których podatnik posiadał konto OKI.

Przy czym suma wpłat dokonywanych przez podatnika w roku podatkowym jest pomniejszana o wartość:

1) wpłat dokonywanych w danym dniu – w przypadku gdy podatnik w tym dniu dokona wpłat i nie dokona wypłat, albo

2) stanowiącą różnicę między wartością wpłat i wypłat, dokonanych w danym dniu – w przypadku gdy podatnik dokona wpłat w tym dniu, których wartość jest wyższa niż wartość dokonanych wypłat w tym dniu.



Ponadto dziennej wyceny wartości aktywów dokonuje się każdego dnia roku podatkowego według stanu na koniec dnia, w którym dokonywana jest wycena. Podstawę dziennej wyceny wartości aktywów stanowi:

1) kwota środków pieniężnych zapisanych na rachunku bankowym w banku krajowym;

2) suma wartości nominalnej obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są te obligacje, powiększonej o:

a) wartość przyrostu kapitału wynikającego z indeksacji lub kapitalizacji naliczonego na dzień wyceny oraz

b) kwotę środków pieniężnych zapisanych na rachunku bankowym przypisanym do tego rachunku;

3) suma wartości notowań papierów wartościowych i niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, zgromadzonych na rachunku papierów wartościowych, ustalonych zgodnie z cenami notowań na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu, powiększona o kwoty środków pieniężnych i kwoty należne, zapisane na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską;

4) suma wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym powiększona o kwotę środków pieniężnych zapisanych na rachunku bankowym służącym do obsługi rejestru uczestników tego funduszu;

5) suma wartości jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, powiększona o kwotę środków pieniężnych zapisanych na rachunku bankowym służącym do obsługi rachunku w tym funduszu;

6) suma wartości jednostek rozrachunkowych w dobrowolnym funduszu emerytalnym, powiększona o kwotę środków pieniężnych zapisanych na rachunku bankowym służącym do obsługi jednostek w tym funduszu.

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Ważne Jeżeli w danym dniu nie jest dokonywana dzienna wycena wartości aktywów zgodnie z pkt 3–6, przyjmuje się dzienną wycenę wartości aktywów z ostatniego dnia, w którym taka wycena została dokonana.

Natomiast w przypadku wypłaty transferowej instytucja finansowa przyjmująca wypłatę transferową dokonuje dziennej wyceny wartości aktywów przenoszonych tą wypłatą począwszy od dnia następującego po dniu ostatniej wyceny dokonanej przez dotychczasową instytucję finansową, z której nastąpiła wypłata transferowa.

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Stawka nowego podatku od wartości aktywów

Stawka nowego podatku od wartości aktywów w każdym roku podatkowym będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy (nie mniej niż 0,1%, zaokrąglana w dół do dwóch miejsc po przecinku). Przy obecnej stopie referencyjnej NBP wynoszącej 3,75%, stawka wynosiłaby 0,71%.



Należy jednak zwrócić uwagę na istotny przepis przejściowy. W artykule 43 ustawy określono, że w 2027 roku stawka podatku od wartości aktywów będzie wynosiła dokładnie 0,85%. Wynika to z faktu przyjęcia w uzasadnieniu stopy referencyjnej z 31 października 2025 r. (wynoszącej wówczas 4,5%). Choć eksperci wskazują to jako błąd legislacyjny (wskazanie stopy z 2025 r. zamiast z 2026 r.), stawka 0,85% stanowi wiążącą normę prawną na pierwszy rok obowiązywania ustawy.

Najważniejszym ostrzeżeniem dla każdego inwestora jest fakt, że podatek od wartości aktywów nie bierze pod uwagę wyniku inwestycyjnego. Jeśli zdeponujesz na koncie OKI kwotę przekraczającą ustawowe limity, a rynek giełdowy zanotuje spadki, zapłacisz podatek od wyceny majątku, mimo że Twój portfel przyniósł straty.



Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl, analizuje tę zaletę i wadę na konkretnym przykładzie liczbowym:

Analiza przypadku – naliczenie podatku przy stracie: Inwestor wpłaca na konto OKI kwotę 200 000 zł w aktywach inwestycyjnych. Ponieważ limit zwolnienia wynosi 100 000 zł, nadwyżka podlegająca potencjalnemu opodatkowaniu to 100 000 zł.



W wyniku spadków na giełdzie wartość jego portfela kurczy się o 10%. Na rachunku pozostaje 180 000 zł – inwestor ponosi zatem realną stratę w wysokości 20 000 zł.

Mimo ujemnego wyniku inwestycyjnego i utraty 20 tys. zł kapitału, inwestor i tak musi zapłacić 763 zł nowego podatku od wartości aktywów od wyliczonej średniej wartości zgromadzonych środków ponad limit.



Ta cecha nowych regulacji powoduje, że utrzymywanie kwot wyższych niż limity zwolnień na kontach OKI wiąże się ze znacznym ryzykiem fiskalnym w okresach bessy giełdowej.

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) jako tarcza podatkowa – limity zwolnień podatkowych

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że dochody osiągane przez aktywa ulokowane na Osobistym Koncie Inwestycyjnym (OKI) będą zwolnione z podatku Belki. Natomiast aktywa te będą opodatkowane ww. nowym podatkiem od wartości aktywów z niżej wskazanymi zwolnieniami.



Ustawa o OKI przewiduje utworzenie dobrowolnego rachunku dla osób fizycznych z szerokimi ulgami podatkowymi. Każdy obywatel Polski, który ukończył 18 lat, będzie mógł zawrzeć dowolną liczbę umów o prowadzenie OKI z bankami, domami maklerskimi czy towarzystwami funduszy inwestycyjnych (możliwe będzie także prowadzenie OKI w formie parasolowej).

Ważne Aktywa zgromadzone na kontach OKI podzielono na dwie kategorie z osobnymi limitami pełnego zwolnienia podatkowego z nowego podatku od wartości aktywów:

- Do 100 000 zł – dla aktywów o charakterze inwestycyjnym denominowanych w złotych (akcje spółek giełdowych, obligacje rynkowe, jednostki funduszy inwestycyjnych dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu).

- Do 25 000 zł – dla aktywów o charakterze oszczędnościowym denominowanych w złotych (lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, detaliczne obligacje skarbowe).



Wszystkie środki finansowe mieszczące się w granicach powyższych kwot są w 100% zwolnione z jakichkolwiek podatków.

Korzyści i zalety kont OKI – dlaczego warto o nich pomyśleć?

Wprowadzenie kont OKI to nie tylko nowe obciążenia dla zamożniejszych, ale przede wszystkim szansa na bezpodatkowe pomnażanie mniejszych oszczędności. Z raportu opracowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB), PKO Bank Polski oraz Związek Banków Polskich (ZBP) pod patronatem Ministerstwa Finansów wynika, że aż 50% badanych Polaków deklaruje chęć skorzystania z OKI, a wśród osób już inwestujących odsetek ten wynosi 71%.

Ważne Główne zalety i korzyści wynikające z kont OKI obejmują:

- Całkowite zwolnienie z podatku Belki i limitowane zwolnienie z podatku od aktywów - do kwoty 25 tys. zł na lokatach oraz do 100 tys. zł w inwestycjach giełdowych.

- Elastyczność i natychmiastowa dostępność kapitału:. W przeciwieństwie do kont emerytalnych (IKE, IKZE), z konta OKI można wypłacić pieniądze w każdej chwili bez utraty zgromadzonych korzyści podatkowych w ramach limitów.

- Aktywizacja biernych oszczędności Polaków: Raport ZBP pokazuje, że na koniec I kwartału 2026 r. stopa oszczędności w Polsce wynosiła zaledwie 9,6% (w porównaniu do 14,1% w UE, 19,4% w Czechach i 20,3% na Węgrzech), a aż 47,9% aktywów Polaków stanowiła gotówka i depozyty bankowe. Aż 47% oszczędzających, którzy dotąd nie inwestowali, deklaruje, że OKI skłoni ich do postawienia pierwszego kroku na rynku kapitałowym.

- Potencjał nowego kapitału: Jak podkreśla Paulina Muskała-Ruszczyk z PKO Banku Polskiego, OKI może uruchomić część zamrożonych oszczędności i skierować je na rozwój krajowej gospodarki.

- Dowolność wyboru instytucji: Oszczędzający może posiadać więcej niż jedno konto OKI w różnych instytucjach finansowych.

Wady, ograniczenia i groźne mity OKI

Mimo licznych korzyści, ustawa o OKI zawiera poważne ograniczenia, o których należy pamiętać przed podjęciem decyzji finansowych.

1. Brak kont wspólnych dla małżonków

Zgodnie z przepisami, konto OKI ma charakter wyłącznie osobisty. Nie ma możliwości założenia konta we współwłasności małżeńskiej. Dodatkowo ustawa całkowicie wyklucza osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia).

2. Groźny mit o gwarancji kapitału

Aż 45% badanych błędnie uważa, że do limitu 100 tys. zł na koncie OKI nie można stracić pieniędzy. Preferencja podatkowa znosi jedynie podatek, lecz w żaden sposób nie chroni inwestora przed ryzykiem rynkowym i spadkiem cen akcji. Tak wynika z raportu „Potrzeby inwestycyjne Polaków oraz potencjał Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI)” przygotowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z PKO Bankiem Polskim oraz pod patronatem Ministerstwa Finansów.

3. Skomplikowane zasady rozliczeń

Zaledwie 25% badanych Polaków potrafi poprawnie rozwiązać zadanie matematyczne wymagające jednoczesnego uwzględnienia limitu kwotowego i rodzaju aktywów. Mimo że 89% deklaruje rozumienie zasad OKI, rzeczywista wiedza o rozliczaniu nadwyżek jest bardzo niska.

4. Utrzymanie podatku Belki poza OKI

Dla osób, które nie zdecydują się na otwarcie konta OKI lub będą trzymać środki na standardowych rachunkach, 19-procentowy podatek Belki pozostaje głównym i nieuniknionym ciężarem fiskalnym.

Jak przygotować swój portfel oszczędności przed 1 stycznia 2027 roku?

Aby maksymalnie wykorzystać zalety kont OKI i uniknąć zapłaty nowego podatku od wartości aktywów, warto zastosować się do poniższych zaleceń:

1) Przeanalizuj strukturę swoich oszczędności: Podziel zgromadzony kapitał na część oszczędnościową (lokaty, obligacje skarbowe) oraz inwestycyjną (akcje, fundusze TFI).

2) Wykorzystaj odrębne limity dla małżonków: Z uwagi na brak kont wspólnych, każde z małżonków powinno otworzyć własne konto OKI. Pozwoli to podwoić tarczę podatkową gospodarstwa domowego do 200 000 zł w inwestycjach oraz 50 000 zł w lokatach.

3) Uważaj na przekraczanie limitu 100 tys. zł w ryzykownych aktywach: Nie wpłacaj na jedno konto OKI kwot znacząco wyższych niż 100 000 zł w aktywach giełdowych, aby w razie bessy nie płacić podatku od aktywów przy jednoczesnym ponoszeniu strat kapitałowych. Wybieraj elastyczne rozwiązania

4) Przy otwieraniu OKI w banku lub domu maklerskim zwracaj uwagę na łatwość przenoszenia środków między lokatami a funduszami w ramach jednego portfela.



Podstawa prawna: ustawa z 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych (Dz.U. 2026 poz. 1098) - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.