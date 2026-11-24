Złoto, dolar i frank szwajcarski przyniosły w tym roku zupełnie różne wyniki osobom liczącym oszczędności w złotych - wynika z najnowszego raportu analityków OANDA z 24 listopada 2026 r. . Od końca 2025 roku do 23 listopada dolar zyskał wobec polskiej waluty 12,73 proc., frank podrożał o 6,59 proc., a referencyjna cena złota w PLN obniżyła się o 7,78 proc. Różnica między zmianą wartości dolara i kruszcu przekroczyła 20 punktów procentowych. Analiza ta pokazuje, że aktywa określane jako „bezpieczne przystanie” mogą zachowywać się bardzo różnie, a wybór każdego z nich wiąże się z innym ryzykiem.

Dolar wygrywa ze złotem. Ponad 20 punktów procentowych różnicy między tzw. „bezpiecznymi przystaniami”

Od końca 2025 roku do 23 listopada dolar podrożał wobec złotego o 12,73 proc., frank o 6,59 proc., a wycena złota w PLN spadła o 7,78 proc.



Skalę tych różnic obrazuje prosty przykład. Hipotetyczne 10 tys. zł ulokowane na koniec 2025 roku w dolarach miałoby 23 listopada wartość około 11 273 zł. Taka sama kwota wymieniona na franki odpowiadałaby około 10 659 zł, a przeznaczona na złoto – około 9222 zł. To porównanie zmian wycen referencyjnych, przed kosztami zakupu, sprzedaży, przechowywania i ewentualnymi podatkami. Nie uwzględnia również oprocentowania środków walutowych.



– Określenie „bezpieczna przystań” może dawać oszczędzającym zbyt duże poczucie pewności. Złoto, dolar i frank przyciągają kapitał w różnych sytuacjach i z różnych powodów. Żadne z tych aktywów nie zapewnia jednak stałej wartości oszczędności w złotych. Przed zakupem warto ustalić, przed jakim ryzykiem chcemy się zabezpieczyć i kiedy będziemy potrzebować pieniędzy – mówi Łukasz Zembik, dyrektor Departamentu Analiz i Edukacji w OANDA TMS Brokers.

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Trzy przystanie, różne źródła bezpieczeństwa

Złoto bywa wybierane jako sposób na przechowanie części majątku w okresach niepewności. Jego cena może jednak mocno się zmieniać. Kruszec nie wypłaca odsetek, dlatego gdy rośnie oprocentowanie konkurencyjnych inwestycji, część inwestorów może przenosić do nich pieniądze.



Dolar pełni ważną funkcję w światowym handlu i finansach. W okresach napięć rośnie zapotrzebowanie na gotówkę w amerykańskiej walucie. Na jego kurs wpływają również decyzje banku centralnego USA i oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Frank przyciąga z kolei inwestorów szukających bezpieczeństwa związanego ze szwajcarską gospodarką, ale także podlega wpływowi polityki tamtejszego banku centralnego i zmian na rynku walutowym.



W kryzysie nawet złoto może zostać sprzedane po to, by pozyskać gotówkę. Inwestorzy potrzebujący pieniędzy na pokrycie strat w innych częściach portfela sprzedają czasem również aktywa, które wcześniej kupowali jako zabezpieczenie.

Dla polskiego inwestora liczy się wynik w złotówkach

Informacja o wzroście ceny złota w dolarach nie wystarcza, aby ocenić wynik osoby, która kupiła je za złote. Znaczenie ma także kurs amerykańskiej waluty. Jeśli dolar tanieje wobec złotego, może ograniczyć zysk z drożejącego kruszcu. Gdy dolar się umacnia, może częściowo łagodzić skutki spadku jego ceny.



Podobna zasada dotyczy oszczędności walutowych. Frank może drożeć wobec euro, a jednocześnie tracić wobec złotego. Dla osoby, która planuje wydać pieniądze w Polsce, najważniejsze pozostaje to, ile złotych otrzyma po ponownej wymianie.



– Zakup dolarów na zaplanowany wydatek w dolarach pozwala wcześniej ustalić jego koszt w złotych. Jeśli jednak odkładamy na remont mieszkania, za który zapłacimy w polskiej walucie, trzymanie pieniędzy w dolarach oznacza, że ich wartość będzie zależała od kursu. Ten sam zakup waluty może więc zabezpieczać jeden cel i zwiększać niepewność przy innym – wyjaśnia Łukasz Zembik.

Dobry wynik na koniec okresu nie oznacza spokojnej drogi

Zestawienie OANDA pokazuje również różnice w skali spadków. Największa obniżka od wcześniejszego szczytu w badanym okresie wyniosła dla złota w PLN 25,46 proc., dla dolara 4 proc., a dla franka 3,79 proc. Są to zmiany obliczone na podstawie dziennych danych NBP.



Oznacza to, że osoba kupująca złoto w pobliżu marcowego maksimum musiała do 23 listopada zaakceptować spadek jego referencyjnej wartości o ponad jedną czwartą. Konieczność sprzedaży w tym momencie oznaczałaby realizację straty, nawet jeśli zakup miał służyć ochronie oszczędności.

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Co sprawdzić przed zakupem

Autorzy raportu wskazują trzy kwestie: cel oszczędzania i walutę przyszłego wydatku, akceptowalną stratę oraz koszty wybranego sposobu inwestowania. Przy walutach znaczenie ma różnica między kursem zakupu a sprzedaży. Przy sztabkach i monetach trzeba uwzględnić także cenę odkupu oraz przechowywanie.



– Tegoroczna przewaga dolara nie przesądza o jego wyniku w kolejnych miesiącach. Decyzję o ulokowaniu oszczędności warto zacząć od własnych potrzeb. Inaczej zarządza się pieniędzmi na wydatek za pół roku, a inaczej częścią majątku, której nie zamierzamy wykorzystywać przez wiele lat – podkreśla Łukasz Zembik.

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