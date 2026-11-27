Z badania „Potrzeby inwestycyjne Polaków oraz potencjał Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI)” wynika, ,że co drugi Polak zamierza inwestować z Osobistym Kontem Inwestycyjnym, które zacznie funkcjonować od 2027 r. Nowe rozwiązanie na polskim rynku kapitałowym przyciąga też osoby, które jeszcze nigdy nie inwestowały. Co przesądza o zainteresowaniu OKI?

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Od czego zależy powodzenia OKI na polskim rynku kapitałowym?

Raport „Potrzeby inwestycyjne Polaków oraz potencjał Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI)” powstał w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z PKO Bankiem Polskim pod patronatem Ministerstwa Finansów. Nowe rozwiązanie może zwiększyć aktywność Polaków na rynku kapitałowym i pomoże lepiej wykorzystać krajowe oszczędności. W Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych jest wyraźnie niższa od średniej unijnej. Znaczna część zgromadzonych oszczędności utrzymywana jest w formie gotówki i depozytów. Z badań wynika, że powodzenie OKI będzie zależało nie tylko od korzyści podatkowych, lecz także od prostoty rozwiązania, zrozumienia jego zasad i zaufania przyszłych użytkowników. Opracowanie zawiera wyniki ogólnopolskiego badania potrzeb i postaw inwestycyjnych oraz analizę poziomu i struktury oszczędności polskich gospodarstw domowych, którą przygotował Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich.

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OKI mogą przyciągnąć osoby, które jeszcze nie inwestowały

Badania pokazują, że skłonność Polaków do oszczędzania nie oznacza gotowości, żeby zacząć inwestować:

76% respondentów deklaruje, że oszczędza, a 26% przeznacza część zgromadzonych pieniędzy na inwestycje.

Polacy gromadzą oszczędności najczęściej na rachunkach bankowych, kontach oszczędnościowych i lokatach.

Połowa badanych deklaruje gotowość, żeby skorzystać z OKI. Wśród osób, które już inwestują, odsetek ten wynosi 71%. W grupie oszczędzających, którzy jeszcze nie inwestowali, odsetek sięga 47%.

47% osób, które oszczędzają i nie inwestują, uważa, że OKI mogłoby skłonić ich do rozpoczęcia inwestowania .

. Rozwiązanie może nie tylko zwiększyć możliwości obecnych uczestników rynku kapitałowego, lecz także przyciągnąć osoby, które do tej pory nie inwestowały.

- OKI może stać się pomostem między aktywnym oszczędzaniem a inwestowaniem. Dla osób, które dotychczas nie inwestowały, może być impulsem do postawienia pierwszego kroku na rynku kapitałowym, a dla obecnych inwestorów - kolejną możliwością budowania majątku. Szczególnie duży potencjał widać wśród osób, które mają oszczędności, ale nie inwestują. Niemal połowa z nich deklaruje, że OKI mogłoby je do tego zachęcić. O sukcesie OKI zdecyduje to, czy jego zasady i korzyści zostaną przedstawione w sposób zrozumiały dla każdego - niezależnie od poziomu wiedzy i doświadczenia finansowego - tak, aby zainteresowanie nowym rozwiązaniem przełożyło się na świadome decyzje i realne korzystanie z jego możliwości - podkreśla dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka raportu.

OKI - nowy kapitał

Jednym z najważniejszych pytań o potencjał OKI jest to, czy będzie służyło do przenoszenia istniejących inwestycji, czy też zachęci Polaków, żeby zainwestowali dodatkowe pieniądze. Z badań wynika, że potencjał OKI wykracza poza transfer kapitału między dotychczasowymi produktami inwestycyjnymi.

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Wśród obecnych inwestorów 36% wskazuje pieniądze zgromadzone na lokatach i kontach oszczędnościowych jako główne źródło finansowania OKI , a kolejne 24% zamierza wykorzystać nowe oszczędności, które dopiero zgromadzi. Jedynie 14% badanych z tej grupy wskazuje pieniądze z już posiadanych inwestycji jako podstawowe źródło finansowania. Podobne możliwości widzą osoby, które mają oszczędności, ale do tej pory nie inwestowały. OKI może pomóc tej grupie aktywnie zarządzać zgromadzonym kapitałem.

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Z perspektywy rozwoju rynku finansowego istotna jest przede wszystkim możliwość zwiększenia liczby inwestorów i puli pieniędzy kierowanych na rynek. Skala efektu będzie zależała od tego, w jakim stopniu deklaracje respondentów przełożą się na rzeczywiste decyzje finansowe. - Chcemy, aby inwestowanie stało się naturalnym elementem zarządzania finansami osobistymi – także dla osób, które dotychczas ograniczały się do odkładania pieniędzy na lokatach czy kontach oszczędnościowych. Z badań wynika, że właśnie w tej grupie OKI może odegrać szczególnie ważną rolę. Dla wielu osób będzie to pierwszy krok na drodze do inwestowania. Jako bank chcemy ten krok ułatwiać, dlatego udostępniamy różne formy lokowania pieniędzy. Proponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów i wspieramy w podejmowaniu świadomych decyzji. OKI może uruchomić część oszczędności, które dziś pozostają poza rynkiem kapitałowym, i zwiększyć ich udział w finansowaniu inwestycji oraz rozwoju polskiej gospodarki. To korzyść dla klientów, którzy zyskują nowe możliwości budowania majątku, i dla całego rynku – podkreśla Paulina Muskała-Ruszczyk, zastępca dyrektora Biura Maklerskiego ds. rozwoju produktów inwestycyjnych, PKO Bank Polski.

Potencjał OKI

Potencjał Osobistych Kont Inwestycyjnych trzeba rozpatrywać w kontekście sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych i potrzeb gospodarki. Jak wynika z analizy przygotowanej przez Zespół Badań i Analiz ZBP, stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce przez wiele lat utrzymywała się wyraźnie poniżej średniej unijnej. W latach 2004-2019 wynosiła przeciętnie 6,8%. Średnia dla Unii Europejskiej wyniosła wtedy 12,1%. W ostatnich latach udało się odbudować część oszczędności, jednak dalej Polska pozostaje poniżej średniej unijnej. W I kwartale 2026 r. stopa oszczędności wyniosła 9,6% w Polsce, 14,1% w UE, 19,4% w Czechach i 20,3% na Węgrzech.

Istotnym wyzwaniem jest też struktura zgromadzonych aktywów. Na koniec I kwartału 2026 r. gotówka i depozyty stanowiły 47,9% aktywów polskich gospodarstw domowych. Duża część tych pieniędzy znajduje się na rachunkach bieżących, co pokazuje, że Polacy cenią sobie łatwy i szybki dostęp do swoich oszczędności. – Polska potrzebuje nie tylko większych oszczędności, lecz także zmiany sposobu myślenia o ich gromadzeniu i wykorzystywaniu. Mimo poprawy obserwowanej w ostatnich latach, stopa oszczędności polskich gospodarstw domowych pozostaje wyraźnie niższa od średniej unijnej. To wyzwanie zarówno dla bezpieczeństwa finansowego Polaków, jak i dla długoterminowego rozwoju naszej gospodarki. Musimy stopniowo wydłużać horyzont oszczędzania, odchodzić od postrzegania oszczędności wyłącznie jako zabezpieczenia bieżących potrzeb i wzmacniać ich komponent inwestycyjny. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zmian demograficznych i rosnącej potrzeby samodzielnego budowania kapitału na przyszłość. Jednocześnie krajowe oszczędności powinny być ważnym źródłem finansowania inwestycji, od których zależą produktywność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Osobiste Konta Inwestycyjne mogą być jednym z instrumentów, które wspierają tę zmianę. Zachęcają, żeby oszczędzać, z możliwością długoterminowego inwestowania – podkreśla Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Co zachęca do OKI?

Sama ulga nie wystarczy. Badanie potwierdza, że najważniejszą korzyścią dla Polaków w OKI jest ulga podatkowa. Dla 51% respondentów preferencyjne zasady opodatkowania są istotnym elementem przewagi OKI nad innymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Jednocześnie potencjalni użytkownicy zwracają uwagę na:

elastyczność i przejrzystość produktu,

możliwość wypłaty pieniędzy w dowolnym momencie,

dobrowolność wpłat,

niskie koszty,

prosty sposób otwarcia i obsługi konta.

Z badań wynika, że OKI nie powinno być postrzegane wyłącznie jako rozwiązanie dla doświadczonych inwestorów. Dla wielu osób może być szansą na przejście z tradycyjnego oszczędzania do inwestowania. 49% respondentów deklaruje zainteresowanie połączeniem w ramach OKI produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, podczas gdy 42% ograniczyłoby się do lokat i obligacji skarbowych.

Nauka jak działa OKI

Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z wprowadzeniem OKI będzie nauczenie klientów, jak działa nowe rozwiązanie i przekazanie im wiedzy o ryzyku inwestycyjnym. 89% respondentów deklaruje, że po przeczytaniu opisu w co najmniej w średnim stopniu rozumie zasady, jak działa OKI. Jednak tylko co czwarty badany poprawnie rozwiązuje zadanie, które wymaga jednoczesnego uwzględnienia limitu podatkowego i rodzaju aktywów. Aż 45% badanych błędnie uważa, że do limitu 100 tys. zł na OKI nie można stracić pieniędzy. Tymczasem preferencja podatkowa nie oznacza gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału. To pokazuje, jak ważna jest edukacja finansowa, w tym wyjaśnienie ryzyka i zasad opodatkowania.

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków

Osobiste Konta Inwestycyjne mogą pomóc Polakom długoterminowo oszczędzać i inwestować. To nie jest tylko kolejny produkt finansowy. Mogą zwiększyć aktywność inwestycyjną gospodarstw domowych, rozwinąć krajowy rynek kapitałowy i pomóc lepiej wykorzystać oszczędności na potrzeby finansowania gospodarki. Z raportu wynika jednak, że powodzenie OKI nie będzie zależało wyłącznie od skali deklarowanego zainteresowania. Równie ważne są prostota i przejrzystość zasad, rzeczywiste korzyści dla użytkowników oraz zdolność do budowania zaufania i świadomego podejmowania decyzji inwestycyjnych wśród Polaków.

O raporcie: Raport „Potrzeby inwestycyjne Polaków oraz potencjał Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI)” został przygotowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z PKO Bankiem Polskim oraz pod patronatem Ministerstwa Finansów. Autorką głównej części raportu jest dr hab. Katarzyna Sekścińska (Research & Insight Studio). Współautorami opracowania są dr Tomasz Pawlonka (PAB WIB/ZBP) i Piotr Żakowiecki (PKO Bank Polski). Badanie przeprowadzono metodą CAWI od 15 do 25 września 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 2080 pracujących osób w wieku 18-65 lat, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. Częścią raportu jest załącznik „Jak oszczędzają Polacy? Struktura i formy gromadzenia oszczędności”, przygotowany przez Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich.

Źródło: PKO Bank Polski