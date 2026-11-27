PKO Bank Polski udostępnił klientom specjalne narzędzie – Kalkulator OKI – które pozwala oszacować korzyści płynące z oszczędzania i inwestowania w ramach Osobistego Konta Inwestycyjnego. Od 1 stycznia 2027 roku konta OKI wprowadzą rewolucję w opodatkowaniu oszczędności Polaków. W ramach ustawowego limitu do 100 000 zł dochody wypracowane na koncie OKI będą całkowicie zwolnione z tradycyjnego, 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) oraz z nowego podatku od wartości aktywów.Wyjaśniamy, jak krok po kroku wprowadzać dane do Kalkulatora OKI PKO BP, jak poprawnie odczytywać wyniki oraz jakie są najważniejsze zasady i zalety Osobistego Konta Inwestycyjnego.

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Co liczy kalkulator OKI

Kalkulator OKI dostępny w serwisie internetowym PKO Banku Polskiego to interaktywny symulator finansowy stworzony dla osób fizycznych planujących budowanie kapitału od 2027 roku. Narzędzie automatycznie zestawia ze sobą dwa warianty inwestycyjne:

1) Inwestowanie przez Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) – z uwzględnieniem pełnego zwolnienia z podatku od zysków do kwoty 100 000 zł (z zastrzeżeniem, że na produkty oszczędnościowe można przeznaczyć maksymalnie 25 000 zł) oraz ewentualnego preferencyjnego podatku od wartości aktywów w przypadku przekroczenia limitu.

2) Inwestowanie na tradycyjnym rachunku – obciążone standardowym, 19-procentowym podatkiem Belki od każdego wypracowanego zysku i odsetek.



Dzięki temu kalkulatorowi inwestor może precyzyjnie sprawdzić, o ile wyższy kapitał zgromadzi po kilku lub kilkunastu latach dzięki wykorzystaniu konta OKI i związanych z nim preferencji podatkowych.

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Jak liczyć na kalkulatorze OKI

Formularz Kalkulatora OKI PKO BP wymaga podania kilku podstawowych zmiennych określających horyzont czasowy, podział środków oraz oczekiwane stopy zwrotu.

Krok 1: Określenie okresu inwestycji

Pole „Okres”: Za pomocą suwaka lub pola tekstowego podaj planowany czas oszczędzania. Kalkulator przyjmuje wartości od 1 roku do 40 lat (domyślnie ustawiony okres wynosi 10 lat).



Krok 2: Ustawienie parametrów części oszczędnościowej

Sekcja ta dotyczy bezpiecznych produktów o niskim ryzyku (lokaty bankowe, detaliczne obligacje skarbowe oszczędnościowe, jednostki funduszy o wskaźniku ryzyka SRI = 1):

- Kwota Oszczędności OKI: Wpisz kwotę w zakresie od 0 PLN do 1 000 000 PLN (domyślnie: 20 000 PLN).

- Zakładana stopa zwrotu: Podaj roczne oprocentowanie w przedziale od 0% do 6% (domyślnie: 4,00%).



Krok 3: Ustawienie parametrów części inwestycyjnej

Sekcja przeznaczona dla instrumentów rynkowych o wyższym potencjale zysku (akcje giełdowe, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, giełdowe obligacje i listy zastawne):

- Kwota Inwestycji OKI: Wpisz wartość w przedziale od 0 PLN do 1 000 000 PLN (domyślnie: 70 000 PLN).

- Zakładana stopa zwrotu: Wprowadź oczekiwaną roczną stopę zwrotu w granicach od -100% do 45% (domyślnie: 10,00%).



Krok 4: Kontrola limitów i nadwyżek podatkowych

Narzędzie automatycznie przelicza proporcje wpłat i odnosi je do regulacji ustawowych:

- Łączny limit zwolnienia: Wynosi 100 000 PLN na osobę.

- Maksymalny limit na oszczędności: W ramach łącznego limitu 100 000 PLN na produkty oszczędnościowe można przeznaczyć maksymalnie 25 000 PLN.

- Wskaźnik wykorzystania limitu: Przykładowa wpłata 20 000 PLN w części oszczędnościowej i 70 000 PLN w części inwestycyjnej daje łącznie 90 000 PLN. Kalkulator wskazuje, że wykorzystano 90 000 PLN z limitu 100 000 PLN, a inwestor ma do dyspozycji jeszcze 10 000 PLN wolnego limitu na inwestycje.

- Opcja „Dodaj aktywa poza zwolnieniem”: Umożliwia symulowanie wpłat wyższych niż 100 000 PLN lub inwestycji w aktywa nieobjęte zwolnieniem podatkowym.

Jak interpretować wyniki symulacji Kalkulatora OKI?

Po wprowadzeniu danych kalkulator PKO BP generuje przejrzyste zestawienie wyników. Zaprezentujmy zestawienie na przykładzie wzorcowej symulacji.



Przykładowy wynik kalkulacji (Wpłata 90.000 PLN na 10 lat)



Przy założeniu wpłaty 20.000 PLN na oszczędności (4% w skali roku) i 70 000 PLN na inwestycje (10% w skali roku) po 10 latach kalkulator pokazuje następujące dane:

- Zadeklarowana kwota początkowa: 90.000 PLN.

- Przewidywana wartość kapitału po 10 latach: 211.167 PLN.

- Dodatkowy zysk dzięki OKI: 20.246 PLN więcej niż na zwykłym rachunku bankowym lub maklerskim.

- Szacowany zysk całkowity: 121.167 PLN (roczna stopa zwrotu z całego portfela: ok. 8,7%).



Porównanie podatkowego obciążenia:

- Podatek od wartości aktywów: 2 776 PLN (wyliczony od przyrostu wartości aktywów stanowiących podstawę opodatkowania).

- Podatek Belki bez OKI (19%): 23 022 PLN.



Zwolnienie zysków kapitałowych od 19-procentowej daniny Belki sprawia, że w portfelu inwestora lokującego na koncie OKI pozostaje ponad 20 tysięcy złotych więcej, co znacząco przyspiesza wzrost kapitału dzięki działaniu mechanizmu procentu składanego.

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Zasady metodologiczne i zastrzeżenia

PKO BP zastrzega, że wyliczenia generowane przez wyżej opisany kalkulator OKI mają charakter orientacyjny i informacyjny. Nie uwzględniają one jednostkowych opłat transakcyjnych i maklerskich. Zakładają, że odsetki oraz zyski są reinwestowane i powiększają średnią wartość aktywów. Kalkulator OKI przygotowany przez PKO BP nie stanowi oferty ani rekomendacji doradczej.

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Najważniejsze informacje o kontach OKI

Na podstawie ustawy z 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych - każda osoba, która ukończyła 18 lat będzie mogła zawrzeć dowolną liczbę umów o prowadzenie Osobistego Konta Inwestycyjnego. Nie będzie można mieć OKI we współwłasności z inną osobą, np. małżonkiem.



OKI będą mieć następujące właściwości:

1) charakter osobisty i dobrowolny, z możliwością wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w każdej chwili.

2) Aktywa znajdujące się w OKI będą zwolnione z opodatkowania (zarówno z podatku Belki jak i nowego podatku od wartości aktywów) do:

- 100 tys. zł w przypadku aktywów o charakterze inwestycyjnym denominowanych w złotych (np. akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne),

- 25 tys. zł w przypadku aktywów o charakterze oszczędnościowym denominowane w złotych (np. lokaty pieniężne, obligacje oszczędnościowe).



Przy czym łączny limit zwolnienia wynosi 100 tys. zł dla wszystkich rodzajów inwestycji.



Jak wynika z art. 26 ust. 2 ustawy o OKI:

Suma łącznych średnich wartości aktywów OKI zwolnionych od podatku od wartości aktywów na podstawie ust. 1 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 100 000 zł, przy czym w przypadku przekroczenia tej kwoty zwolnienie stosuje się w pierwszej kolejności do aktywów OKI, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do wysokości określonej w tym przepisie, a w pozostałej części – do aktywów OKI, o których mowa w ust. 1 pkt 2.



Każdy z tych limitów aktywów zwolnionych z podatków obowiązuje dla danego podatnika, bez względu na liczbę posiadanych przez niego kont OKI.



Konta OKI mogą oferować i prowadzić: banki z siedzibą w Polsce, podmioty prowadzącee działalność maklerską, fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń.



Inwestujący może gromadzić aktywa OKI na rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie OKI.



W przypadku OKI prowadzonego przez zakład ubezpieczeń, gdy inwestujący gromadzi aktywa OKI na więcej niż jednym rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, zakład ubezpieczeń wyodrębnia informację o łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa na każdym z rachunków w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.



Inwestujący może gromadzić na koncie OKI aktywa, które są denominowane w złotych lub denominowane w walutach innych niż Rzeczpospolita Polska państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.



Konto OKI może być prowadzone przez instytucje finansowe OKI w ramach umowy parasolowej.

Ustawa z 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych dokładnie opisuje też co powinna zawierać umowa z bankiem lub inną instytucją finansową na prowadzenie konta OKI, zasady wypłat pieniędzy z tych kont, a także zasady obliczania poboru nowego podatku od wartości aktywów zgromadzonych na kontach OKI.

OKI w PKO Bank Polskim

PKO Bank Polski udostępni Osobiste Konta Inwestycyjne w swojej ofercie w styczniu 2027 roku. Z oficjalnych informacji banku wynikają następujące zasady funkcjonowania tego produktu. W ramach OKI w PKO Banku Polskim dostępne będą:

1) Lokaty bankowe i oszczędnościowe obligacje skarbowe – z myślą o bezpiecznym oszczędzaniu.

2) Fundusze inwestycyjne oraz fundusze ETF – służące do dywersyfikacji kapitału w średnim i długim terminie.

3) Akcje spółek giełdowych (GPW) – nastawione na wzrost wartości lub wypłatę dywidend.

4) Listy zastawne oraz obligacje korporacyjne – dla inwestorów szukających stałego dochodu.

5) Portfele modelowe – gotowe rozwiązania z rekomendacją doradczą ekspertów Biura Maklerskiego PKO BP.

OKI a IKE, IKZE i zwykły rachunek bankowy

Aby ułatwić wybór optymalnego rozwiązania finansowego, poniższa tabela przedstawia szczegółowe porównanie Osobistego Konta Inwestycyjnego z dotychczasowymi produktami emerytalnymi oraz inwestowaniem tradycyjnym. Osobiste Konto Inwestycyjne wyróżnia się brakiem wymogu zamrożenia kapitału do wieku emerytalnego oraz całkowitym zwolnieniem z podatku Belki do kwoty 100 000 zł.

Cecha / Parametr OKI (Osobiste Konto Inwestycyjne) IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) Zwykły Rachunek (Lokaty / Giełda) Data wejścia / Dostępność Od stycznia 2027 r. Dostępne obecnie Dostępne obecnie Dostępne obecnie Podatek od zysków (Belka 19%) BRAK BRAK (przy wypłacie po 60. roku życia) BRAK (zamiast tego 10% ryczałt po 65. roku) TAK (19%) od każdego zysku/odsetek Podatek od wartości aktywów 0% do 100 tys. zł (albo do 25 tys. zł w przypadku aktywów o charakterze oszczędnościowym); 0,85% od nadwyżki pow. limitu BRAK BRAK BRAK Limit wpłat Brak limitu wpłat (limit dotyczy zwolnienia do 100 tys. zł salda - albo do 25 tys. zł w przypadku aktywów o charakterze oszczędnościowym) Limit roczny (np. 28 260 zł w 2026 r.) Limit roczny (np. 11 304 zł w 2026 r. / 16 956 zł firmy) Brak limitów Ulga w PIT Brak bezpośredniego odliczenia od dochodu Brak odliczenia TAK (odliczenie wpłat od dochodu w rocznym PIT) Brak ulgi Elastyczność wypłat TAK (wypłata w każdej chwili bez utraty ulgi dla kapitału do 100 tys. zł) Ograniczona (wcześniejsza wypłata nakłada podatek Belki 19%) Ograniczona (wcześniejsza wypłata opodatkowana wg skali PIT) TAK (pełna swoboda w każdej chwili)

Kalkulator OKI przygotowany przez PKO Bank Polski w klarowny sposób demonstruje przewagę Osobistego Konta Inwestycyjnego nad tradycyjnymi formami oszczędzania i inwestowania. Uniknięcie 19-procentowego podatku Belki do kwoty 100 000 zł oraz pełna elastyczność w dysponowaniu środkami czynią z OKI jeden z najbardziej oczekiwanych i opłacalnych produktów finansowych od 2027 roku.



Podstawa prawna: ustawa z 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych - Dz.U. 2026 poz. 1098.

Źródło: PKO Bank Polski