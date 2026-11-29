Koniec roku to czas podsumowań i pytań o przyszłość. Część Polaków może się także zastanawiać, czy musi wymienić przed 31 grudnia 2026 roku banknoty, które są już stare i nieco zniszczone. Podpowiadamy.

Masz w domu pieniądze z wesela, urodzin lub innej uroczystości? A może od lat trzymasz w swojej skarbonce pieniądze i zastanawiasz się, czy musisz je wymienić przed 1 stycznia 2027 roku, bo są już stare i stracą wartość? Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

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Czy przed końcem 2026 roku trzeba wymieniać stare banknoty?

Dobra wiadomość jest taka, że Narodowy Bank Polski na koniec 2026 roku nie poinformował o podjęciu decyzji o powszechnym wycofaniu z obiegu standardowych banknotów o nominałach: 10, 20, 50, 100, 200 czy 500 złotych.

To oznacza, że nawet jeśli od kilku lat trzymasz w szufladzie na czarną godzinę określoną ilość gotówki w tych nominałach, wcale nie musisz ich wymieniać z końcem 2026 roku.

Narodowy Bank Polski emituje banknoty, które są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Wszelkie zasady emisji pieniędzy i ich ewentualnego wycofania określone są w Ustawie o Narodowym Banku Polskim.

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Choć przepisy nie wykluczają możliwości wycofania z obrotu określonych znaków pieniężnych, wymaga to decyzji władz banku centralnego i poinformowania o tym obywateli z odpowiednim wyprzedzeniem.

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Zniszczone, naderwane banknoty. Czy można je wymienić, czy tracą wartość?

Jeśli mamy natomiast w portfelu nieco zniszczone już banknoty, lekko naderwane lub zabrudzone, takie pieniądze można wymienić zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowy Bank Polski.

Jeśli banknoty są uszkodzone, ich wymiana będzie możliwa w zależności od stopnia ich uszkodzenia i możliwości rozpoznania ich autentyczności i wartości nominalnej. Uszkodzone czy zabrudzone banknoty można wymieniać w kasie dowolnego banku w Polsce lub w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Banki mają obowiązek wymiany uszkodzonych pieniędzy, jeśli:

- możliwe jest rozpoznanie wartości nominalnej banknotu;

- zachowało się co najmniej 45 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.

Co ważne, jeśli banknoty są zabrudzone, postrzępione, naderwane, podklejone lub odbarwione, mogą być wymienione w pełnej wartości, jeśli zachowało się 100 proc. powierzchni lub co najmniej 75 proc. w jednym fragmencie. W przypadku banknotów, w których zachowało się 45 do 75 proc. powierzchni, banki lub NBP mogą je wymienić za połowę wartości nominalnej.

Banki nie mają obowiązku wymiany banknotów podejrzanych o fałszerstwo. Takie są zatrzymywane, a klient nie dostanie wypłaty równowartości nominalnej.

Warto też wspomnieć, że w przypadku wymiany monet obowiązuje podobna zasada. Możliwa jest ich wymiana, jeśli zachował się przynajmniej jeden element monety (rdzeń lub pierścień) i nie powstały uszkodzenia przemysłowe lub celowe deformacje.

W przypadku gdy bank odmawia wymiany pieniędzy z powodu ich uszkodzenia, można spróbować dokonać wymiany w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.