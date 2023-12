Czy można obniżyć zaliczkę na podatek w grudniu? Tak, ale etatowiec i przedsiębiorca mają różną sytuację. Sprawdź co ty możesz zrobić.

Pod koniec roku kalendarzowego, gdy roczny dochód podatników jest coraz wyższy, rośnie zainteresowanie sposobami na jego obniżenie pozwalającymi nie wejść w drugi próg podatkowy i uniknąć wpłacania wysokich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednym ze sposobów jest zrównoważenie wysokich dochodów podatnika niskimi dochodami jego współmałżonka. Jednak nie każdy może skorzystać z tego rozwiązania.

Czy wspólne opodatkowanie małżonków się opłaca

Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego – mogą być, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). Takie łączne opodatkowanie małżonków bywa podatkowym wybawieniem w sytuacji, gdy jedno z nich osiąga wysokie dochody, a drugie niskie lub nie osiąga ich wcale.

Pracownik może zaoszczędzić już na etapie zaliczki

W przypadku podatników uzyskujących przychody m.in. ze stosunku pracy sytuacja jest prosta i podatnicy nie muszą czekać do końca roku podatkowego by zaoszczędzić na podatku – mogą obniżyć zaliczkę już w trakcie roku. Unikają tym samym wpłacania wysokich zaliczek tylko po to, by po zakończeniu roku podatkowego uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Ustawodawca przewidział bowiem jasno, że jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem; dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Przedsiębiorca musi płacić wyższe zaliczki

Takiego rozwiązania nie przewidziano jednak w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy nie mogą więc w trakcie roku podatkowego obniżyć w ten sposób poziomu swoich dochodów i uniknąć wpłacania w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego wysokich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem będzie dla nich dostępna dopiero na etapie dokonywania rocznego rozliczenia podatku. Dopiero wtedy będą mogli liczyć na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Podstawa prawna