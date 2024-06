Fiskus bierze się za handlujących i świadczących usługi na OLX, Allegro czy za pośrednictwem Yanosika, ściągną zaległe podatki z odsetkami

Fiskus w końcu doczeka się informacji o handlujących i zarobkujących w Internecie. Polska jest spóźniona z wdrożeniem dyrektywy DAC7, która nakazuje operatorom marketplace i innych portali pośredniczących w transakcjach raportowanie skarbówce o sprzedawcach. Ostatecznie jest już pewne, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r. Fiskus dostanie jednak dane także za lata poprzednie.

Na posiedzeniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw implementującą tzw. Dyrektywę DAC7. To daje fiskusowi narzędzie do kontroli podatkowej handlujących nie tylko na OLX i Allegro, ale także na platformach internetowych w innych krajach.

REKLAMA

OLX, Allegro i inni muszą przesłać raport do skarbówki: o jakich transakcjach

REKLAMA

Sprzedajesz ubrania, artykuły spożywcze lub inne rzeczy wykorzystując platformy takie jak Allegro czy OLX? Za pośrednictwem platform marketplace zajmujesz się najmem krótkoterminowym? Sprzedajesz w ten sposób swoje inne usługi np. jako freelenacer. A może dużo jeździsz po Polsce i zabierasz pasażerów korzystając z aplikacji Yanosik i im podobnych?

Nawet jeśli nie prowadzisz formalnie działalności gospodarczej, powinieneś płacić fiskusowi. I to nie tylko podatek dochodowy, ale często i VAT, jeśli nie dopełnisz formalności pozwalających na zwolnienie z tego podatku.

Teraz to wszystko wyjdzie na jaw, na dodatek za półtora roku wstecz, bo kontrola skarbowa dostanie informacje o wszelkich takich zdarzeń podatkowych - i to bez wyjątku, nikt i nic nie jest w stanie tego przed nią ukryć. Operator, który nie udzieli odpowiednich informacji sam słono zapłaci - nawet milion złotych kary!

Jak wyjaśniają eksperci – doradcy podatkowi i prawnicy: Autorzy: Monika Wachowiec, Lidia Peretiatkowicz, Sara Bogacka, zajmujący się podatkami pośrednimi w Deloitte, polska stawa implementująca Dyrektywę DAC7 nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i raportowania danych o sprzedawcach dokonujących za pośrednictwem tych platform następujących czynności:

najem nieruchomości,

usługi świadczone osobiście,

sprzedaż towarów,

udostępnienie środka transportu.

Raportowanie przez operatorów platform nie będzie obejmować sprzedawców, którzy w okresie sprawozdawczym (zasadniczo 12 miesięcy kalendarzowych) dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie w tym okresie nie przekroczyło 2000 euro. Podmioty rządowe, podmioty notowane na giełdzie oraz operatorzy hotelowi, którzy zawarli ponad 2 000 transakcji najmu w ciągu roku (w ramach grupy obiektów), także zostaną wyłączeni z wymogów raportowania.

Brak raportu dla fiskusa o transakcjach na platformie – kara do miliona złotych

Niedopełnienie nowych obowiązków raportowania przez operatorów platform może wiązać się dla nich z dotkliwymi konsekwencjami (kary do 1 mln zł). W przypadku nieudzielenia przez sprzedawców wymaganych przez platformy informacji niezbędnych do raportowania, sami sprzedawcy mogą ponieść negatywne konsekwencje (np. blokada konta sprzedawcy na platformie).

Eksperci Deloitte podkreślają, iż nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r. Na etapie prac w Senacie rozważano późniejszy termin zapewniający dłuższe vacatio legis przepisów, tj. 1 sierpnia 2024 r., ale ostatecznie projekt przepisów przyjęto w Senacie bez zmian.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fiskus dowie się o twoich transakcjach z przeszłości: za jakie lata

REKLAMA

Operatorzy platform cyfrowych będą obowiązani do zaraportowania danych o sprzedawcach i ich transakcjach także za lata 2023 i 2024 r. (kiedy w Polsce powinny były już obowiązywać regulacje wynikające z dyrektywy DAC7).

Eksperci Deloitte wskazują, że ze względu na opóźnienie implementacji przepisów dyrektywy DAC7 w Polsce, operatorzy platform będą mieli czas do 31 grudnia 2024 roku na przeprowadzenie procedur należytej staranności dotyczących ww. okresów sprawozdawczych. Natomiast termin składania sprawozdań za lata 2023 i 2024 r. wyznaczony został na 31 stycznia 2025 r.

Na koniec Monika Wachowiec i Lidia Peretiatkowicz – doradcy podatkowi w Deloitte – przestrzegają, iż nowe przepisy mogą budzić szereg praktycznych wątpliwości. W tym celu wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zwrócenie się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dzięki temu podatnicy, mogą uzyskać wiążącą interpretację dotyczącą wątpliwych dla nich kwestii związanych z wdrożeniem Dyrektywy DAC7 – doradzają i dodatkowo radzą, by z pytaniami kierować się do specjalistów z zakresu podatku od towarów i usług – VAT.