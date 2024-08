Ulga podatkowa na termomodernizację czy dopłata z programu Czyste Powietrze – co lepsze

Zdaniem właścicieli domów lepsze są dopłaty – Czyste Powietrze. Już prawie milion gospodarstw domowych dzięki pieniądzom z programu wymieniło kopciuchy. Na co? Najpierw popularne były piece gazowe, potem pompy ciepła. Co jest hitem w 2024 roku?

I w ogóle co z tą ulgą podatkową na termomodernizację?

Ulga na termomodernizację: w 2023 roku podatnicy odliczyli od podatku aż 6,4 miliarda złotych

Dopłata do termomodernizacji w programie Czyste Powietrze cieszy się większym powodzeniem niż podatkowa ulga termomodernizacyjna, wynika z danych, do których dotarł portal GetHome.pl.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2023 r., czyli w piątym roku obowiązywania podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, skorzystało z niej 357 tys. podatników, a łączna kwota odliczeń sięgała 6,4 mld zł.

Ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo zwraca uwagę, że w ostatnich dwóch latach popularność tej ulgi podatkowej wyraźnie zmalała.

Jeszcze w 2021 r. skorzystało z niej aż 595 tys. podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Wartość odliczeń od podstawy obliczenia podatku wyniosła wówczas 10,4 mld zł.

Ekspert zwraca uwagę, że trzeba jednak uwzględnić, że przynajmniej część z rozpoczętych w 2019 r. przedsięwzięć termomodernizacyjnych było kontynuowanych w 2020 i 2021 r. Ustawa podatkowa dopuszcza bowiem nawet trzyletni okres ich realizacji.

Dla porównania, po dopłatę do termomodernizacji domu i wymiany źródła ogrzewania (obecnie nawet 135 tys. zł) sięgnęło do tej pory ok. 743 tys. beneficjentów programu Czyste Powietrze (obowiązuje od września 2018 r.).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podaje, że zawarte umowy zakładają wypłatę przeszło 22,3 mld zł bezzwrotnej dotacji. Przy czym wypłacono już blisko 11,5 mld zł.

Ulga na termomodernizację: wydatki można odliczać przez trzy lata

Wprawdzie łączna kwota odliczeń w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej (36,8 mld zł) wciąż robi wrażenie, to już przeciętna wartość inwestycji w termomodernizację domów nie za bardzo.

W pierwszych czterech latach wzrosła z blisko 15 tys. do ponad 19 tys. zł, ale w 2023 r. zmniejszyła się do 17,9 tys. zł.

– Tymczasem dopuszczalny odpis wydatków na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 53 tys. zł. W przypadku małżeństw limit dotyczy każdego z małżonków odrębnie. Mogą więc w sumie odliczyć nawet 106 tys. zł. Nie dziwi więc, że Ministerstwo Finansów nie planuje zwiększenia limitu ulgi – mówi Marek Wielgo.

I dodaje, że w zależności od stawki płaconego podatku podatnik może zaoszczędzić od ok. 6,4 tys. do blisko 17 tys. zł.

Warto wiedzieć, że można odliczyć od dochodu/przychodu wyłącznie wydatki na materiały, urządzenia i usługi, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju.

Wszystkie koszty muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Ulga na termomodernizację przysługuje tylko wtedy, gdy przedsięwzięcie trwa nie dłużej niż trzy kolejne lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, wówczas podatnik musi ulgę zwrócić.

Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to możne on jej dokonać w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dany inwestor poniósł pierwszy wydatek. I jeszcze jedno: ulgą są objęte wydatki, które podatnik sfinansował z własnej kieszeni lub zaciągnął na ten cel kredyt.

Ulga na termomodernizację: mieszkania nie pomalujesz, jak przed laty

Ekspert portalu GetHome.pl przyznaje, że ulga termomodernizacyjna nie ma szans dorównać popularnością uldze remontowej, z której w latach 1997-2003 skorzystało rocznie nawet osiem milionów Polaków.

Z ulgi remontowej można było skorzystać np. malując mieszkanie czy wymieniając kafelki w łazience. Ponadto obejmowała ona również mieszkania. Natomiast z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi, jakie wydatki na termomodernizację odliczają podatnicy korzystający z ulgi podatkowej. Natomiast z danych NFOŚiGW wynika, że złożone do tej pory przez właścicieli domów wnioski o dopłatę w programie Czyste Powietrze dotyczą przede wszystkim wymiany blisko 741,4 tys. źródeł ciepła.

W okresie od września 2018 r. do końca maja 2024 r. najczęściej inwestowali oni w kotły gazowe kondensacyjne. Przypadło na nie blisko 35% złożonych wniosków.

W 2022 r. gwałtownie wzrosła popularność pomp ciepła (głównie powietrznych).

Jednak w tym roku gwałtownie zmalała, a wzrosła z kolei kotłów na biomasę. W maju tego roku blisko połowa wniosków dotyczyła tego źródła ciepła.