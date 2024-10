Teraz zapłacisz 10-krotnie wyższy podatek, jeśli nie złożysz deklaracji IN-1. Nowy obowiązek dla parkujących samochody w garażu wielostanowiskowym

Rząd zaakceptował projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Po zmianie prawa, w ustawie doprecyzowane zostaną zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych. Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów uznawane będzie za część mieszkalną budynku.

Po zmianie, wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych (niezajęte na działalność gospodarczą) będą opodatkowane jednakową stawką podatku. Oznacza to dla nich niższy podatek od nieruchomości.

Jednak na współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie nałożony nowy obowiązek. W 2025 roku będą musieli złożyć deklarację IN-1. Bez dopełnienia tego obowiązku zapłacą w 2025 roku dziesięciokrotnie wyższy podatek od nieruchomości niż osoby, które taką deklarację złożą w terminie.

REKLAMA

W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych projekt przewiduje również opodatkowanie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych stawką stosowaną do budynków mieszkalnych.

W związku z regulacją skutkującą opodatkowaniem od 1 stycznia 2025 r. stanowiącego lokal wyodrębniony prawnie garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym stawką stosowaną do opodatkowania budynków mieszkalnych osoby fizyczne będące w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiany w podatku od nieruchomości: kto musi złożyć nową deklarację IN-1 w 2025 roku

REKLAMA

W myśl bowiem przepisów Ordynacji podatkowej, w przypadku ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie, nie wszczyna się formalnie postępowania podatkowego i nie doręcza stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Odnosi się to również do podatników podatku od nieruchomości.

Co do zasady więc w 2025 r. podatnicy tego podatku, którzy przed 1 stycznia 2025 r. złożyli informacje na podatek od nieruchomości, a nie nastąpiło w ich przypadku zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, nie muszą ponownie składać w 2025 r. informacji IN-1.

W związku z wejściem w życie projektowanego przepisu, złożenie informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie informacji na temat wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki stosowanej do opodatkowania budynków mieszkalnych, gdyż aktualnie powierzchnia ta jest wykazywana w powierzchni użytkowej budynków pozostałych w Informacji IN-1.

W razie niezłożenia informacji, organ podatkowy wyda decyzję na podstawie danych wynikających z informacji złożonej przed 31 grudnia 2024 roku, a więc dalej trzeba będzie płacić podatek, jak do zmiany przepisów, a więc jak od tzw. budynków pozostałych – według stawek obowiązujących w 2024 roku to 11,17 zł za metr kwadratowy podczas gdy od budynków lub ich części jest to 1,15 zł.

Do informacji składanej na podstawie art. 5 projektowanej ustawy będą stosowane ogólne zasady składania informacji IN-1 przewidziane w art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące m. in. składania ich na formularzu wg ustalonego wzoru.

Wspomniana nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzi rozszerzenie stosowania opodatkowania według stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych.

W obecnym stanie prawnym garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych, będące wyodrębnionymi lokalami w takich budynkach, opodatkowane są stawką od budynków pozostałych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Właściciele miejsc postojowych w takich garażach (tj. mający udział w lokalu użytkowym, jakim jest hala garażowa) opłacają wyższy podatek niż osoby mające prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej w budynku mieszkalnym, stanowiącej element nieruchomości wspólnej, gdzie sposób określenia korzystania z poszczególnych miejsc następuje w ramach podziału współwłasności, a do opodatkowania stosowana jest stawka od budynków mieszkalnych.