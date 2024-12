Ulga dla krwiodawców w 2025 roku – co warto wiedzieć o odliczeniu darowizny?

Zimowe ogrzewanie mieszkań to temat, który nieustannie budzi wątpliwości, szczególnie w obliczu rosnących kosztów energii i działań spółdzielni mieszkaniowych. Czy mieszkańcy są zobowiązani do odkręcania kaloryferów? Czy grożą za to jakieś sankcje? W artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej kwestii.