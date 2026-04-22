REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Podatki » Czy wiecie, że da się odliczyć od podatku prawie 7 tysięcy złotych? Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze zapominają

Czy wiecie, że da się odliczyć od podatku prawie 7 tysięcy złotych? Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze zapominają

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 08:31
Maja Retman
Odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze nie pamiętają
Odliczyliście od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej powszechnej, dużej uldze nie pamiętają
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To już końcówka rozliczeń z fiskusem. Ci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, powinni dokładnie sprawdzić, jak obniżyć podatek. W wielu przypadkach spore oszczędności może przynieść ulga prorodzinna — jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń.

Ulga podatkowa na dziecko. Kto może z niej skorzystać? 

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, adopcyjni, jak i rodziny zastępcze,  pod warunkiem, że sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Co ważne, wsparcie dotyczy także opiekunów prawnych, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje.

REKLAMA

REKLAMA

Jaki wiek dzieci do ulgi uprawnia?  Przysługuje  nie tylko na dzieci małoletnie, ale także studentów, którzy nie ukończyli dwudziestego piątego roku życia, o ile ich dochody nie przekroczyły określonego limitu. 

To warto wiedzieć? 

Ważnym kryterium jest liczba dzieci w rodzinie.  Jeśli to jedno dziecko, limit dochodów rodziców - dla małżeństw -  to 112 tysięcy  złotych rocznie. Taki sam próg dochodowy dotyczy wychowujących samotnie jedno dziecko. Takie ograniczenia nie obowiązują przy większej liczbie dzieci,  co sprawia że ulga jest bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych. 

Wysokość odpisu to nawet 7 tys. złotych 

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl na pierwsze i drugie dziecko wysokość odpisu to po 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie wychodzi 1 112,04 zł na każde z nich. Na trzecie dziecko to 166,67 zł miesięcznie, rocznie 2 000,04 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko to  225,00 zł miesięcznie czyli rocznie 2 700 zł.  To oznacza, że na przykład  rodzice czworga dzieci w skali roku zapłacą podatek niższy o 6 924,12 zł.

REKLAMA

Kolejnym wymogiem jest sposób rozliczenia. Żeby z ulgi skorzystać, trzeba odpowiednio uzupełnić formularze PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć dokument PIT/O.  Co ważne, należy pamiętać, że ulga nie jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
W takich sytuacjach ulga na dziecko nie przysługuje

Nie każdy może  liczyć na prorodzinną ulgę. Nie mogą z niej skorzystać rodzice, którzy  rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu.  Jest to także niemożliwe, kiedy dziecko osiąga zbyt wysokie dochody lub prowadzi działalność gospodarczą.

Przy rozliczaniu prorodzinnej ulgi warto pamiętać, że błędy w rozliczeniach lub brak wymaganych dokumentów mogą skutkować jej utratą.  To dlatego trzeba warto dokładnie sprawdzić przepisy oraz szczegóły dotyczące ulg w bieżącym roku podatkowym.

 

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA