Prawie 7 tysięcy złotych zwrotu PIT po zastosowaniu tej ulgi. Niektórzy nie wiedzą, że aż tyle da się urwać fiskusowi

Nie ma rady, z nowym rokiem znowu trzeba się będzie „wyspowiadać” skarbówce i oddać fiskusowi część zarobionych pieniędzy. Zanim wiosną rozpocznie się sezon na PITy- już teraz warto wiedzieć, ile można zaoszczędzić na uldze prorodzinnej. To jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych.

Podatkowa ulga na dziecko. Kto może z niej korzystać

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, adopcyjni, jak i rodziny zastępcze, pod warunkiem, że sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Co ważne, wsparcie dotyczy także opiekunów prawnych, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje.

Jaki wiek dzieci do ulgi uprawnia? Przysługuje nie tylko na dzieci małoletnie, ale także studentów, którzy nie ukończyli dwudziestego piątego roku życia, o ile ich dochody nie przekroczyły określonego limitu.

Ulga prorodzinna. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Ważnym kryterium jest liczba dzieci w rodzinie. Jeśli to jedno dziecko, limit dochodów rodziców - dla małżeństw - to 112 tysięcy złotych rocznie. Taki sam próg dochodowy dotyczy wychowujących samotnie jedno dziecko. Takie ograniczenia nie obowiązują przy większej liczbie dzieci, co sprawia że ulga jest bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych.

Można zaoszczędzić blisko 7 tysięcy

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl na pierwsze i drugie dziecko wysokość odpisu to po 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie wychodzi 1 112,04 zł na każde z nich. Na trzecie dziecko to 166,67 zł miesięcznie, rocznie 2 000,04 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko to 225,00 zł miesięcznie czyli rocznie 2 700 zł. To oznacza, że na przykład rodzice czworga dzieci w skali roku zapłacą podatek niższy o 6 924,12 zł.

Kolejnym wymogiem jest sposób rozliczenia. Żeby z ulgi skorzystać, trzeba odpowiednio uzupełnić formularze PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć dokument PIT/O. Co ważne, należy pamiętać, że ulga nie jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Komu nie przysługuje ulga na dziecko

Nie każdy może liczyć na prorodzinną ulgę. Nie mogą z niej skorzystać rodzice, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu. Jest to także niemożliwe, kiedy dziecko osiąga zbyt wysokie dochody lub prowadzi działalność gospodarczą.

Przy rozliczaniu prorodzinnej ulgi warto pamiętać, że błędy w rozliczeniach lub brak wymaganych dokumentów mogą skutkować jej utratą. To dlatego trzeba warto dokładnie sprawdzić przepisy oraz szczegóły dotyczące ulg w bieżącym roku podatkowym.