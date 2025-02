Masz IKZE? Możesz zaoszczędzić na podatkach – sprawdź, ile!

Świadczenie 800 plus od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Można już składać wnioski

Nowy okres świadczeniowy - świadczenie 800 plus będzie wypłacane za okres od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Można już składać wnioski. Dlaczego nie warto zwlekać z przesłaniem wniosku o 800 plus? Można stracić ciągłość wypłaty świadczenia z ZUS. Do kiedy najlepiej złożyć wniosek?