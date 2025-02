Nawet 4506,62 zł. Tyle możesz zaoszczędzić na podatkach. Sprawdź, jak to zrobić!

Wpłacasz pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego? Możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy nawet o 4 506,62 zł. Wystarczy, że spełnisz kilka warunków i poprawnie rozliczysz wpłaty w swoim rocznym zeznaniu PIT.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to nie tylko sposób na oszczędzanie na przyszłość, ale także realna korzyść podatkowa tu i teraz. Dzięki uldze IKZE możesz odliczyć swoje wpłaty od dochodu i zapłacić niższy podatek. Warunek? Musisz znać limity i zasady rozliczenia. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi, jakie są maksymalne kwoty odliczeń dla 2024 roku i jak poprawnie uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Nie przegap okazji na oszczędności!

Jak działa ulga IKZE i kto może z niej skorzystać?

Masz prawo gromadzić środki pieniężne (inwestować je) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE - do wysokości, która jest określona w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - możesz odliczyć od:

dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,

dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%),

przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ile możesz odliczyć? Limity wpłat na IKZE dla 2024 roku

Ulga przysługuje ci, jeśli w trakcie roku dokonałeś wpłat na IKZE. Jest limit przy tej uldze, bo wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ust. 1 - 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

1,2-krotności lub

1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Oznacza to, że maksymalny limit wpłat na IKZE dla roku 2024 wynosi:

9 388,80 zł lub lub

14 083,20 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Wobec powyższego, osoby zatrudnione na umowę o pracę mogły wpłacić w 2024 roku maksymalnie 9 388,80 zł, co pozwala im odliczyć od podatku 3 004,42 zł. Natomiast przedsiębiorcy, którzy wpłacili 14 083,20 zł, mogą liczyć na ulgę podatkową w wysokości 4 506,62 zł.

Jak poprawnie obliczyć ulgę IKZE?

Ulgę IKZE odliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym PIT od:

dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo

dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), albo

przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga! Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak udokumentować wpłaty na IKZE, aby skorzystać z ulgi?

Ulgę udokumentujesz wszelkiego rodzaju dokumentami, z których wynika poniesienie takiego wydatku. Dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty. Takim dokumentem jest np. przelew bankowy.

Uwaga! Jeśli twój pracodawca pośredniczy w przekazywaniu wpłat na IKZE, powinieneś posiadać dokumenty z których wynika:

że był on uprawniony do ich potrącania,

wysokość tych wpłat.

Jaki PIT złożyć, aby odliczyć wpłaty na IKZE?

Odliczenia wpłat na IKZE dokonujesz w zeznaniu podatkowym:

PIT-28,

PIT-36,

PIT-37 lub

PIT-36L

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Przykładowe pytania i odpowiedzi dotyczące ulgi IKZE

Pytanie: W 2024 roku wpłacałem na IKZE 250 zł miesięcznie, czyli w ciągu roku wpłaciłem 3 000 zł. Mam dochód w wysokości 60 000 zł, nie prowadzę działalności gospodarczej. W jakiej wysokości przysługuje mi ulga?

Odpowiedź: Możesz odliczyć od dochodu całą kwotę rocznej wpłaty na IKZE, ponieważ nie przekroczyła ona limitu 9 388,80 zł.

Pytanie: Częściowo sam wpłacałem środki na IKZE, a częściowo przekazywał je mój pracodawca. Czy mogę odliczyć wpłaty na IKZE, które wpłacał mój pracodawca?

Odpowiedź: Jeżeli wpłaty na IKZE pracodawcy zostały doliczone do Twojego przychodu ze stosunku pracy, to są to Twoje wpłaty i możesz je odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym.