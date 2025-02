Już nie od metraż, a od wartości mieszkania czy domu. Będziemy płacić w Polsce podatek katastralny? Ta rewolucyjna zmiana oznacza ruinę dla rodzinnych budżetów

Tradycja i obyczaj nakazują, by krewni pominięci w testamencie otrzymali swoją część ze spadku po zmarłym czyli zachowek. Krewnym gwarantowały to do niedawna przepisy prawa. teraz jednak jest zupełnie inaczej, a ponieważ zmiana nastąpiła po wielu latach, potencjalni beneficjenci zachowku z reguły nie wiedzą, że jeśli wcześniej o to nie zadbają, zachowek całkowicie ich ominie.