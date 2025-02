To już pewne: 240 tys. zł – to nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT. Kto poza samozatrudnionymi skorzysta na zmianie w ustawie o podatku od towarów i usług, na czym polega korzyść

To już pewne, obroty do 240 tys. zł rocznie będą pozwalały korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. To bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla samozatrudnionych. Teraz dochód rzędu niespełna 16,7 tys. zł miesięcznie zmusza już do wystawiania faktury VAT, a więc doliczania do kwoty netto 23 proc. podatku.

Mniej osób zmuszonych do bycia "vatowcem"

Zwolnienia podmiotowe VAT: kto korzysta ze zwolnienia z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT: kiedy nie może być stosowane

Zwolnienie przedmiotowe VAT: na czym polega Poza zwiększaniem kosztów pracy samozatrudnionego np. informatyka czy specjalisty od marketingu dla samozatrudnionego oznacza to, że stając się czynnym podatnikiem VAT musi on dokonywać dodatkowych żmudnych czynności biurokratycznych, od których uwalnia zwolnienie z VAT. REKLAMA Mniej osób zmuszonych do bycia "vatowcem" REKLAMA Korzyść jest więc ogromna. Tym bardziej, że jak zwraca uwagę Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, związany z Konfederacją Lewiatan, obecny limit zwolnienia – 200 tys. zł – obowiązuje już ośmiu lat. W okresie tym skumulowana inflacja wyniosła ponad 30%.

Podniesienie limitu będzie korzystne szczególnie dla mikro firm, które proporcjonalnie do osiąganych dochodów/ przychodów, ponoszą najwyższe koszty obsługi podatkowo-księgowej. – Status podatnika VAT wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które dla najmniejszych podatników są poważnym wyzwaniem. Proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia ilości obowiązków podatkowych dla tej grupy przedsiębiorców – dodaje Przemysław Pruszyński.

To już pewne. W ramach realizacji programu wielkich inwestycji zapowiedzianego prze premiera Donalda Tuska dojdzie do tak zwanej deregulacji czyli zmiany przepisów prawa mających ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie to będą zmiany – finalnie jeszcze nie wiadomo, ale część z nich jest już zdecydowana, w tym odnoszące się do VAT – podatku od towarów i usług.

Kluczowe znaczenie dla osób, które zdecydują się n podjęcie działalności gospodarczej – założenie firmy, ma limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. Oprócz obowiązkowych składek na ZUS, które trzeba płacić zakładając własną firmę, obciążenie VAT jest wielką barierą finansowa, ale i biurokratyczną, powstrzymującą przed takim krokiem. Zwolnienia podmiotowe VAT: kto korzysta ze zwolnienia z VAT REKLAMA By w pełni ocenić wagę tego uproszczenia, konieczna jest znajomość podstawowych zasad działania podatku od towarów i usług – VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT, podatnicy, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty – obecnie 200 000 zł a po zmianie: 240 000 zł (z wyjątkami określonymi w ustawie) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jeśli ktoś dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej zwolnienie będzie mogło być stosowane, gdy przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200 000 zł (po zmianie: 240 000 zł).

Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT mimo, że dokonujesz czynności, które podlegają opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie rozlicza tego podatku. Tym samym nie odlicza od należnego VAT podatku naliczonego.

Można jednak zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego i rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Jest to jednak nie ustawowy przymus, ale wolna – oparta na przesłankach ekonomicznych – decyzja. Dalszy ciąg materiału pod wideo Trzeba też wiedzieć, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

eksport towarów;

import towarów na terytorium kraju;

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Co do zasady ustawa o VAT przewiduje też okoliczności, w których przedsiębiorcy nie muszą dokonywać rejestracji dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni. Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień od VAT: zwolnienie podmiotowe;

wolnienie przedmiotowe. Zwolnienie podmiotowe traci moc jeżeli wartość sprzedaży przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 200000 zł (240 000 zł po zmianie) – począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Zwolnienie podmiotowe z VAT: kiedy nie może być stosowane Jednak niezależnie od wysokości osiąganych obrotów, w tym poniżej 200 000 (240 000 zł po zmianie) nie można skorzystać z tego zwolnienia, jeśli; będzie się dostarczać towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy, towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, tereny budowlane i inne ściśle wyliczone w ustawie.

Będzie się świadczył usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie, ściągania długów, w tym faktoringu. Zwolnienie przedmiotowe VAT: na czym polega Z kolei sprzedaż towarów lub świadczenie określonych usług uprawnia do tak zwanego zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienie przedmiotowe przysługuje ze względu na przedmiot prowadzonej działalności, tj. sprzedaży towarów lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, jak również wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Rejestracja w VAT

Zasady rejestracji w zakresie podatku VAT regulują przepisy art. 96 ustawy o VAT. Żeby zarejestrować się do VAT musisz wypełnić formularz VAT-R (Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług) i złożyć je do właściwego naczelnika urzędu skarbowego: przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT

lub, jeśli korzystasz ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT: przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia. Osoba prowadząca działalność ma dwie możliwości rejestracji: jako czynny podatnik VAT lub

jako podatnik zwolniony z podatku VAT. Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.

