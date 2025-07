Sprzedajesz na Vinted lub OLX? Sprawdź, kiedy musisz zapłacić podatek dochodowy

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, z jakich form wsparcia możesz skorzystać w 2025 roku dzięki programowi "Aktywny samorząd". PFRON – co to za instytucja i co może dofinansować? Wyjaśniamy, kto może skorzystać z pomocy, co się należy z PFRON, jak złożyć wniosek i do kiedy trwa nabór. W 2025 roku zwiększono budżet programu i uproszczono procedury – wszystkie wnioski można złożyć online w systemie SOW, bez wychodzenia z domu. W artykule tłumaczymy, co oznacza skrót PFRON, jakie są warunki i limity, a także czy PFRON zwraca za leki, okulary, lub sprzęt medyczny.