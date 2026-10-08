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Ten podatek spędza Polakom sen z powiek. Znaleźli legalny sposób, aby go nie płacić

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08 października 2026, 14:37
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
podatek, podatek Belki
Ten podatek spędza Polakom sen z powiek. Znaleźli legalny sposób, aby go nie płacić
Shutterstock

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Podatek Belki bije historyczne rekordy, a z portfeli Polaków znika coraz więcej pieniędzy. Tylko w zeszłym roku oddaliśmy fiskusowi aż 10,5 mld zł. Choć tymczasowa danina miała zniknąć, na dobre zakorzeniła się w naszych bankach. Nic dziwnego, że lawinowo - aż o 30 procent - wzrosła liczba osób, które mówią "dość" i przenoszą oszczędności na specjalne konta. Jak legalnie ochronić swoje zyski przed urzędem skarbowym?

Czym jest podatek Belki?

Podatek Belki w Polsce to podatek od zysków kapitałowych, oficjalnie nazywany podatkiem od dochodów kapitałowych. Jego stawka wynosi 19 proc. i jest naliczany od faktycznie osiągniętego zysku, a nie od całej kwoty zainwestowanych środków. Podatek ten dotyczy między innymi dochodów z lokat bankowych, kont oszczędnościowych, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz inwestycji giełdowych. Podatek Belki został wprowadzony w 2002 roku, a jego celem jest opodatkowanie przychodów z inwestycji oszczędnościowych osób fizycznych. W większości przypadków podatek jest pobierany automatycznie przez instytucje finansowe, więc podatnicy nie muszą sami go rozliczać. Przykładowo, jeśli inwestujesz 200 000 zł na lokacie z oprocentowaniem 5 proc., to zysk 10 000 zł zostanie obciążony 19 proc. podatkiem, co daje 1 900 zł podatku Belki.

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Rekordowe wpływy i trwałość podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki (wynoszący 19 proc. bez kwoty wolnej i progresji), choć wprowadzony ponad dwie dekady temu jako rozwiązanie tymczasowe, stał się stałym i niezwykle dochodowym elementem budżetu państwa. W 2024 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły rekordowe 10,559 mld zł. Oznacza to wzrost o 16,4 proc. rok do roku i aż o 83,6 proc. w stosunku do 2022 roku (kiedy wyniosły 5,752 mld zł). Na sumę tę złożyło się 7,368 mld zł z podatku od odsetek bankowych oraz 3,191 mld zł z dochodów z papierów wartościowych. Ekonomiści, w tym Marek Zuber, wskazują, że tak dynamiczny wzrost jest głównie efektem wysokich stóp procentowych. Choć banki podniosły oprocentowanie kredytów szybko, zwlekały z podniesieniem oprocentowania lokat, co skutkowało gromadzeniem środków na rachunkach i generowaniem wyższego podatku.

Reakcja Polaków na podatek Belki: masowy wzrost IKE i IKZE

W obliczu braku kwoty wolnej od opodatkowania, Polacy znaleźli legalny sposób na ominięcie podatku Belki, masowo wykorzystując konta emerytalne: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W 2024 roku liczba tych rachunków odnotowała dynamiczny, dwucyfrowy wzrost - w przypadku IKE o 12,2 proc. r/r (do 964,6 tys. kont), a IKZE o 15,2 proc. r/r (do 593,1 tys. kont). Łącznie Polacy prowadzili ponad 1,5 miliona takich kont, a wartość zgromadzonych na nich aktywów przekroczyła 34,9 mld zł (22,8 mld zł na IKE oraz 12,1 mld zł na IKZE). Środki te pozwalają uniknąć podatku Belki, jeśli zostaną wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo, wpłaty na IKZE można odliczać od podatku PIT.

Plany Rządu: Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) i krytyka ekspertów

Rząd, mimo wcześniejszej obietnicy Koalicji Obywatelskiej o całkowitej likwidacji podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, wprowadza Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), którego start zaplanowano na 1 stycznia 2027 roku (zgodnie z przyjętą ustawą Dz.U. 2026 poz. 1098).

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  • Założenia OKI: Zyski z inwestycji do 100 tys. zł mają być zwolnienia z podatku Belki (z czego maksymalnie 25 tys. zł może znajdować się w bezpiecznych aktywach oszczędnościowych, takich jak lokaty czy obligacje detaliczne). Powyżej tego limitu tradycyjny podatek Belki zostanie zastąpiony podatkiem od wartości aktywów, który w 2027 roku wyniesie 0,85 proc..
  • Wzór szwedzki (ISK): OKI ma być wzorowane na sprawdzonym szwedzkim rozwiązaniu. Jednak eksperci, jak Michał Szymański (VIG/C-QUADRAT TFI), ostrzegają, że w Szwecji różnica w opodatkowaniu jest znacznie większa (30 proc. tradycyjnego podatku vs. ok. 0,5 proc. podatku od aktywów), co może ograniczyć popularność OKI w Polsce (19 proc. vs. 0,85 proc.).

Fundacja Instrat oraz byli urzędnicy (Katarzyna Szwarc), krytykują OKI jako ulgę skierowaną głównie do zamożnych inwestorów, którzy mają już wiedzę i kapitał na otwarcie specjalistycznego rachunku inwestycyjnego. Ich zdaniem, to rozwiązanie będzie mało dostępne dla przeciętnego oszczędzającego i uszczupli budżet państwa na korzyść najbogatszych.

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Źródło: INFOR
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