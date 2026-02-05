REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Podatek z odprawy emerytalnej: Seniorzy mogą odzyskać pieniądze, skarbówka potwierdza

Podatek z odprawy emerytalnej: Seniorzy mogą odzyskać pieniądze, skarbówka potwierdza

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 18:34
Adam Kuchta
Adam Kuchta
odprawa emerytalna senior skarbówka pit
Podatek z odprawy emerytalnej: Seniorzy mogą odzyskać pieniądze, skarbówka potwierdza
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy przeszli już na emeryturę oraz otrzymali odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą liczyć na zwrot podatku. Skarbówka potwierdza, że przy określonych warunkach te świadczenia podlegają zwolnieniu z PIT w ramach tzw. ulgi dla seniora. Kluczowy jest tutaj moment otrzymania wynagrodzenia oraz spełnienie warunku „nieotrzymywania emerytury”.

Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę oraz otrzymali odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą liczyć na zwrot podatku. Skarbówka potwierdza w interpretacji podatkowej, że w określonych warunkach te świadczenia podlegają zwolnieniu z PIT w ramach tzw. ulgi dla seniora. Kluczowy jest moment otrzymania wynagrodzenia oraz spełnienie warunku „nieotrzymywania emerytury”. Sprawdź, czy i Ty możesz odzyskać nadpłacony podatek!

REKLAMA

REKLAMA

Czy odprawa emerytalna zawiera się w uldze podatkowej dla seniora? Interpretacja podatkowa KIS

W miesiącu marcu roku 2024 zakład pracy wypłacił podatniczce należną odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ogółem w kwocie 49 479,40 PLN, jednocześnie potrącając od obu składników wynagrodzenia podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 264 zł. Podatniczka na emeryturę przeszła 26 lutego 2024 r. 60 lat ukończyła w czerwcu 2020 r. Decyzją z 12 marca 2024 r. została przyznana podatniczce emerytura. Pierwszą emeryturę wypłacono jej 18 marca 2024 r. Zaś odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłacono jej 7 marca 2024 r.

W związku z powyższym podatniczka chciała się dowiedzieć: Czy w zeznaniu rocznym PIT składanym za rok 2024 przysługuje jej prawo do zastosowania zapisu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do wypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalnej, tj. łącznej kwoty 49 479, 40 PLN (ulga dla seniora)?

Według niej, w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2024 przysługuje jej prawo do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Nadmienia przy tym, że już z takiego uprawnienia korzystała w rozliczeniu podatku za lata 2022 i 2023 jako emeryt pracujący. Odliczenie podatku dotyczyłoby wypłaconych wynagrodzeń z tytułu odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, które mają bezpośredni związek z wykonywaną przez nią pracą. Co na to skarbówka?

REKLAMA

Skarbówka wskazuje, które przychody są wolne od podatku PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił stanowisko podatniczki. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
  • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 39 ww. ustawy: Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Zobacz również:

Ulga dla pracujących seniorów - na czym polega ta preferencja podatkowa w podatku PIT?

W ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, zwane potocznie „ulgą dla pracujących seniorów”. Ulga ta zapisana została w przytoczonym powyżej art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów.

Analizowany przepis przewiduje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiągniętych przez te osoby ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (opodatkowanie według skali podatkowej), art. 30c (tzw. podatek liniowy, w wysokości 19%) albo art. 30ca (opodatkowanie stawką 5%, ulga IP Box) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Prawo do omawianego zwolnienia będzie zatem przysługiwało podatnikowi, który w ramach wymienionych wyżej rodzajów aktywności zawodowej (uzyskiwanych źródeł przychodów) jest objęty tytułem ubezpieczeń społecznych. Przy czym omawiany przepis nie różnicuje tego tytułu, co oznacza, że podatnik, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z odprawy emerytalnej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

Ważne

Ulga dla seniora jest limitowana. Dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Fiskus podkreśla, że warunek „nieotrzymywania emerytury” jest kluczowy do zwolnienia PIT

Aby korzystać z tego zwolnienia, podatnik nie może również otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika także, że zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje.

Tym samym, warunek „nieotrzymywania emerytury” jako warunek do zastosowania ww. zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika z treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

"Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń". Zatem przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.

Skarbówka: ulga dla seniora przysługuje, odprawa emerytalna i ekwiwalent zwolnione z PIT

Dyrektor KIS stwierdził, że "z opisu sprawy wynika w szczególności, że 60 lat ukończyła Pani (...) czerwca 2020 r. W 2024 r. (tj. po osiągnięciu 60 roku życia) uzyskała Pani następujące przychodu ze stosunku pracy:

  1. w miesiącu styczniu 5 754,53 PLN z tytułu zasiłku chorobowego, niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu,
  2. w miesiącu lutym 5 754, 53 PLN z tytułu zasiłku chorobowego, niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu,
  3. w miesiącu marcu:
  • 14 301, 40 PLN – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
  • 35 178 PLN – odprawa emerytalna,
  • 4 826,38 PLN – zasiłek chorobowy.

Ubezpieczeniem społecznym były objęte kwoty z tytułu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłacono Pani 7 marca 2024 r. Decyzją nr (...) z 12 marca 2024 r. została przyznana Pani emerytura. Emeryturę w 2024 r. pobierała Pani zgodnie z decyzją ZUS za okres od 1 lutego 2024 r., tj. od miesiąca w którym złożyła Pani wniosek o jej przyznanie. Pierwszą emeryturę wypłacono Pani 18 marca 2024 r. Nie pobierała Pani świadczeń wymienionych w lit. a-g art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oprócz wspomnianej pierwszej emerytury.

W konsekwencji stwierdzam, że ma Pani możliwość w zeznaniu podatkowym składanym za 2024 r. zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. zwolnienie może Pani zastosować do uzyskanych po ukończeniu 60 roku życia przychodów ze stosunku pracy, w tym do wypłaconych 7 marca 2024 r. odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Wypłata ww. świadczeń ze stosunku pracy nastąpiła bowiem przed wypłatą pierwszej emerytury, tj. przed 18 marca 2024 r.".

Interpretacja indywidualna z dnia 27 lutego 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.626.2024.2.ŁS.
Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/

Zobacz również:
Powiązane
Renta wdowia wyższa już od marca. Pierwsza waloryzacja świadczenia
Renta wdowia wyższa już od marca. Pierwsza waloryzacja świadczenia
Kwota wolna od podatku w 2026 roku. Jest już jasne w jakiej wysokości
Kwota wolna od podatku w 2026 roku. Jest już jasne w jakiej wysokości
Przelew pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka potwierdza, że taka operacja nie stanowi darowizny
Przelew pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka potwierdza, że taka operacja nie stanowi darowizny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Unia Europejska wcale nie idzie za daleko z tymi przepisami - przeciwnie: krajowy urząd chce jeszcze więcej regulacji w tym obszarze, a krajowa ustawa powinna iść dalej niż chce UE
05 lut 2026

Bruksela przesadza z regulacjami? Prezes UODO twierdzi coś odwrotnego: na deepfake’i UE wciąż nie ma kompletnych narzędzi, a Polska powinna dopisać własne, ostrzejsze przepisy. Po wecie prezydenta do ustawy wdrażającej DSA temat wraca na stół – i może wrócić z większą siłą.
Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]
05 lut 2026

Zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej rzadko wyglądają jak plama ropy na powierzchni. Częściej są niewidoczne gołym okiem, rozpuszczone, rozproszone i trudne do uchwycenia w rutynowych kontrolach. To właśnie je dr Karolina Orłowska z firmy Gekko Photonics porównuje do „igły w stogu siana”. W rozmowie z Szymonem Glonekiem tłumaczy, dlaczego obecne metody nadzoru nad ściekami są niewystarczające i jak nowa technologia optyczna może to zmienić.
Tego już nie zalegalizujesz – zapadł wyrok NSA korzystny dla organów nadzoru budowlanego
05 lut 2026

Masz starą samowolę budowlaną i liczysz na uproszczoną legalizację po 20 latach? NSA w wyroku z 13 stycznia 2026 r., sygn. II OSK 1860/23 przesądził: jeśli przed 19 września 2020 r. wydano decyzję o nakazie rozbiórki - nawet nieostateczną - tryb uproszczony jest zablokowany. To orzeczenie korzystne dla organów nadzoru budowlanego, a właściciele samowoli budowlanych mają nowy problem.
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
05 lut 2026

Pracownik na zwolnieniu lekarskim znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Okazuje się jednak, że ochrona nie jest nieograniczona. Sprawdźmy, jak można rozwiązać stosunek pracy z chorym pracownikiem.

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek z MOPS 2026. Kiedy przyznają, a kiedy odmawiają?
05 lut 2026

Lekki stopień niepełnosprawności może dać Ci pieniądze z MOPS, ale tylko wtedy, gdy spełnisz konkretne warunki. W 2026 roku jedni dostają zasiłek okresowy, inni jednorazowe wsparcie na leki czy sprzęt, a jeszcze inni słyszą odmowę. Co o tym decyduje? Twoja sytuacja dochodowa i życiowa. Sprawdź, ile możesz realnie dostać, jakie progi obowiązują i co przygotować, żeby MOPS powiedział "tak". Wyjaśniamy na przykładach.
Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu W. Czarzastym. Powodem są "nieuzasadnione obelgi" wobec D. Trumpa
05 lut 2026

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek 5 lutego 2026 r. ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".
Kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych? Prezes NBP ma swoją opinię
05 lut 2026

Obniżka stóp procentowych w marcu jest możliwa - ocenił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński, podkreślając, że jest to jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej.
KRUS wysyła już deklaracje podatkowe PIT
05 lut 2026

Kasa, jak co roku, obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu i rozpoczęła wysyłanie PIT-ów do świadczeniobiorców.

REKLAMA

Offline, online czy tryb awaryjny? Jak wystawiać faktury w KSeF
05 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?
Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
05 lut 2026

Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA