REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nieformalne związki na celowniku urzędu skarbowego. Fiskus każe płacić podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Chodzi o grube tysiące złotych

Nieformalne związki na celowniku urzędu skarbowego. Fiskus każe płacić podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Chodzi o grube tysiące złotych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 07:24
Maja Retman
Maja Retman
para małżeństwo dokument
Tak skarbówka poluje na nieformalne związki. Wlepiają podatki za mieszkanie razem bez ślubu. Trzeba płacić grube tysiące
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Razem mieszkają, wspólnie opłacają czynsz, raty i wakacje. Na co dzień funkcjonują jak rodzina, ale formalnie są dla siebie obcymi ludźmi. Dla urzędów są parą bez formalnego statusu. Ten rozdźwięk między rzeczywistością a prawem bywa bolesny, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze. Każdy większy przelew między partnerami może zostać potraktowany przez fiskusa jak darowizna i trafić pod lupę fiskusa, co ma swoją podatkową cenę.

rozwiń >

Dla urzędu „razem” znaczy coś zupełnie innego

Karolina i Piotr są ze sobą od siedmiu lat. Mają wspólne konto oszczędnościowe, razem płacą czynsz, dzielą rachunki i odkładają pieniądze na wakacje. Nie zdecydowali się na ślub, bo – jak mówią – nie czują takiej potrzeby. Dopiero niedawno dowiedzieli się, że ich finansowa codzienność może zainteresować urząd skarbowy.

REKLAMA

REKLAMA

– Sprawdziliśmy historię konta. Wyszło, że Piotr przelał mi w zeszłym roku prawie 12 tysięcy. Wszystko na wspólne wydatki – mówi Karolina. – A tu się okazuje, że to może być uznane za darowiznę. Po prostu absurd.

– Gdybyśmy mieli ślub, nikt by się nie czepiał. A tak? Nasza codzienność to dla urzędu podejrzane transfery – dodaje Piotr.

Dla nich to niezrozumiałe. Dla skarbówki, zwykłe stosowanie obowiązujących przepisów.

REKLAMA

Zobacz również:

Trzy grupy podatkowe, zero wyjątków dla partnerów

Ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli obywateli na trzy grupy. Do pierwszej zaliczani są najbliżsi członkowie rodziny: małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. W ich przypadku limit zwolnienia z podatku wynosi 36 120 zł. Druga grupa obejmuje dalszą rodzinę – m.in. wujków, ciotki i kuzynów – z limitem 27 090 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Partnerzy żyjący bez ślubu trafiają jednak do trzeciej grupy podatkowej. W praktyce oznacza to, że dla państwa są sobie obcy. Limit zwolnienia to zaledwie 5 733 zł w ciągu pięciu lat. Po jego przekroczeniu darowiznę trzeba zgłosić i zapłacić podatek. Jeśli tego nie zrobić, urząd skarbowy może uznać sytuację za próbę obejścia prawa.

Wspólny dom nie oznacza wspólnego, podatkowego portfela

Wielu partnerów zakłada, że prowadzenie jednego gospodarstwa domowego automatycznie chroni ich przed podatkiem. Tymczasem orzecznictwo jest jednoznaczne. W październiku 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wspólne zamieszkiwanie i dzielenie wydatków nie zwalnia z obowiązku podatkowego.

Z perspektywy państwa wspólne życie nie oznacza wspólnoty finansowej. Bez aktu małżeństwa każda większa kwota może zostać potraktowana jak darowizna.

Sankcyjna stawka: 20 procent od wszystkiego

Jeśli fiskus uzna, że para w nieformalnym związku przekroczyła próg darowizn i nie zgłosiła tego w terminie, może zastosować sankcyjną stawkę podatku. Wynosi ona aż 20 procent od całości przekazanych środków. Przy 10 tysiącach złotych oznacza to stratę 2 tysięcy.

Zgłoszenie darowizny obniża stawkę, ale nie eliminuje kosztów. Przy nadwyżce do 11 833 zł podatek wynosi 12 procent. Przy kwocie sięgającej 23 665 zł to 1 420 zł plus 16 procent od nadwyżki. Po przekroczeniu tego poziomu trzeba zapłacić 3 313,20 zł oraz dodatkowe 20 procent od wszystkiego, co ponad limit.

Da się udowodnić, że to nie darowizna, ale trzeba mieć papiery

Teoretycznie para może się obronić, wykazując, że przelewy nie były darowizną, lecz udziałem w kosztach utrzymania. W praktyce oznacza to konieczność posiadania dowodów: faktur, umów, potwierdzeń przelewów z opisami takimi jak „czynsz”, „zakupy spożywcze” czy „rachunki”.

Problem w tym, że niewiele osób prowadzi swoje życie prywatne z dokładnością księgowego. A brak dokumentów działa na korzyść fiskusa, nie podatnika.

Zobacz również:

Prawo nie nadąża za rzeczywistością społeczną

– Obowiązujące przepisy są po prostu archaiczne – mówi mecenas Zbigniew Gorczyński. – W Polsce coraz więcej ludzi żyje w związkach nieformalnych. To normalne zjawisko, nie margines. Tymczasem prawo wciąż nagradza tylko małżeństwa, a całą resztę traktuje jak przypadkowych znajomych.

Jak podkreśla prawnik, jedynym realnym sposobem ograniczenia ryzyka jest formalizacja relacji finansowych. – Żyjąc bez ślubu, trzeba myśleć jak księgowy. To smutne, ale prawdziwe – dodaje.

Miłość tak, zaufanie fiskusa już niekoniecznie

Związki bez ślubu są dziś powszechne, ale w polskim systemie prawnym wciąż budzą podejrzliwość. Choć partnerzy nie łamią prawa, urząd skarbowy potrafi spojrzeć na ich wspólne życie jak na serię transakcji finansowych.

Dlatego zanim klikniecie „wyślij” przy przelewie za czynsz czy zakupy, warto poświęcić chwilę na opis. Bo w oczach fiskusa uczucia nie mają znaczenia. Liczą się pieniądze, limity i dowody. A granica między miłością a podatkiem bywa wyjątkowo cienka.

Powiązane
Skarbówka wam tego nie daruje. Od nowego roku obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Skarbówka wam tego nie daruje. Od nowego roku obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Czegoś takiego jeszcze nie było. Urzędy skarbowe oddają pieniądze milionom Polaków. Sprawdźcie czy jesteście na tej liście?
Czegoś takiego jeszcze nie było. Urzędy skarbowe oddają pieniądze milionom Polaków. Sprawdźcie czy jesteście na tej liście?
Taki sposób na oszczędzanie robi teraz wielką furorę. Jest lepszy od lokaty w banku? Zyski przekraczają... 50 procent
Taki sposób na oszczędzanie robi teraz wielką furorę. Jest lepszy od lokaty w banku? Zyski przekraczają... 50 procent
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
A jednak to już koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
23 sty 2026

Jedni płacą z przyzwyczajenia albo ze strachu przed karą, inni od lat udają, że problem nie istnieje. Abonament radiowo-telewizyjny to jedna z tych opłat, które od dawna wiszą w powietrzu jak niezałatwiona sprawa sprzed lat. Każdy rząd obiecuje, że coś z tym zrobi. I każdy dotąd poległ. Teraz władza znów zapowiada przełom. Pada nawet konkretna data. Pytanie brzmi: czy tym razem naprawdę do niego dojdzie.
Będzie zwrot za każdą złotówkę na leki? Sejm bierze się za absurdalny limit
22 sty 2026

Sejmowa komisja domaga się od rządu likwidacji przepisu, przez który tysiące osób z niepełnosprawnością nie może odliczyć od podatku ani złotówki za leki. Dziś trzeba wydać ponad 100 zł miesięcznie, żeby w ogóle skorzystać z ulgi. Posłowie mówią wprost: to uderza w najbiedniejszych. Co może się zmienić?
Wardrobing, czyli problem „wypożyczania” ubrań w e-commerce
23 sty 2026

Poniedziałek rano w sklepie internetowym. Kurier przynosi zwroty z weekendu. Otwierasz paczkę i czujesz to od razu – zapach drogich perfum, a może dymu papierosowego. Na materiale ślad pudru, a metka? Zerwana i niedbale wrzucona do pudełka. Klientka pisze: „Odstępuję od umowy, towar nie spełnia oczekiwań”. Czy jako przedsiębiorca musisz zacisnąć zęby, wyprać towar i zwrócić pieniądze? Czy musisz zwracać 100% ceny za sukienkę, która "przetańczyła" całą noc? Absolutnie nie.
Odmowa w banku, odmowa w chwilówce. Kiedy „prywatna pożyczka” staje się biletem do szarej strefy?
22 sty 2026

Jeszcze nigdy w Polsce nie było tak trudno o finansowanie dla osób, które nie są “idealnymi klientami” dla banków. Według najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute (styczeń 2026) aż 77% wniosków w firmach pożyczkowych jest odrzucanych. System mówi „nie”, ale potrzeba gotówki nie znika – zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie czy spłatę pilnych rachunków. W efekcie już co szósta złotówka na rynku pożyczkowym krąży w szarej strefie. Jak rozpoznać moment, w którym zamiast pomocy finansowej wchodzisz na pole minowe? I co zrobić, gdy legalny rynek zamyka przed Tobą drzwi?

REKLAMA

Kredyty frankowe: Uproszczenie rozliczeń między bankiem a konsumentem sposobem na odkorkowanie sądów. Teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji?
22 sty 2026

Lekiem na przewlekłość procesów „frankowych” jest nie dalsze podnoszenie kosztów bankom, lecz jasne i proporcjonalne zasady wzajemnych rozliczeń między stronami - piszą radcowie prawni Aneta Ciechowicz-Jaworska i Bartłomiej Ślażyński.
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Jak ratować małe szkoły? Prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe
22 sty 2026

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Zaprezentowane zmiany dotyczyły przede wszystkim sytuacji małych szkół i widma ich likwidacji.
KRRiT o udogodnieniach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: Więcej niż wymagały przepisy
22 sty 2026

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła w czwartek w Sejmie raport o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych w latach 2019-2024. Według raportu zastosowano w tym okresie udogodnienia w stopniu większym niż wymagały tego przepisy.

REKLAMA

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy "fuszerka" staje się przestępstwem?
22 sty 2026

Scenariusz jest zawsze podobny. Wykonawca zapewnia, że „Będzie Pan zadowolony”. Wymarzony remont łazienki miał trwać 3 tygodnie. Po dwóch miesiącach masz skute płytki, krzywe ściany, znikający materiał i wykonawcę, który przestał odbierać telefony po pobraniu trzeciej „zaliczki na klej”. Twoja frustracja sięga zenitu. Chcesz iść na policję i zgłosić oszustwo. Ale czy prokurator w ogóle zajmie się Twoją sprawą? Gdzie przebiega granica między nierzetelnością biznesową a czynem zabronionym?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA