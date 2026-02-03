REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się mocno zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się mocno zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 18:53
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kolejki, papierowe formularze i nerwowe sprawdzanie godzin otwarcia urzędu powoli odchodzą do lamusa. Ministerstwo finansów konsekwentnie przenosi sprawy podatkowe do internetu, a teraz także do smartfonów. Blisko rok temu udostępniono mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Początkowo mogły z niej korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Niedawno dostęp zyskały również organizacje – w tym spółki, fundacje oraz stowarzyszenia.

Skarbówka coraz mniej przypomina urząd z okienkami i pieczątkami, a coraz bardziej aplikację, którą nosimy w kieszeni. To, co jeszcze niedawno było wygodą dla osób prywatnych, staje się te z codziennością dla firm, fundacji i stowarzyszeń. Mobilny e-Urząd Skarbowy robi kolejne kroki w stronę pełnej cyfryzacji. To oznacza, że coraz więcej formalności można załatwić bez wychodzenia z biura, domu czy nawet bez włączania komputera.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo zapowiada dalszy rozwój

Rozbudowa aplikacji nie jest jednorazowym projektem, lecz elementem szerszej strategii cyfryzacji administracji skarbowej. Jak podkreśla resort finansów, nowe funkcje mają realnie odpowiadać na potrzeby użytkowników. Chodzi o to, żeby jak najlepiej dostosować ją do potrzeb podatników.

Co użytkownicy robią w aplikacji najczęściej?

Z e-Urzędu Skarbowego korzystają już setki tysięcy osób, które pobrały aplikację. Najczęściej sprawdzane są informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku oraz historii złożonych deklaracji.

Aplikacja umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie deklaracji podatkowej, wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia oraz odbieranie dokumentów z urzędu. Co istotne, nie jest do tego potrzebny podpis elektroniczny. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik ma stały dostęp do pełnej historii swoich spraw.

REKLAMA

Zobacz również:

Konto organizacji jako realne ułatwienie

Kolejną funkcją jest konto organizacji, które otwiera firmom i instytucjom pełen wachlarz usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym. Za jego pośrednictwem można składać deklaracje oraz formularze rejestracyjne, występować o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, przeglądać dane rejestracyjne czy sprawdzać listę pełnomocnictw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cała obsługa odbywa się online. Nie ma konieczności korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani udzielania dodatkowych upoważnień pełnomocnikom. Ministerstwo Finansów zapowiada, że to nie koniec – wraz z kolejnymi aktualizacjami pojawią się następne funkcjonalności.

Jak przekazać dostęp pracownikowi?

Organizacje mogą udostępnić swoje konto osobie fizycznej posiadającej numer PESEL. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Każdemu użytkownikowi można przypisać jeden z dwóch poziomów dostępu: podstawowy albo rozszerzony. Ten drugi pozwala zarządzać kontem organizacji, w tym nadawać i odbierać uprawnienia innym osobom. Od teraz wszystkie te czynności można wykonać również z poziomu aplikacji mobilnej.

Zobacz również:

Cyfrowa skarbówka to dopiero początek

Aplikacja e-Urząd Skarbowy wystartowała blisko rok temu, 27 stycznia 2025 roku i od początku była wdrażana etapami. Najpierw skorzystali z niej użytkownicy indywidualni, teraz przyszła kolej na organizacje. Resort finansów nie ukrywa ambicji: celem jest stworzenie w pełni cyfrowego kanału kontaktu z administracją skarbową.

Bez kolejek, bez papierowych dokumentów i bez zbędnych formalności. Wszystko wskazuje na to, że urząd skarbowy na dobre przenosi się do telefonu.

Powiązane
Urzędy skarbowe biorą na celownik bankowe konta Polaków aż do pięciu lat wstecz. Interesuje ich ten jeden dokument. Kary mogą być ogromne
Urzędy skarbowe biorą na celownik bankowe konta Polaków aż do pięciu lat wstecz. Interesuje ich ten jeden dokument. Kary mogą być ogromne
Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Tak dużej podwyżki dotąd jeszcze nie było. Rusza podwójne miesięczne uderzenie w opłatach za energię
Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Tak dużej podwyżki dotąd jeszcze nie było. Rusza podwójne miesięczne uderzenie w opłatach za energię
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
03 lut 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wraz z uposażeniem wzrosną także dodatki za długoletnią służbę wojskową. O ile wzrosną kwoty uposażenia zasadniczego?
Zmiany w planowaniu przestrzennym: co zmienia Zintegrowany Plan Inwestycyjny? Koniec lex deweloper
03 lut 2026

Reforma planowania przestrzennego to jedna z najistotniejszych zmian systemowych w obszarze urbanistyki i procesu inwestycyjnego w Polsce od kilkunastu lat. Wygaszanie specustawy mieszkaniowej (lex deweloper) i wprowadzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) oznacza odejście od wyjątkowych procedur na rzecz pełnej spójności inwestycji z lokalną polityką przestrzenną gmin.
Orzeczenie o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. Komu należy się 215,84 zł i na jakich zasadach
03 lut 2026

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie, ale nie przysługuje każdej osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności. O prawie do świadczenia decyduje nie tylko sam fakt posiadania orzeczenia, lecz także jego stopień, wiek osoby uprawnionej oraz moment powstania niepełnosprawności. Wiele osób myli zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem wypłacanym przez ZUS, co prowadzi do błędnych wniosków i odmów. Wyjaśniamy, komu świadczenie rzeczywiście się należy, kto go nie dostanie mimo orzeczenia i jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku.
Ile można dać darowizny bez podatku? Do jakiej kwoty nie trzeba zgłaszać?
03 lut 2026

Darowizny od osób spoza najbliższej rodziny mają najniższy limit. W 2026 roku każda darowizna od osoby obcej powyżej 5 733 zł wymaga zgłoszenia i może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Znajomość limitów, grup podatkowych oraz procedur zgłoszeniowych pozwala uniknąć problemów finansowych i formalnych.

REKLAMA

Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia
03 lut 2026

PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
03 lut 2026

Ciężarówka stoi, ładunek czeka, a pracodawca ma problem. Kierowca został zatrzymany i tymczasowo odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Czy możesz zwolnić takiego pracownika z dnia na dzień?
CUS (jednostki gminne) zastępują MOPS. Czy opieka i świadczenia niepieniężne ważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?
03 lut 2026

Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Każda osoba niepełnosprawna wie o ustawie o asystencji, która rodzi się w wielkich bólach, ale kiedyś wejdzie w życie. Niedawno RCL opublikował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Teraz mamy kolejną ważną publikację - projekt nowelizacja ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Nowelizacja sprawa, że takie Centra są atrakcyjniejsze dla prowadzących je gmin. Celem rządu jest zachęcenie do przekształcenia MOPS w CUS. Czym są CUS? To instytucje, które zastąpią w mojej ocenie MOPS w perspektywie dekady. Na razie jest ich 130, ale już 250 kolejnych gmin jest zainteresowanych powołaniem CUS na swoim terenie (wszystkich gmin w Polsce jest 2479).
AGD a ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt kuchenny
03 lut 2026

Podatnicy korzystający z ulgi mieszkaniowej nierzadko mają dylemat, które nakłady finansowe można zgodnie z prawem odliczyć od podatku. Najwięcej niepewności pojawia się w trakcie wykańczania i meblowania lokalu - to wtedy najczęściej dochodzi do pomyłek skutkujących problemami z fiskusem. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć zakup sprzętów AGD?

REKLAMA

ZUS: Przy nagłym zamknięciu szkoły lub przedszkola (np. z powodu pogody awarii) możemy wypłacić rodzicom zasiłek opiekuńczy
03 lut 2026

W związku z ostatnimi zjawiskami pogodowymi, takimi jak intensywne opady śniegu, gołoledź i srogi mróz, a także z powodu awarii, wiele placówek oświatowych zostało zmuszonych do nagłego zawieszenia zajęć. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice dzieci do lat 8, w takiej sytuacji mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA