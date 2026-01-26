REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?

W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 07:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zwrot podatku, podatek, Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, zwrot nadpłaty, nadpłata podatku, urząd skarbowy, podatnik
W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczeń PIT za 2025 r. Osoby, którym przysługiwać będzie zwrot nadpłaty podatku dochodowego, mogą rozliczyć się w taki sposób, aby otrzymać pieniądze od fiskusa szybciej niż inni. W przypadku skorzystania z tego sposobu rozliczenia – zwrot trafi na konto podatnika nie później niż 1 kwietnia 2026 r. (a w przypadku określonej grupy podatników – niż 17 marca 2026 r.).

PIT 2025/2026 – w jakim terminie, najwcześniej można złożyć do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT?

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli m.in. pracodawcy) – zobowiązani są do przekazania deklaracji PIT-11, z których wynika dochód uzyskany przez pracownika w danym roku oraz kwoty zaliczek pobranych przez płatnika składek na podatek dochodowy:

REKLAMA

REKLAMA

  • do urzędu skarbowego – najpóźniej w terminie do dnia 2 lutego 2026 r.
  • a do rąk pracowników – najpóźniej do końca lutego, czyli w tym roku do dnia 2 marca 2026 r. 

W następstwie powyższego – w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r.podatnicy zobowiązani są do złożenia urzędu skarbowego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w 2025 r. Jeżeli jednak już dzisiaj posiada się wszystkie niezbędne dane – ze złożeniem zeznania podatkowego nie trzeba czekać nawet do wspomnianego 15 lutego i można „rozliczyć się” już teraz – wówczas jednak, takie zeznanie, zostanie uznane za złożone w dniu 15 lutego. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście biegu terminu, jaki urząd skarbowy, będzie miał na zwrot nadpłaconego podatku, który (nawet w przypadku wcześniejszego złożenia deklaracji podatkowej) – liczony będzie najwcześniej od 16 lutego 2026 r. 

PIT 2025/2026 – zwrot nadpłaty podatku, można otrzymać szybciej niż inni

Czas, jaki urząd skarbowy ma na zwrot nadpłaconego podatku, zależny jest od sposobu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego i wynosi odpowiednio:

  • 45 dni od dnia złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej drogą elektroniczną (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje) lub
  • 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej w formie papierowej

W przypadku skorzystania z elektronicznej formy złożenia zeznania podatkowego – zwrot nadpłaconego podatku otrzyma się zatem szybciej, niż w przypadku złożenia zeznania w tradycyjnej formie papierowej. Jeżeli deklaracja zostanie złożona w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą, jednak wówczas – jak była już mowa powyżej – zostanie ona uznana, za złożoną w dniu 15 lutego) – pieniądze pochodzące z nadpłaty podatku, trafią na konto podatnika najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2026 r. W praktyce, urzędy skarbowe, nierzadko dokonują jednak zwrotów dużo szybciej (nawet w ciągu kilku dni od złożenia deklaracji). Złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej, w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą) – co do zasady – daje natomiast gwarancję zwrotu nadpłaty do dnia 15 maja 2026 r. 

REKLAMA

PIT 2025/2026 – jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Na jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku – mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512) i która przysługuje rodzinom wielodzietnym, w których rodzice mają lub mieli na otrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatnicy będący posiadaczami ww. karty – są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną  (a zatem – za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje). Jeżeli zatem złożą oni deklarację w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą) – zwrot nadpłaty, trafi do nich najpóźniej do dnia 17 marca 2026 r. 

Jedynym warunkiem skorzystania z ww. preferencji w zakresie terminu zwrotu nadpłaty podatku – jest zaznaczenie w zeznaniu podatkowym, iż jest się posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny. W formularzu PIT-36 jest to poz. 540, a w formularzu PIT-37 – odpowiednio poz. 166.

PIT 2025/2026 – w jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną?

Najłatwiejszą i jednocześnie najkorzystniejszą (ze względu na szybszy termin zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku) formą złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2025 r. – jest więc dokonanie tego drogą elektroniczną, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, udostępnianej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Do platformy Twój e-PIT, należy zalogować się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, wykorzystując profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód (tj. elektroniczny dowód osobisty) lub bankowość internetową albo podając określone dane autoryzujące (tj. PESEL lub NIP i kwotę przychodu, kwotę do zapłaty lub kwotę nadpłaty z określonej deklaracji podatkowej za ubiegłe lata).

Po zalogowaniu – otrzymujemy nasze zeznanie podatkowe, wypełnione na podstawie danych, w których posiadaniu jest administracja skarbowa. Powinniśmy je zweryfikować (oraz w razie potrzeby – odpowiednio zmodyfikować) i następnie – zatwierdzić, najpóźniej w terminie do 30 kwietnia br. Jeżeli nie uczynimy tego w powyższym terminie, wówczas – w przypadku dwóch najczęściej składanych deklaracji podatkowych, tj.:

  • formularza PIT-37 (który przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli np. z tytułu umów o pracę czy umów zlecenia) – zeznanie podatkowe zostanie zaakceptowane automatycznie, bez naszej weryfikacji,
  • a w przypadku formularza PIT-36 (który przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, choćby część przychodów, uzyskali bez pośrednictwa płatnika, czyli np. z tytułu własnej działalności gospodarczej) – zeznanie podatkowe nie zostanie zaakceptowane automatycznie, ponieważ w zdecydowanej większości, wymaga ono uzupełnienia ze strony podatnika. 

Należy przy tym mieć na względzie, że niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej – jeżeli, tym samym, naraża to na uszczuplenie podatek – stanowi wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (w zależności od kwoty uszczuplonego podatku), podlegające karze grzywny do 720 stawek dziennych (liczbę i wysokość stawki określa sąd, wymierzając grzywnę), karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

PIT 2025/2026 – w jakiej formie można otrzymać zwrot nadpłaty podatku? 

Jeżeli ze złożonego zeznania podatkowego za 2025 r. wynikać będzie nadpłata podatku – fiskus może dokonać jej zwrotu w jednej z wybranych przez podatnika form, tj.:

  • na wskazany rachunek bankowy,
  • przekazem pocztowym lub
  • w kasie urzędu skarbowego

W pierwszym przypadku – tj. jeżeli podatnik chce otrzymać zwrot nadpłaty na rachunek bankowy – warto zweryfikować, czy numer rachunku wskazywany we deklaracjach podatkowych za ubiegłe lata, nadal pozostaje aktualny. Jeżeli tak – nie ma potrzeby wskazywania numeru rachunku w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2025. Jeżeli jednak numer rachunku bankowego nie został dotychczas zgłoszony do urzędu skarbowego lub ten wskazany w zeznaniu za ubiegły rok, jest już nieaktualny – aktualny numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot nadpłaty, powinien zostać wskazany w tegorocznym zeznaniu podatkowym. 

Podatnikom, którzy nie posiadają rachunku bankowego lub nie dokonają jego zgłoszenia do organu podatkowego – nadpłata podatku zostanie zwrócona przekazem pocztowym. Wówczas – kwota nadpłaty, zostanie jednak pomniejszona o koszty jej zwrotu.

Jeżeli natomiast wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (tj. 32 zł) i podatnik nie wskazał numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona – wówczas, podlega ona zwrotowi w kasie urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty może również zostać dokonany w kasie urzędu skarbowego, na żądanie podatnika – o ile poinformuje on o tym w składanym prze siebie zaznaniu podatkowym. W takiej sytuacji – warto również, aby wówczas został podany fiskusowi numer telefonu lub adres e-mail podatnika, który ułatwi organowi przekazanie mu informacji, że może już zgłosić się po zwrot.

Polecamy: Kalendarz książkowy na 2026 rok – dla podatnika, księgowego i kadrowego

Projekt ustawy:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 633 z późn. zm.)
Powiązane
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu weszła w życie 14 stycznia 2026 r.
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu weszła w życie 14 stycznia 2026 r.
Pracodawcy jednak nadal będą mogli nadużywać B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – „Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników”. Premier Donald Tusk wstrzymuje kontrowersyjną reformę
Pracodawcy jednak nadal będą mogli nadużywać B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – „Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników”. Premier Donald Tusk wstrzymuje kontrowersyjną reformę
4 995,65 zł mogą odzyskać przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej mało znanej ulgi podatkowej. Muszą jednak podjąć działanie jeszcze w 2025 roku
4 995,65 zł mogą odzyskać przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej mało znanej ulgi podatkowej. Muszą jednak podjąć działanie jeszcze w 2025 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Od 1100 zł do 2700 zł na każde dziecko [również pełnoletnie]. Wypłata pieniędzy do 1 kwietnia 2026 r. [a nawet – do 17 marca 2026 r.]
26 sty 2026

Jedną z ulg podatkowych, która przysługuje w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r., jest ulga na dziecko (inaczej zwana ulgą prorodzinną). W ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego – rodzice (którzy spełniają określone kryteria ustawowe) mogą pomniejszyć swój podatek lub otrzymać zwrot w wysokości od 1 100 do nawet 2 700 zł na każde dziecko (w zależności od tego, ile „uprawnionych” dzieci jest w danej rodzinie). Jest przy tym sposób, aby pieniądze ze zwrotu, trafiły na konta rodziców najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. (a w niektórych przypadkach – nawet do 17 marca 2026 r.).
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
26 sty 2026

W 2026 r. podatnicy wracają do standardowego terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklaracje DN-1 trzeba złożyć do 31 stycznia, bez „taryfy ulgowej”, która obowiązywała wyjątkowo w 2025 r. Jednocześnie deklaracje muszą już w pełni odzwierciedlać rewolucyjne zmiany definicji budynku i budowli oraz praktykę i interpretacje organów podatkowych ukształtowane w 2025 r.

REKLAMA

Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.
Tego skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
26 sty 2026

Jedni okazyjnie sprzedają coś w sieci, inni oferują usługi „złotej rączki”… taki drobny biznes można prowadzić całkiem legalnie bez konieczności zakładania firmy. Prawo na to pozwala. Ale fiskus też ma na oku nierejestrowaną działalność gospodarczą. Skarbówka uważnie patrzy na przychody, bo obowiązuje limit, którego nie wolno przekroczyć. Co ważne, w 2026 roku ów limit zmienił się zasadniczo. Dla jednych to szansa, dla innych potencjalna pułapka.
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.

REKLAMA

Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić
26 sty 2026

Już dzisiaj, tj. 25 stycznia 2026 r. – odbywa się 34. Finał WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć diagnostykę i walkę z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA