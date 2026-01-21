REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?

W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?

21 stycznia 2026, 06:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczeń PIT za 2025 r. Osoby, którym przysługiwać będzie zwrot nadpłaty podatku dochodowego, mogą rozliczyć się w taki sposób, aby otrzymać pieniądze od fiskusa szybciej niż inni. W przypadku skorzystania z tego sposobu rozliczenia – zwrot trafi na konto podatnika nie później niż 1 kwietnia 2026 r. (a w przypadku określonej grupy podatników – niż 17 marca 2026 r.).

PIT 2025/2026 – kiedy najwcześniej można złożyć do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT?

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli m.in. pracodawcy) – zobowiązani są do przekazania deklaracji PIT-11, z których wynika dochód uzyskany przez pracownika w danym roku oraz kwoty zaliczek pobranych przez płatnika składek na podatek dochodowy:

  • do urzędu skarbowego – najpóźniej w terminie do dnia 2 lutego 2026 r.
  • a do rąk pracowników – najpóźniej do końca lutego, czyli w tym roku do dnia 2 marca 2026 r. 

W następstwie powyższego – w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r.podatnicy zobowiązani są do złożenia urzędu skarbowego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w 2025 r. Jeżeli jednak już dzisiaj posiada się wszystkie niezbędne dane – ze złożeniem zeznania podatkowego nie trzeba czekać nawet do wspomnianego 15 lutego i można „rozliczyć się” już teraz – wówczas jednak, takie zeznanie, zostanie uznane za złożone w dniu 15 lutego. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście biegu terminu, jaki urząd skarbowy, będzie miał na zwrot nadpłaconego podatku, który (nawet w przypadku wcześniejszego złożenia deklaracji podatkowej) – liczony będzie najwcześniej od 16 lutego 2026 r. 

PIT 2025/2026 – zwrot nadpłaty podatku, można otrzymać szybciej niż inni

Czas, jaki urząd skarbowy ma na zwrot nadpłaconego podatku, zależny jest od sposobu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego i wynosi odpowiednio:

  • 45 dni od dnia złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej drogą elektroniczną (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje) lub
  • 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji – w przypadku złożenia jej w formie papierowej

W przypadku skorzystania z elektronicznej formy złożenia zeznania podatkowego – zwrot nadpłaconego podatku otrzyma się zatem szybciej, niż w przypadku złożenia zeznania w tradycyjnej formie papierowej. Jeżeli deklaracja zostanie złożona w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą, jednak wówczas – jak była już mowa powyżej – zostanie ona uznana, za złożoną w dniu 15 lutego) – pieniądze pochodzące z nadpłaty podatku, trafią na konto podatnika najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2026 r. W praktyce, urzędy skarbowe, nierzadko dokonują jednak zwrotów dużo szybciej (nawet w ciągu kilku dni od złożenia deklaracji). Złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej, w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą) – co do zasady – daje natomiast gwarancję zwrotu nadpłaty do dnia 15 maja 2026 r. 

PIT 2025/2026 – jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Na jeszcze szybszy zwrot nadpłaty podatku – mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1512) i która przysługuje rodzinom wielodzietnym, w których rodzice mają lub mieli na otrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatnicy będący posiadaczami ww. karty – są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną  (a zatem – za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje). Jeżeli zatem złożą oni deklarację w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą) – zwrot nadpłaty, trafi do nich najpóźniej do dnia 17 marca 2026 r. 

Jedynym warunkiem skorzystania z ww. preferencji w zakresie terminu zwrotu nadpłaty podatku – jest zaznaczenie w zeznaniu podatkowym, iż jest się posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny. W formularzu PIT-36 jest to poz. 540, a w formularzu PIT-37 – odpowiednio poz. 166.

PIT 2025/2026 – w jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną?

Najłatwiejszą i jednocześnie najkorzystniejszą (ze względu na szybszy termin zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku) formą złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2025 r. – jest więc dokonanie tego drogą elektroniczną, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, udostępnianej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

Do platformy Twój e-PIT, należy zalogować się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, wykorzystując profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód (tj. elektroniczny dowód osobisty) lub bankowość internetową albo podając określone dane autoryzujące (tj. PESEL lub NIP i kwotę przychodu, kwotę do zapłaty lub kwotę nadpłaty z określonej deklaracji podatkowej za ubiegłe lata).

Po zalogowaniu – otrzymujemy nasze zeznanie podatkowe, wypełnione na podstawie danych, w których posiadaniu jest administracja skarbowa. Powinniśmy je zweryfikować (oraz w razie potrzeby – odpowiednio zmodyfikować) i następnie – zatwierdzić, najpóźniej w terminie do 30 kwietnia br. Jeżeli nie uczynimy tego w powyższym terminie, wówczas – w przypadku dwóch najczęściej składanych deklaracji podatkowych, tj.:

  • formularza PIT-37 (który przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli np. z tytułu umów o pracę czy umów zlecenia) – zeznanie podatkowe zostanie zaakceptowane automatycznie, bez naszej weryfikacji,
  • a w przypadku formularza PIT-36 (który przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym, choćby część przychodów, uzyskali bez pośrednictwa płatnika, czyli np. z tytułu własnej działalności gospodarczej) – zeznanie podatkowe nie zostanie zaakceptowane automatycznie, ponieważ w zdecydowanej większości, wymaga ono uzupełnienia ze strony podatnika. 

Należy przy tym mieć na względzie, że niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej – jeżeli, tym samym, naraża to na uszczuplenie podatek – stanowi wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (w zależności od kwoty uszczuplonego podatku), podlegające karze grzywny do 720 stawek dziennych (liczbę i wysokość stawki określa sąd, wymierzając grzywnę), karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

PIT 2025/2026 – w jakiej formie można otrzymać zwrot nadpłaty podatku? 

Jeżeli ze złożonego zeznania podatkowego za 2025 r. wynikać będzie nadpłata podatku – fiskus może dokonać jej zwrotu w jednej z wybranych przez podatnika form, tj.:

  • na wskazany rachunek bankowy,
  • przekazem pocztowym lub
  • w kasie urzędu skarbowego

W pierwszym przypadku – tj. jeżeli podatnik chce otrzymać zwrot nadpłaty na rachunek bankowy – warto zweryfikować, czy numer rachunku wskazywany we deklaracjach podatkowych za ubiegłe lata, nadal pozostaje aktualny. Jeżeli tak – nie ma potrzeby wskazywania numeru rachunku w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2025. Jeżeli jednak numer rachunku bankowego nie został dotychczas zgłoszony do urzędu skarbowego lub ten wskazany w zeznaniu za ubiegły rok, jest już nieaktualny – aktualny numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot nadpłaty, powinien zostać wskazany w tegorocznym zeznaniu podatkowym. 

Podatnikom, którzy nie posiadają rachunku bankowego lub nie dokonają jego zgłoszenia do organu podatkowego – nadpłata podatku zostanie zwrócona przekazem pocztowym. Wówczas – kwota nadpłaty, zostanie jednak pomniejszona o koszty jej zwrotu.

Jeżeli natomiast wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (tj. 32 zł) i podatnik nie wskazał numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona – wówczas, podlega ona zwrotowi w kasie urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty może również zostać dokonany w kasie urzędu skarbowego, na żądanie podatnika – o ile poinformuje on o tym w składanym prze siebie zaznaniu podatkowym. W takiej sytuacji – warto również, aby wówczas został podany fiskusowi numer telefonu lub adres e-mail podatnika, który ułatwi organowi przekazanie mu informacji, że może już zgłosić się po zwrot.

Projekt ustawy:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 633 z późn. zm.)
Źródło: INFOR
