Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych. Skarbówka ostrzega. Klient też może mieć problemy

Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych. Skarbówka ostrzega. Klient też może mieć problemy

20 stycznia 2026, 06:58
Maja Retman
Maja Retman
Wielu klientów odruchowo macha ręką przy kasie: „Nie trzeba paragonu”. Sprzedawca odkłada go na bok, kolejka rusza dalej, sprawa wydaje się zamknięta. Tyle że to pozorna oszczędność czasu, która może mieć bardzo realne konsekwencje. Ministerstwo Finansów od lat alarmuje: paragon to nie bezwartościowy papierek, lecz dokument, który chroni i państwo, i konsumenta. A jego brak potrafi zaboleć – czasem nawet na kilkaset tysięcy złotych.

To nie tylko problem sprzedawcy. Klient też może przegrać

W ramach kampanii „Weź paragon” resort finansów przypomina, że paragon fiskalny ma znacznie większe znaczenie, niż wielu z nas sądzi. Jest dowodem, że sprzedawca działa legalnie, ewidencjonuje sprzedaż i odprowadza należne podatki. Ale to tylko jedna strona medalu. Dla klienta paragon jest przede wszystkim tarczą ochronną.

To on pozwala sprawdzić dane przedsiębiorcy, potwierdza faktycznie zapłaconą kwotę i stanowi najprostszy dowód zakupu w razie reklamacji, zwrotu czy sporu. Bez paragonu klient wchodzi na pole minowe – teoretycznie ma swoje prawa, ale ich dochodzenie staje się znacznie trudniejsze. W praktyce oznacza to nerwy, stracony czas i często przegraną na starcie.

Brak paragonu to nie drobne uchybienie. Kary idącą w setki tysięcy złotych

Prawo skarbowe nie zostawia wątpliwości: niewydanie paragonu to poważne naruszenie. Przedsiębiorcy, którzy lekceważą ten obowiązek, muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami. Grzywna może sięgnąć nawet 180 stawek dziennych, a jedna taka stawka bywa liczona w tysiącach złotych. W skrajnym przypadku oznacza to karę idącą w setki tysięcy złotych.

Jeżeli sprawa zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie skarbowe, kary nadal są wysokie. Grzywna może wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy, a mandat nałożony przez skarbówkę sięga ponad dwudziestu tysięcy złotych. To jasny sygnał, że państwo traktuje paragon poważnie – i oczekuje tego samego od sprzedawców.

Zostawiony przy kasie paragon nie znika. Może wrócić jak bumerang

Choć klient nie ponosi formalnej kary za to, że nie odbierze paragonu, Ministerstwo Finansów wyraźnie przed tym ostrzega. Paragon pozostawiony na ladzie nie zawsze trafia do kosza. Może zostać wykorzystany ponownie – do „nabicia” tej samej sprzedaży bez wydania towaru. W efekcie sprzedawca zaniża swoje przychody i płaci mniejszy podatek.

W ten sposób klienci, często zupełnie nieświadomie, stają się trybikiem w mechanizmie oszustwa. To drobny gest, który w skali kraju przekłada się na straty dla budżetu państwa i wzmacnianie szarej strefy. Odebranie paragonu jest więc czymś więcej niż formalnością – to prosty sposób, by nie brać udziału w cudzych kombinacjach.

Paragon w telefonie zamiast w kieszeni

Argument o wypchanym portfelu czy zaginionych papierkach coraz częściej traci sens. Od września 2023 roku działa system e-paragonów, który pozwala odbierać dowody zakupu bezpośrednio na smartfona. Wystarczy, że sklep korzysta z kasy online, a klient zainstaluje darmową aplikację e-Paragony.

Aplikacja łączy się z rządowym HUB-em Paragonowym i umożliwia przechowywanie wszystkich dowodów zakupu w jednym miejscu. To wygodne rozwiązanie nie tylko porządkuje domowe finanse, ale też ułatwia reklamacje i zgłaszanie nieprawidłowości. Paragon przestaje być problemem logistycznym, a staje się zawsze dostępny.

Nie dostałeś paragonu? Reakcja zajmuje chwilę

Ministerstwo Finansów zachęca, by nie przechodzić obojętnie obok łamania przepisów. Jeśli sprzedawca nie wyda paragonu, można to zgłosić do Krajowej Administracji Skarbowej na kilka prostych sposobów. Najszybciej zrobić to przez aplikację e-Paragony, ale dostępna jest także całodobowa infolinia, kontakt mailowy oraz możliwość osobistego zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Co istotne, do zgłoszenia nie jest potrzebny żaden dowód zakupu. Wystarczy opisać sytuację i wskazać dokładne miejsce, w którym doszło do sprzedaży. Cała procedura zajmuje chwilę, a może realnie ograniczyć nieuczciwe praktyki.

Mały gest, duże znaczenie

Paragon to nie tylko potwierdzenie zapłaty. To narzędzie, które daje klientowi bezpieczeństwo i jednocześnie pomaga państwu walczyć z szarą strefą. Ministerstwo Finansów podkreśla, że każdy ma wybór: zlekceważyć paragon i udawać, że problem nie istnieje, albo odebrać go i wysłać jasny sygnał, że uczciwość w handlu ma znaczenie.

Źródło: INFOR
