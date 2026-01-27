REKLAMA

Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić

Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 08:16
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
25 stycznia 2026 r. odbył się 34. Finał WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć diagnostykę i walkę z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.

Przekazując darowiznę na cele pożytku publicznego, można odliczyć ją od podstawy opodatkowania oraz obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [finał WOŚP 2026]

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – przekazując darowiznę na określone cele (wymienione poniżej) – można odliczyć ją od podstawy opodatkowania. I tak – osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli według stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencyjny) – od podstawy opodatkowania, mogą odliczyć darowizny, przekazane przez na cele:

  • określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tj. m.in. na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, na działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, na ochronę i promocję zdrowia czy na naukę, szkolnictwo wyższe i edukację), jeżeli zostały przekazane m.in.:
    • organizacji pozarządowej (np. fundacji lub stowarzyszeniu), które nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku lub
    • równoważnej organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele,
  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników lub
  • kształcenia zawodowego, jeżeli zostały przekazane m.in. publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom kształcenia ustawicznego, centrom kształcenia zawodowego oraz branżowym centrom umiejętności, umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Ważne

Istotne jest jednak przy tym, że wysokość darowizny, która może zostać odliczona od podstawy opodatkowania, nie może przekraczać 6 proc. dochodu za dany rok podatkowy.

Przykład

Dla przykładu: uzyskując w roku podatkowym dochód w wysokości 80 tys. zł i przekazując jedną darowiznę lub kilka darowizn na łączną kwotę 5 tys. zł – od podstawy opodatkowania, będzie można odliczyć maksymalnie 4 800 zł.

Z możliwości odliczenia od podatku, wyłączone są ponadto darowizny:

  • na rzecz osób fizycznych,
  • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  • zwrócone darczyńcy w jakiejkolwiek formie,
  • które zostały przed darczyńcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz
  • które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W celu skorzystania z prawa do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania i obniżenia podatku lub otrzymania wyższego zwrotu – konieczne jest jej odpowiednie udokumentowanie [finał WOŚP 2026]

Chcąc skorzystać z prawa do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1-2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – fakt przekazania darowizny należy odpowiednio udokumentować:

  • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej lub odpowiednio
  • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

W przypadku przekazania darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju UE lub EOG – konieczne jest ponadto:

  • dysponowanie oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, które działają na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą wskazane cele oraz
  • istnienie podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot. Wszystko zależy jednak od formy przekazania pieniędzy [finał WOŚP 2026]

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji WOŚP – w określonych przypadkach (na wyżej opisanych zasadach) można odliczyć ją od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej zostały przekazane pieniądze.

Jedną z najpopularniejszych form zbierania darowizn na rzecz WOŚP są datki zbierane przez wolontariuszy do puszek. Jak wyjaśnia doradca podatkowy e-pity.pl Monika Piątkowska„Niestety, pieniądze wrzucone do puszki nie mogą podlegać odliczeniu, gdyż w tej sytuacji darczyńca pozostaje anonimowy. Wolontariusze nie wydają też dowodu, który potwierdzałby dokonanie darowizny.” Nie jest zatem możliwe spełnienie warunku, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci udokumentowania wpłaty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego.

Odliczona od podatku będzie natomiast mogła zostać darowizna przekazana na rzecz WOŚP za pośrednictwem tzw. wirtualnej skarbonki (eSkarbonki), pod warunkiem, że darczyńca będzie dysponował dowodem wpłaty z informacjami: kto i komu wpłacił oraz jaki był cel tejże wpłaty – wyjaśnia ekspertka. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Fundację WOŚP – niektóre potwierdzenia wpłat nie obejmują informacji kto jest beneficjentem środków lub jaki charakter miała dana wpłata (tj. że stanowiła ona darowiznę). Wówczas – o wystawienie takiego potwierdzenia, można zwrócić się bezpośrednio do Fundacji WOŚP. Odliczenia zebranej kwoty od podstawy opodatkowania, nie będzie natomiast mógł dokonać założyciel eSkarbonki, który nie jest ani posiadaczem zebranych środków (jest nim bowiem Fundacja WOŚP), ani darczyńcą.

WOŚP posiada również swoje profile i organizuje zbiórki charytatywne za pośrednictwem portali crowdfundingowych (takich jak zrzutka.pl, siepomaga.pl czy pomagam.pl oraz 4fund.com, przy czym - ten ostatni polecany jest szczególnie społeczności międzynarodowej, ale jest to platforma dostępna dla wszystkich). W przypadku wpłat na rzecz Fundacji, dokonanych za ich pośrednictwem – potwierdzenia dokonanych darowizn, wystawiają wspomniane platformy (niektóre z nich robią to automatycznie, udostępniając dokument na koncie darczyńcy).

W przypadku przelewu bankowego dokonanego bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji WOŚP – również będzie możliwe odliczenie darowizny od podatku. Darczyńca musi jednak zachować potwierdzenie przelewu, w którym wskazane będą jego dane, dane obdarowanego oraz określony cel wpłaty.

Podatku nie obniży natomiast osoba, która dokona zakupu przedmiotu lub usługi za pośrednictwem aukcji internetowej, ponieważ – mimo, że formalnie, pieniądze zostaną wpłacone na rachunek bankowy WOŚP – aukcja stanowi transakcję zakupu przedmiotu lub usługi i z formalno-prawnego punktu widzenia nie stanowi darowizny.

Dokonując wpłaty darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy WOŚP lub nawet przekazując pieniądze na rzecz Fundacji za pośrednictwem wirtualnej skarbonki – równowartość przekazanej darowizny można zatem odliczyć od dochodu, obniżając tym samym podatek lub zwiększając należny zwrot. Ze względu na limit odliczenia – w ten sposób, podstawa opodatkowania może jednak zostać obniżona maksymalnie o 6 proc. rocznego dochodu.

Jakie zeznania należy złożyć, aby skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania? [finał WOŚP 2026]

W celu skorzystania z ulgi w postaci odliczenia darowizny przekazanej WOŚP od podstawy opodatkowania – należy złożyć zeznanie:

  • PIT-37 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę lub z emerytury),
  • PIT-36 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub innych przychodów bez pośrednictwa płatnika lub odpowiednio
  • PIT-28 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

wraz z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Należy przy tym mieć świadomość, że wypełnienie w rocznym zeznaniu podatkowym sekcji dotyczącej przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego) – nie jest tym samym, co przekazanie darowizny na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego, którą można następnie odliczyć od podstawy opodatkowania. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje i kwotę 1,5 proc. podatku na rzec OPP, można przekazać niezależnie od darowizn, które mogą następnie zostać odliczone od podatku do kwoty nie wyższej niż 6 proc. uzyskanego w danym roku dochodu.

Warto również zaznaczyć, że w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r., które będzie możliwe od 15 lutego br.odliczona od podatku będzie mogła zostać darowizna przekazana na rzecz WOŚP w ramach ubiegłorocznego, tj. 33. Finału WOŚP, czyli dokonana w 2025 r. Darowizna przekazana na rzecz WOŚP w ramach tegorocznego, tj. 34. Finału WOŚP - będzie natomiast mogła zostać odliczona od podatku w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2026 r., które będzie dokonywane w roku 2027.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1338)

fot. Łukasz Widziszowski/Fundacja WOŚP

