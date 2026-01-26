REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Tego skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści

Tego skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 07:02
Maja Retman
Maja Retman
Tego skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jedni okazyjnie sprzedają coś w sieci, inni oferują usługi „złotej rączki”… taki drobny biznes można prowadzić całkiem legalnie bez konieczności zakładania firmy. Prawo na to pozwala. Ale fiskus też ma na oku nierejestrowaną działalność gospodarczą. Skarbówka uważnie patrzy na przychody, bo obowiązuje limit, którego nie wolno przekroczyć. Co ważne, w 2026 roku ów limit zmienił się zasadniczo. Dla jednych to szansa, dla innych potencjalna pułapka.

Dorabianie zamiast etatu. Dlaczego Polacy sięgają po drobny biznes

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące rachunki za prąd, drożejąca żywność i codzienne wydatki sprawiają, że coraz więcej domowych budżetów balansuje na granicy wytrzymałości. W takiej sytuacji niektórzy decydują się na dodatkowe źródło dochodu: okazjonalną sprzedaż w internecie, drobne usługi naprawcze, korepetycje czy rękodzieło.

To właśnie w takich przypadkach pojawia się nierejestrowana działalność gospodarcza. Bez zakładania firmy, bez składek ZUS i bez comiesięcznych rozliczeń można legalnie osiągać dodatkowe przychody. Warunek jest jeden. Trzeba pilnować limitów, bo ich przekroczenie oznacza natychmiastowe zainteresowanie fiskusa.

Ile wolno zarobić bez firmy. Limity w 2025 roku

REKLAMA

Obowiązujące obecnie przepisy jasno określają granice dorabiania bez rejestracji działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej – wyjaśniał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

– W 2025 roku kwota wynagrodzenia minimalnego wzrosła do 4 666 zł. Miesięczny przychód nie mógł być wyższy niż 3 499,50 zł. W konsekwencji w ubiegłym roku można było zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności.

Jak podkreśla ekspert, działalność nierejestrowana jest korzystna dla podatnika, ponieważ cechuje się minimalną ilością formalności oraz brakiem konieczności opłacania składek ZUS. - Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – wskazuje Juszczyk. – Działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Jedna granica, której nie wolno przekroczyć. Co z podatkiem

Ale uwaga, trzeba przy tym pamiętać, że przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Piotr Juszczyk. – Dodatkowo, przy takiej działalności możemy również uwzględniać zakupy. Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1 000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku.

Zdaniem eksperta to rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza jako forma dorabiania do etatu lub sposób na przetestowanie pomysłu na biznes.

– W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – ocenia.

Zmiany od 2026 roku. Nowy limit i nowe zasady

Prowadzącym nierejestrowaną działalność gospodarczą rok 2026 rok przyniósł istotne zmiany. Limit przychodów został wyraźnie podniesiony, a sposób jego liczenia uległ całkowitej zmianie. Granica przestała być miesięczna, jest liczona kwartalnie.

Wedle nowych przepisów przychody z działalności nierejestrowanej w żadnym kwartale nie mogą przekroczyć 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ najniższa krajowa w 2026 roku wynosi 4 806 zł, kwartalny limit przychodów został ustalony na poziomie 10 813,50 zł.

Dla wielu dorabiających oznacza to większą elastyczność.

– Tym samym w jednym miesiącu będzie można zarobić więcej, w kolejnych zaś mniej. Ważne jedynie, aby suma z całego kwartału nie przekroczyła ustawowo określonego limitu – pisał o nowych zasadach serwis gazetaprawna.pl

Zawieszona firma a dorabianie. Kiedy to jest możliwe

Działalność nierejestrowana nie jest dostępna dla każdego. Przepisy przewidują wyraźny warunek: może ją prowadzić osoba fizyczna, która nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Jak wyjaśniała gazetaprawna.pl, do tego okresu wlicza się również czas zawieszenia działalności. Oznacza to, że jeśli ktoś miał zarejestrowaną firmę, ale przez ostatnie pięć lat była ona formalnie zawieszona i faktycznie nie była prowadzona, może skorzystać z działalności nierejestrowanej. W 2026 roku nic się w tek kwestii nie zmieniło. Okres karencji pozostaje bez zmian.

Brak formalności, ale nie brak obowiązków. Dwie strony nierejestrowanej działalności

Ci, którzy decydują się na drobny biznes bez rejestracji, nie muszą wpisywać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są też zwolnieni z obowiązku zgłaszania działalności w GUS i urzędzie skarbowym. Nie prowadzą księgi przychodów i rozchodów, nie płacą zaliczek na podatek dochodowy ani podatku VAT.

To duże ułatwienie, zwłaszcza gdy przychody są niewielkie i nieregularne.

Jednocześnie działalność nierejestrowana nie oznacza całkowitej dowolności. W określonych przypadkach konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej, prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz wystawianie faktur na żądanie klienta. Dochody trzeba również rozliczyć w rocznej deklaracji PIT-36.

Co w sytuacji, kiedy limit zostanie przekroczony

Przekroczenie dopuszczalnego limitu przychodów oznacza koniec działalności nierejestrowanej. W takiej sytuacji podatnik ma siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Od tego momentu zaczynają obowiązywać wszystkie standardowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wraz ze składkami ZUS i pełnymi obowiązkami wobec fiskusa.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić
25 sty 2026

Już dzisiaj, tj. 25 stycznia 2026 r. – odbywa się 34. Finał WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć diagnostykę i walkę z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).

REKLAMA

Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
25 sty 2026

Masz chorobę przewlekłą i nie wiesz, czy komisja uzna ją za podstawę do orzeczenia? W 2026 roku wiele osób dowiaduje się, że sama diagnoza nie wystarcza, a inni, z podobnym schorzeniem, dostają decyzję pozytywną. Sprawdzamy, na jakie choroby przewlekłe można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i co tak naprawdę decyduje o werdykcie komisji.
Panele przez śnieg nie produkują energii. Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?
25 sty 2026

Zdarza się, że w styczniu 2026 r. panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują w ogóle energii. Czy w związku z tym można odśnieżać panele? Na nasze pytanie odpowiadają eksperci.
915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób
25 sty 2026

Zakup nowego telewizora – co do zasady – wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji w terminie 14 dni i uiszczania opłat abonamentowych RTV. Niedopełnienie obowiązku rejestracji (nawet, jeżeli gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, uiszcza opłatę abonamentową RTV) – może słono kosztować. Istnieje jednak pewien „kruczek” prawny, dzięki któremu można „wybronić się” na wypadek kontroli.
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to sposób
25 sty 2026

Jak uchronić bliskich przed finansowymi problemami na wypadek własnej śmierci, szczególnie tej nagłej? Niektórzy już za życia są zapobiegliwi. Jedni myślą o nagrobku, inni o formalnościach urzędowych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że odpowiednia dyspozycja w banku może sprawić, że rodzina niemal natychmiast zyska dostęp do znacznych pieniędzy, bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Jak działa to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?

REKLAMA

Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
25 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA