Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. zł od podatku, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek

Zanim na dobre rozkręci się sezon na PIT-y, warto wziąć pod lupę wszystkie ulgi podatkowe. Jedna z nich robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Na takie odliczenia mogą liczyć ci właściciele domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Trzeba jednak wiedzieć, że regulujące to przepisy mają pewien haczyk. I nici z ulgi, jeśli ktoś o tym zapomni.

Majątek trzeba teraz wydać na ogrzewanie domu, szczególnie jeśli ma swoje lata i ciepło jak przez sito ucieka przez nieszczelne okna, dach czy niedocieplone ściany. To dlatego jest boom na termomodernizację. Inwestycja jest tym bardziej opłacalna, że dużą część wydatków da się odzyskać dzięki podatkowej uldze, pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków fakturami.

53 tys. złotych dla singla, dla małżonków aż 106 tys. zł

Dużo da się urwać fiskusowi. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. złotych. Jak wyjaśnia serwis pit.pl, nie jest przy tym związany z jednym przedsięwzięciem modernizacyjnym, ale dotyczy konkretnego podatnika. Ten może z kolei realizować nawet kilka inwestycji tego typu, o ile jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości spełniających kryteria. Natomiast małżonkowie z limitów mogą skorzystać odrębnie. Wówczas każdy z nich będzie mógł odliczyć od podatku maksymalnie po 53 tys. zł.

Na termomodernizacyjna ulgę mogą liczyć nie tylko ci, którzy w swoich domach mieszkają od kilku czy kilkunastu lat, ale także ci, którzy mają nowe budynki.

Co istotne, poniesione wydatki muszą zostać potwierdzone odpowiednimi fakturami. Za wartość wydatku uznaje się kwotę netto powiększoną o podatek od towarów i usług, pod warunkiem że podatek ten nie został odliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie do kosztów nie mogą zostać zaliczone wydatki sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy wojewódzkich ani wydatki zwrócone w jakiejkolwiek formie, jak również te, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Prawna mina przez którą ulgi termomodernizacyjne można nie dostać

Właściciele nowych domów muszą jednak uważać na to, żeby nie nadziać się na prawną minę przez którą fiskus ulgi nie uzna. Jak wskazuje biznes.info, nie można odliczyć kosztów poniesionych w związku z termomodernizacją budynków dopiero powstających. To dlatego w pierwszej kolejności trzeba się upewnić czy w nadzorze budowlanym zostały dopełnione formalności i budynek został oddany do użytku. W przeciwnym wypadku skorzystanie z ulgi może okazać się niemożliwe.

Choć w ostatnich latach pojawiały się interpretacje ministerstwa finansów mówiące o tym, że kryterium oddania do użytku nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, to jednak nie zawsze urzędy skarbowe biorą je pod uwagę i nadal dochodzi do sytuacji, kiedy właściciele domów ulgę tracą przez niedopełnienie formalności.

Nie pomogła nawet sądowa batalia

Portal przywoływał opisany przez prawo.pl wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z maja ubiegłego roku. Chodziło o sprawę małżonków, którzy rozpoczęli budowę domu w lipcu 2020 roku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej chcieli odliczyć zakup oraz montaż zestawu fotowoltaicznego i kupno środka gruntującego. Wydatki ponieśli w roku 2021, kiedy budowa ich domu formalnie nie była jeszcze zakończona. O finale inwestycji powiadomili powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego dopiero w lipcu 2023 roku.

Właściciele domu złożyli korektę zeznania podatkowego za 2021 rok, w którym chcieli odliczyć wydatki na termomodernizację i wystąpili o zwrot nadpłaty. Urząd skarbowy uznał jednak, że jednak, że nie przysługuje im prawo do odliczenia wydatków z 2021 r., ponieważ dotyczyły one budynku, który nie był jeszcze gotowy do użytku. Sąd przychylił się do decyzji naczelnika i potwierdził, że nie ma możliwości skorzystania z ulgi na budynek, którego budowa nie została zakończona.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Eksperci podatkowi serwisu pit.pl zwracają uwagę na wątpliwości, jakie wzbudza interpretacja samego pojęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Okazuje się, że ten termin jest dosyć szeroki i obejmuje między innymi ulepszenia przekładające się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, zmniejszenia strat energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, przyłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Wydatki uprawniające do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi odliczyć można wydatki poniesione w związku z polepszeniem charakterystyki cieplnej budynku. Ich szczegółową listę reguluje przy tym rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju. Zaliczają się do nich m.in. koszty materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia przegród budowlanych, budowy instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, węzły cieplne wraz z programatorem temperatury, gazowe i olejowe kotły kondensacyjne wraz ze sterowaniem, armaturą i układami odprowadzania powietrza oraz spalin, zbiorniki na gaz lub olej, spełniające wymagania kotły na paliwo stałe, przyłącza do sieci ciepłowniczych i gazowych, stolarka okienna i drzwiowa czy materiały składające się na system wentylacji mechanicznej.

Zaliczyć można również poniesione wydatki w zakresie niezbędnych usług, w tym przeprowadzenia audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji (choć nie jest on wymagany), analizy termograficznej, wykonania dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, a także samych prac związanych z wymianami, montażem i demontażem urządzeń czy technologii.

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2026. Kto może z niej skorzystać?

Jak wyjaśniają eksperci pit.pl, prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej mają ci, którzy rozliczają się z fiskusem na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego, płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Aby móc to zrobić, należy ponieść koszty związane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi budynku mieszkalnego jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub grupowej. Co ważne trzeba być przy tym jego właścicielem lub współwłaścicielem. Same prace muszą zostać zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik powinien zwrócić uzyskane w ten sposób środki w roku podatkowym, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od podstawy obliczenia podatku.