Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » AGD a ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt kuchenny

AGD a ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt kuchenny

03 lutego 2026, 15:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
rozliczenie, pit, kalkulator, pieniądz
AGD a ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt kuchenny
Shutterstock

Podatnicy korzystający z ulgi mieszkaniowej nierzadko mają dylemat, które nakłady finansowe można zgodnie z prawem odliczyć od podatku. Najwięcej niepewności pojawia się w trakcie wykańczania i meblowania lokalu - to wtedy najczęściej dochodzi do pomyłek skutkujących problemami z fiskusem. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć zakup sprzętów AGD?

Na czym polega ulga mieszkaniowa i kto może z niej skorzystać?

Ulga mieszkaniowa stanowi istotny instrument w polskim systemie podatkowym, oferujący podatnikom możliwość uniknięcia obciążenia z tytułu podatku dochodowego po sprzedaży nieruchomości. Standardowo zbycie lokalu przed upływem pięciu lat od jego nabycia generuje obowiązek podatkowy, jednak prawo przewiduje zwolnienie w sytuacji, gdy pozyskane w ten sposób fundusze zostaną zainwestowane w realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Uprawnienie to przysługuje osobom fizycznym, które w ściśle określonym czasie przeznaczą przychód ze sprzedaży domu, mieszkania lub gruntu na cele wskazane w ustawie. Od momentu transakcji zbycia podatnik ma trzy lata, licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, na wydatkowanie tych środków. W zależności od tego, czy cały przychód, czy tylko jego fragment został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, zwolnienie może objąć całość należnego podatku lub jego proporcjonalną część. Kluczowym warunkiem jest tutaj zaspokojenie osobistych potrzeb bytowych, co oznacza, że nieruchomość musi służyć faktycznemu zamieszkaniu przez podatnika, a nie celom komercyjnym czy inwestycyjnym.

Zobacz również:

Co można odliczyć z ulgi mieszkaniowej 2026?

Katalog wydatków kwalifikujących się do rozliczenia w ramach ulgi w 2026 roku jest obszerny, choć podlega rygorystycznej ocenie organów skarbowych pod kątem ich bezpośredniego związku z funkcją mieszkalną. Podstawowy zakres obejmuje koszty nabycia nowej nieruchomości, budowę domu od podstaw, a także wszelkie prace modernizacyjne, takie jak rozbudowa, przebudowa czy remont posiadanego lokalu. Możliwe jest również uwzględnienie zakupu działki budowlanej oraz spłaty rat i odsetek kredytu hipotecznego, o ile zobowiązanie to zostało zaciągnięte na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, akceptowane są nie tylko koszty typowo budowlane, ale również nakłady na elementy wyposażenia, które stają się integralną częścią lokalu. Fiskus uznaje wydatki na stałą zabudowę oraz sprzęty AGD, pod warunkiem że ich instalacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mieszkania i odbywa się w ramach procesu jego wykańczania lub urządzania. Należy jednak pamiętać, że przedmioty o charakterze ruchomym, które można łatwo przenieść i które nie wykazują trwałego związku z nieruchomością, mogą zostać zakwestionowane jako wydatki konsumpcyjne, niepodlegające odliczeniu.

Zobacz również:

Kiedy zakup lodówki i kuchenki zostanie uznany za wydatek mieszkaniowy

Uznanie kosztów zakupu lodówki lub kuchenki za wydatek mieszkaniowy w 2026 roku zależy od kontekstu, w jakim dokonano transakcji, ponieważ przepisy nie wymieniają tych urządzeń jako punktów obowiązkowych. Interpretacje skarbowe wskazują, że urządzenia te mogą być objęte ulgą, jeśli stanowią element procesu przystosowania lokalu do zamieszkania i decydują o jego funkcjonalności. Najbezpieczniejszą sytuacją dla podatnika jest zakup sprzętu w ramach szerszego remontu lub wykańczania nowej nieruchomości, co potwierdza ich rolę w tworzeniu gotowej do użytku przestrzeni kuchennej. Ryzyko odrzucenia wydatku wzrasta, gdy zakup jest dokonywany długo po zamieszkaniu lub traktowany jako odrębna inwestycja w nowszy model urządzenia. Ponadto absolutnym wymogiem jest wykorzystanie sprzętu w nieruchomości służącej potrzebom własnym; zakup AGD do mieszkania przeznaczonego pod wynajem wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia, gdyż w takim przypadku realizowany jest cel zarobkowy, a nie osobisty cel mieszkaniowy podatnika.

Zobacz również:

Jak dokumentować wydatki na cele mieszkaniowe dla urzędu skarbowego?

Podstawowym dowodem poniesienia wydatku w polskim systemie podatkowym jest faktura VAT wystawiona bezpośrednio na dane podatnika korzystającego z ulgi. Dokument ten musi zawierać precyzyjny opis zakupionego towaru lub usługi, datę sprzedaży oraz kwotę brutto. W przypadku zakupu nieruchomości, takich jak mieszkanie, dom czy działka budowlana, kluczowym dokumentem jest akt notarialny przenoszący własność, uzupełniony o potwierdzenie dokonania przelewu środków na konto sprzedającego. Jeżeli ulga jest realizowana poprzez spłatę kredytu hipotecznego, niezbędne będzie zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość kapitału i odsetek wpłaconych w danym okresie podatkowym, ze wskazaniem celu, na jaki kredyt został udzielony.

Zobacz również:

Faktura czy paragon - jakie dokumenty akceptuje skarbówka przy uldze mieszkaniowej?

W procesie wykańczania lub remontu lokalu szczególną uwagę należy zwrócić na dokumentowanie zakupu sprzętów AGD oraz elementów stałej zabudowy. Faktury powinny być powiązane czasowo z okresem prowadzonych prac, co uwiarygadnia tezę, że sprzęty te służą pierwszemu urządzeniu lokalu do zamieszkania. Warto również przechowywać umowy z ekipami remontowymi oraz protokoły odbioru robót, które stanowią dodatkowy dowód na faktyczne przeprowadzenie modernizacji nieruchomości. W przypadku zakupu materiałów budowlanych należy zadbać, aby faktury były imienne, ponieważ paragony fiskalne są zazwyczaj niewystarczające do uznania wydatku przez fiskusa.

Zobacz również:

Przechowywanie dokumentacji podatkowej i potwierdzenia przelewów w 2026 roku

Niezwykle istotne jest gromadzenie potwierdzeń zapłaty za każdą fakturę, szczególnie jeśli płatność odbywała się przelewem elektronicznym. Wyciągi bankowe stanowią bezsporny dowód na to, że środki pochodzące ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości zostały faktycznie wydatkowane w ustawowym terminie trzech lat. Dokumentację tę należy przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe z wykazaną ulgą, ponieważ w tym czasie organy skarbowe mają prawo do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji zasadności odliczeń.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

