REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » 10-krotnie wyższy podatek za szopę ogrodową w 2026 r. – domek narzędziowy „droższy” niż 100-metrowy dom. Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję RPO w sprawie kuriozalnych stawek podatku

10-krotnie wyższy podatek za szopę ogrodową w 2026 r. – domek narzędziowy „droższy” niż 100-metrowy dom. Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję RPO w sprawie kuriozalnych stawek podatku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 10:21
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
podatek, podatek od nieruchomości, szopa, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów, stawki podatku
10-krotnie wyższy podatek za szopę ogrodową w 2026 r. – domek narzędziowy „droższy” niż 100-metrowy dom. Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interwencję RPO w sprawie kuriozalnych stawek podatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są rokrocznie przez jednostki samorządu terytorialnego, jednak nie mogą być one wyższe od stawek maksymalnych, ustalonych na danych rok przez Ministra Finansów. W praktyce – najczęściej – stanowią one równowartość ww. stawek maksymalnych. Zgodnie z nimi natomiast – stawka podatku od nieruchomości od szopy ogrodowej, jest niemal 10-krotnie wyższa od stawki podatku za budynek mieszkalny. Oznacza to, że właściciel 20-metrowej szopy ogrodowej, zapłaci od niej wyższy podatek niż ten, który jest zobowiązany uiścić od 100-metrowego domu. W sprawie kuriozalnych stawek podatku od szop ogrodowych, interweniował RPO.

Szopa ogrodowa – jak należy ją kwalifikować, w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Szopa ogrodowa (inaczej zwana domkiem ogrodowym, narzędziowym lub gospodarczym), to budynek, który bardzo powszechnie pojawia się w przydomowych ogródkach (również tych przynależnych do położonych na parterze lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych). Służy ona mieszkańcom do przechowywania narzędzi gospodarskich i ogrodowych, rowerów, opału, żywności i innych artykułów gospodarstwa domowego. To bardzo praktyczny schowek, dlatego na jej „postawienie”  w przydomowym ogródku, decyduje się tak wiele osób. 

REKLAMA

REKLAMA

Przez organy podatkowe, szopa taka, zaliczana jest do – „pozostałych budynków”, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Są to budynki niemieszkalne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zobacz również:

Podatek od szopy ogrodowej, niemal 10-krotnie wyższy niż podatek od domu

Co do zasady – wysokość stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych, na terenie każdej gminy, rokrocznie, ustala rada gminy, w drodze uchwały. Stawki te, nie mogą być jednak wyższe od ustalonych przez Ministra Finansów. Najczęściej jednak, gminy ustalają stawki podatku od nieruchomości na swoim terytorium, na poziomie ww. stawek maksymalnych.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 r., wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r., poz. 726) i wynoszą odpowiednio:

REKLAMA

  • dla budynków mieszkalnych1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a
  • dla pozostałych budynków (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, do których zaliczane są m.in. szopy ogrodowe) – 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawki te, wzrosły w stosunku do roku 2025, w którym – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r., poz. 716) – wynosiły odpowiednio:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • dla budynków mieszkalnych1,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a
  • dla pozostałych budynków (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, do których zaliczane są m.in. szopy ogrodowe) – 11,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Z powyższego porównania jednoznacznie wynika, że – jeżeli gmina ustali na swoim terytorium stawki podatku od nieruchomości na poziomie odpowiadającym ww. stawkom maksymalnym – podatek od szopy ogrodowej, jaki będą musieli zapłacić mieszkańcy tejże gminy, zostanie ustalony po stawce niemal 10-krotnie wyższej od stawki podatku za dom (w 2026 r. – 9,6 razy wyższej, a w 2025 r. odpowiednio – 9,65 razy wyższej). Takie ukształtowanie stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i gospodarczych, które w wielu przypadkach służą realizowaniu potrzeb mieszkaniowych, powoduje, że w wielu sytuacjach – podatek od kilkunastometrowej szopy, może być wyższy niż podatek od stumetrowego domu. Np. właściciel 20-metrowej szopy na opał (narzędzia ogrodowe lub rowery) zapłaci od niej, w 2026 r., wyższy podatek (240 zł przy maksymalnej stawce, tj. 12,00 zł x 20 m2) niż ten, który jest zobowiązany uiścić z tytułu posiadania prawa własności do budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m kw. (125 zł przy maksymalnej stawce, tj. 1,25 zł x 100 m2).

Powyższy stan rzeczy, wywołał oburzenie u jednego z mieszkańców Olsztyna, który zwrócił się w tej sprawie ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości za 2024 r. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna z 25.10.2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. – na terenie Olsztyna, stawka podatku od budynku mieszkalnego wynosiła odpowiednio 1,15 zł od m2 powierzchni użytkowej, a stawka dla pozostałych budynków – 11,17 zł od m2. Rada Miasta Olsztyna zdecydowała się zatem na ustalenie stawek podatku na poziomie maksymalnym, a zatem – stawka podatku za szopę, była niemal 10-krotnie wyższa, niż stawka podatku za budynek mieszkalny.

Właściciele działek pod zabudowę mieszkaniową dyskryminowani w stosunku do właścicieli rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w zakresie podatku od nieruchomości od szop ogrodowych

Biorąc pod uwagę ww. kuriozalną różnicę w stawce podatku nieruchomości od szopy ogrodowej, w stosunku do stawki podatku od nieruchomości od budynku mieszkalnego, warto jeszcze podkreślić, że analogiczne stawki podatku (które mają zastosowanie do szop znajdujących się w przydomowych ogródkach) – nie mają zastosowania do szop ogrodowych posadowionych na rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Ustawodawca bowiem – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – zwolnił z podatku od nieruchomości grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Na powyższy fakt, zwrócił uwagę mieszkaniec Olsztyna, który w sprawie stawek podatku od nieruchomości za tzw. budynki gospodarcze, wystąpił ze skargą do RPO. W jego ocenie – nie jest zrozumiałe dlaczego te same budynki gospodarcze znajdujące się na działkach pod zabudowę mieszkaniową, które służą również rekreacji, obciążone są wysoką stawką podatku, a te znajdujące się na terenie ogródków działkowych – są z podatku zwolnione. W ocenie skarżącego – różnicowanie właścicieli budynków znajdujących się w infrastrukturze przydomowej nie znajduje żadnego uzasadnienia i stanowi dyskryminację ich posiadaczy

RPO interweniuje do Ministerstwa Finansów i zwraca uwagę na możliwość naruszenia standardów konstytucyjnych w zakresie podatku od nieruchomości od szop ogrodowych

Skarżący mieszkaniec Olsztyna, swoją argumentacją, przekonał Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), czego skutkiem było wystąpienie RPO (z dnia 6 grudnia 2024 r., znak V.511.400.2024.KB) do Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie:

  • jakie było ratio legis (tj. motyw ustawodawczy) ukształtowania maksymalnych stawek podatku od budynków gospodarczych w wysokości 10-krotnie wyższej od stawek podatku za budynki mieszkalne oraz
  • czy resort finansów dostrzega potrzebę ustawowej zmiana proporcji wysokości opodatkowania budynków mieszkalnych i pozostałych.

W ocenie RPO – wątpliwości zgłoszone przez skarżącego, wskazują na zróżnicowanie sytuacji prawno-podatkowej i odmienne traktowanie podatników w tym zakresie – co może naruszać standardy konstytucyjne

W swoim piśmie do ministerstwa finansów, rzecznik argumentuje, iż – przepisy Konstytucji RP i ustaw zwykłych przyznają, co prawda, organom samorządu terytorialnego tzw. władztwo podatkowe, które obejmuje prawo tych organów do poboru określonych podatków na rzecz lokalnego budżetu oraz do kształtowania wymiaru podatków poprzez możliwość ustalania konkretnych stawek podatkowych – nie należy jednak tracić z pola widzenia konieczności dążenia ustawodawcy do zapewnienia racjonalności i proporcjonalności w kształtowaniu regulacji podatkowych. Ostatnia z tych zasad wyraża zakaz kreowania nadmiernych obowiązków podatkowych. Innymi słowy – nie powinno się stosować środków, które naruszają interesy ekonomiczne w sposób nieproporcjonalny do uzasadnionego celu, jaki ma być osiągnięty. W takiej sytuacji wobec ustawodawcy można sformułować zarzut nadmiernego fiskalizmu.”

Ministerstwo Finansów: Podatek od nieruchomości od szop ogrodowych nie narusza Konstytucji, w tym zasady równego nakładania obowiązków podatkowych

W odpowiedzi z dnia 23 grudnia 2025 r., na wystąpienie RPO w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków gospodarczych (szop, komórek, składzików) – Ministerstwo Finansów, po przedstawieniu obszernej analizy prawnej, stwierdziło, że obecnie obowiązujące zasady opodatkowania szop ogrodowych podatkiem od nieruchomości nie naruszają:

  • wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP zasady równości, ponieważ podmioty różniące się istotną cechą (relewantną) mogą być traktowane odmiennie, a takimi – w opinii Ministerstwa Finansów – są właściciele budynków lub ich części mieszkalnych, które sklasyfikowane są w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków i służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz właściciele budynków gospodarczych, które nie pełnią takich funkcji, ani też
  • „proporcji pomiędzy wynikającym z art. 84 Konstytucji obowiązkiem ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, a zasadą równości, w tym równego nakładania obowiązków podatkowych.”

Właściciele przydomowych szop ogrodowych, w bieżącym roku (tj. 2026), będą musieli zatem ponownie zapłacić od nich niemal 10-krotnie wyższy podatek niż za dom.  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 707)
  • Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r., poz. 726)
  • Konstytucja
Powiązane
Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeżeli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście (lub choćby w jego okolicach) inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu
Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeżeli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście (lub choćby w jego okolicach) inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu
Wiemy o ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2026 r. [i nie będzie to prognozowane 5,08 proc.]. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. pozytywnie zaskoczy
Wiemy o ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2026 r. [i nie będzie to prognozowane 5,08 proc.]. Ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. pozytywnie zaskoczy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku - 5,3%. Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Koniec z przerabianiem domów na hotele? Wynajmujący mieszkania turystom mogą odetchnąć
13 lut 2026

Operatorzy wynajmu krótkoterminowego przebili się w Ministerstwie Sportu i Turystyki z uwagami do projektu ustawy regulującej ich biznes. Najgroźniejsze dla branży przepisy mają zostać skorygowane - podaje „Puls Biznesu".
Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę
13 lut 2026

W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.

REKLAMA

Dostęp do danych o cenach mieszkań za darmo. Nowe przepisy mogą zmienić rynek nieruchomości
13 lut 2026

Od 13 lutego zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące dostępu do danych o transakcjach nieruchomości. Choć zmiany w prawie są krótkie, eksperci wskazują, że mogą znacząco wpłynąć na przejrzystość rynku oraz decyzje kupujących i sprzedających.
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
13 lut 2026

Wyrok TSUE w sprawie WIBOR, jak można się było spodziewać nie przyniósł jakiegoś rewolucyjnego rozstrzygnięcia, które całkowicie satysfakcjonowałyby obie strony sporu, ale też nie zamknął drogi kredytobiorcom. Trybunał, co prawda nie zakwestionował samego wskaźnika i metodologii ustalania tego wskaźnika, ale jednocześnie jasno wskazał, że kluczowe będą obowiązki informacyjne banków. To właśnie na tym polu mogą rozstrzygnąć się tysiące sporów o kredyty złotowe. Należy też przypomnieć, że dzisiejsze rozstrzygniecie TSUE dotyczy umowy kredytu hipotecznego zawartej już po wejściu w życie rozporządzenia BMR.
Łatwe płatności w mObywatelu – można korzystać z Google Pay i Apple Pay
13 lut 2026

ePłatności to usługa umożliwiająca wygodne opłacanie zobowiązań finansowych wobec urzędów, na przykład podatek od nieruchomości. Teraz operacje można realizować także za pomocą Google Pay i Apple Pay. Z ePłatności można skorzystać tylko w aplikacji mObywatel.
Edukacja domowa, liceum online i wszystko pomiędzy. Czy homeschooling to wolność, czy źródło nieporozumień?
13 lut 2026

O granicach pojęć i odpowiedzialności w czasach edukacji poza szkołą - pisze Wojciech Bachalski, dyrektor zarządzający JDJ International Open Schools.

REKLAMA

10 zasad dobrych praktyk stosowania AI do tworzenia leków. Europejska Agencja Leków i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków łączą siły
12 lut 2026

W styczniu 2026 roku EMA i FDA wspólnie opublikowały zestaw 10 zasad dobrych praktyk dla wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w całym cyklu rozwoju leków — od projektowania i badań, przez produkcję, aż do monitorowania bezpieczeństwa po dopuszczeniu do obrotu.
Wyrok TSUE ws. WIBOR z 12 lutego wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. Radca prawny wyjaśnia dlaczego
13 lut 2026

Wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24 stanowi jedno z najważniejszych rozstrzygnięć dla posiadaczy kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Potwierdza on bowiem wprost, że postanowienia umów kredytowych tworzące mechanizm oprocentowania w oparciu o wskaźnik referencyjny podlegają kontroli pod kątem ich abuzywności. Dla setek tysięcy kredytobiorców w Polsce oznacza to realne wzmocnienie ich pozycji procesowej wobec banków, otwarcie drogi do skuteczniejszego dochodzenia swoich praw oraz wytyczenie pierwszych kierunków dla orzecznictwa krajowego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA