Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków

Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków

28 lutego 2026, 12:18
Adam Kuchta
Adam Kuchta
abonament rtv media opłata
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata może objąć niemal wszystkich Polaków
Infor

Rząd pracuje nad reformą systemu finansowania mediów publicznych. Zgodnie z planami abonament RTV może zostać zlikwidowany, a w jego miejsce pojawi się nowa opłata audiowizualna, pobierana automatycznie przez administrację skarbową. Zmiany mogą wejść w życie już w 2027 roku i objąć większość dorosłych Polaków. Sprawdź, co dokładnie się zmieni, kto zapłaci nową opłatę i ile może ona wynieść.

rozwiń >

Planowane zmiany w finansowaniu i funkcjonowaniu mediów publicznych mogą w najbliższych latach znacząco wpłynąć na miliony Polaków. Rząd przygotowuje kompleksową reformę, która zakłada nie tylko likwidację abonamentu RTV, lecz także przebudowę systemu zarządzania mediami publicznymi oraz dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji. Nowe rozwiązania mają zapewnić stabilniejsze finansowanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a jednocześnie zwiększyć przejrzystość i niezależność instytucji medialnych.

Choć projekt ustawy jest już po konsultacjach publicznych, jego ostateczne przyjęcie wciąż wymaga zakończenia procesu legislacyjnego. Jeśli zmiany zostaną uchwalone, nowy model finansowania i zarządzania mediami publicznymi może zacząć obowiązywać od 2027 roku.

Abonament RTV ma zniknąć już od 2027 roku. Nowa ustawa zmieni cały system mediów publicznych

Rząd przygotowuje jedną z największych reform rynku medialnego od lat. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2025 roku, zakłada likwidację abonamentu RTV, zmiany w zarządzaniu mediami publicznymi oraz wdrożenie europejskich regulacji dotyczących wolności mediów.

Zmiany mogą wejść w życie już od 2027 roku, ale ich przyjęcie może być politycznie trudne. Puki co Polacy wciąż muszą płacić abonament radiowo-telewizyjny. Przypomnijmy, że w 2026 roku jego wysokość wynosi:

  • 9,50 zł miesięcznie za radio,
  • 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub radio i telewizor.

Opłatę muszą wnosić osoby posiadające zarejestrowany odbiornik RTV. Nadal obowiązują także ulgi oraz zwolnienia dla wybranych grup, m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa ustawa medialna – co zakłada rządowy projekt zmian?

W skrócie można powiedzieć, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ma trzy główne cele:

  1. odpolitycznienie mediów publicznych,
  2. zapewnienie stabilnego finansowania,
  3. wdrożenie do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA).

Środowisko medialne oczekuje na szybkie przyjęcie przepisów. Rząd szacuje jednak, że projekt może zostać przyjęty dopiero w II lub III kwartale 2026 roku, a następnie trafi do Sejmu. Eksperci podkreślają, że reforma może być kontrowersyjna politycznie i jej przyjęcie może napotkać trudności, zwłaszcza na etapie podpisu prezydenta.

Likwidacja abonamentu RTV i nowa opłata audiowizualna

Jednym z głównych elementów projektu jest zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego i wprowadzenie powszechnej opłaty dla większości Polaków. Zgodnie z propozycją:

  • abonament RTV ma zostać zlikwidowany od 1 stycznia 2027 roku,
  • media publiczne mają być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa,
  • roczne finansowanie ma wynosić co najmniej 2,5 miliarda złotych.

Oznacza to fundamentalną zmianę modelu finansowania Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz mediów regionalnych. Pojawia się koncepcja opłaty audiowizualnej, która miałaby zastąpić abonament RTV. Wstępne propozycje zakładają wprowadzenie:

  • opłaty audiowizualnej w wysokości około 8–9 zł miesięcznie,
  • pobieranie jej automatycznie przez administrację skarbową,
  • obowiązek płatności niezależnie od posiadania telewizora.

Nie jest jeszcze jednak przesądzone, czy opłata audiowizualna zostanie w ogóle wprowadzona. W najnowszym projekcie ustawy pojawia się przede wszystkim model finansowania z budżetu państwa.

Likwidacja Rady Mediów Narodowych i nowy skład KRRiT

Projekt ustawy przewiduje także duże zmiany instytucjonalne w zakresie zarządzania mediami publicznymi w Polsce. Najważniejsza z nich to:

  • likwidacja Rady Mediów Narodowych,
  • przekazanie jej kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Projekt ustawy przewiduje przywrócenie 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Członkowie mieliby być powoływani w następujący sposób:

  • 4 osoby – przez Sejm,
  • 2 osoby – przez Senat,
  • 3 osoby – przez prezydenta.

Jednocześnie projekt zakłada powrót do mechanizmu rotacyjności składu KRRiT. Każdy członek miałby 6-letnią kadencję, a co dwa lata następowałaby wymiana jednej trzeciej składu. Zmiana ma zwiększyć przejrzystość i ograniczyć wpływy polityczne na media publiczne.

Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA) – co oznacza dla Polski?

Nowelizacja ustawy ma również wdrożyć przepisy Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA). W telegraficznym skrócie, regulacja ta ma za zadanie:

  • zwiększyć niezależność redakcji,
  • ograniczyć wpływ polityków na media publiczne,
  • poprawić przejrzystość finansowania mediów,
  • wzmocnić ochronę pluralizmu medialnego.
Ważne

Wdrożenie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA) jest obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej.

KRRiT krytykuje projekt ustawy medialnej. Ma poważne zastrzeżenia do finansowania i zmian w strukturze Rady

KRRiT przygotowała już swoje stanowisko i uwagi do projektu. Zaznaczyła, że jest za wdrożeniem zapisów Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA), ale projekt nowelizacji ustawy medialnej „wymaga gruntownego przepracowania”. Rada zakwestionowała zastąpienie abonamentu dotacją budżetową, ustalaną corocznie przez ministra finansów, co ma umożliwić „uznaniowe określanie kwot”. Zdaniem KRRiT, zmiana systemu finansowania mediów publicznych wymaga zgody Komisji Europejskiej, a ocena zgodności z zasadami prawa UE jest procesem czasochłonnym. Postulowane powiększenie składu KRRiT z 5 do 9 osób - jak napisano w komunikacie - może wiązać się ze wzrostem kosztów funkcjonowania Rady i wydłużeniem czasu potrzebnego jej na decyzje, a nowe zasady powoływania członków Rady oraz funkcjonowania tej instytucji „obniżają ustrojową rangę tego konstytucyjnego organu”. Zastrzeżenia KRRiT budzi także nowy sposób powoływania władz mediów publicznych oraz uproszczenia w dziedzinie koncesji i zezwoleń.

„Największe zastrzeżenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji budzą zapisy, które wprowadzają gwarancję niezależności KRRiT od podmiotów zewnętrznych” - stwierdził Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN. „Krytykowane są także te wprowadzające kryterium kompetencyjne wyboru członków KRRiT oraz likwidujące opłatę abonamentową – archaiczną, nieefektywną, nieściągalną opłatę, która dzisiaj nie służy nikomu poza członkami KRRiT. W swoim oświadczeniu KRRiT za „dyskryminujące kryteria” uznaje wymóg wskazywania kierunku studiów oraz ścieżek doświadczenia przez kandydatów do władz mediów publicznych i KRRiT. Faktycznie – w myśl nowelizacji kandydaci na te stanowiska mają być wybierani według kryteriów kompetencyjnych i według zgromadzonego doświadczenia – to jest bezdyskusyjne. Nawet jeśli niekompetentni i nieprzygotowani poczują się dyskryminowani” - podkreślił Jędrzejowski.

Kiedy nowa opłata audiowizualna może wejść w życie?

Proces legislacyjny dotyczący zmian w przepisach o mediach publicznych już się rozpoczął i stopniowo wchodzi w kolejne etapy. 23 stycznia 2026 r. zakończyły się konsultacje publiczne projektu. Zgodnie z planami rządu, gotowy dokument ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II lub III kwartale 2026 r.

Jeżeli projekt przejdzie cały proces legislacyjny, nowe przepisy mogą wejść w życie na początku 2027 r. Zakładają one całkowitą zmianę modelu finansowania mediów publicznych – miałaby zacząć obowiązywać nowa opłata audiowizualna, a dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny zostałby zlikwidowany. Reforma ma uprościć system poboru opłat oraz zapewnić stabilniejsze finansowanie mediów publicznych, jednak jej ostateczny kształt będzie zależał od decyzji parlamentu i dalszego przebiegu prac legislacyjnych.

Co zmiany oznaczają dla Polaków?

Jeśli ustawa zostanie przyjęta:

  • abonament RTV zostanie zniesiony i pojawi się opłata audiowizualna,
  • finansowanie mediów publicznych przejmie budżet państwa,
  • zmieni się system nadzoru nad mediami publicznymi,
  • możliwe są także dalsze reformy rynku medialnego.

Na razie jednak abonament RTV nadal obowiązuje i musi być opłacany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

