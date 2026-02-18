REKLAMA



Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka zwróci Ci za remont. Nowa ulga termomodernizacyjna 2026. Sprawdź, jakie faktury musisz zbierać

Skarbówka zwróci Ci za remont. Nowa ulga termomodernizacyjna 2026. Sprawdź, jakie faktury musisz zbierać

18 lutego 2026, 12:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
PIT, podatek, rozliczenie podatkowe, ulgi podatkowe
Skarbówka zwróci Ci za remont. Nowa ulga termomodernizacyjna 2026. Sprawdź, jakie faktury musisz zbierać


Dobre wieści dla właścicieli domów i mieszkań. Rok 2026 przynosi istotne zmiany w przepisach podatkowych, które pozwolą odliczyć od dochodu rekordowe kwoty wydane na poprawę standardu energetycznego nieruchomości. Nowa odsłona ulgi termomodernizacyjnej to szansa na odzyskanie nawet 20 000 zł z zapłaconego podatku. Jednak uwaga: fiskus zaostrzył wymogi dotyczące dokumentacji. Oto szczegóły.

Ulga remontowa 2026. Kto może liczyć na pieniądze?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów, w porozumieniu z resortem klimatu, rozszerzyło katalog wydatków uprawniających do odliczenia. Nowa ulga jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, ale - co jest nowością w tym roku - obejmuje również określone prace w budynkach wielorodzinnych (kamienice, bloki), o ile służą one realnemu obniżeniu zużycia energii. Najważniejszy limit: Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na wszystkie realizowane przedsięwzięcia (limit ten dotyczy podatnika, więc małżonkowie będący współwłaścicielami mogą odliczyć łącznie aż 106 000 zł).

Zobacz również:

Na co dostaniesz zwrot? Katalog wydatków 2026

W tym roku skarbówka nie zakwestionuje odliczenia, jeśli Twoje wydatki dotyczyły:

  • Wymiany stolarki: Okna, drzwi zewnętrzne oraz bramy garażowe o podwyższonym standardzie izolacji.
  • Systemów grzewczych: Nie tylko pompy ciepła, ale także nowoczesne kotły zgazowujące drewno (o ile spełniają normy ekoprojektu) oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej.
  • Magazynów energii i fotowoltaiki: To absolutny hit 2026 roku - ulga obejmuje teraz również domowe systemy przechowywania energii, które stają się kluczowe przy nowych zasadach rozliczania prądu.
  • Docieplenia: Materiały izolacyjne do fundamentów, ścian i stropów.
Zobacz również:

Pułapka faktur: Jak opisać wydatki, by nie stracić ulgi?

Dotarliśmy do wytycznych dla urzędników skarbowych na 2026 rok. Wynika z nich, że fiskus będzie szczególnie drobiazgowo sprawdzał faktury VAT.

  • Data ma znaczenie: Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  • Nabywca: Na fakturze muszą widnieć dane właściciela nieruchomości. Jeśli dom jest na męża, a faktura na żonę (przy braku wspólnoty majątkowej), odliczenie przepadnie.
  • Szczegółowy opis: Faktura "za materiały budowlane" to za mało. Musi na niej widnieć konkretna pozycja, np. "okna o współczynniku Uw < 0,9".
Zobacz również:

Jak obliczyć zwrot? Przykładowa kalkulacja

Jeśli Twoje zarobki mieszczą się w pierwszym progu podatkowym (12 proc.), a na remont wydałeś 40 000 zł, skarbówka zwróci Ci w rozliczeniu rocznym 4 800 zł. W przypadku osób w drugim progu (32 proc.), zwrot przy tym samym wydatku wyniesie aż 12 800 zł. Ważne: Ulga łączy się z dotacjami z programu "Czyste Powietrze", ale odliczeniu podlegają tylko te koszty, które nie zostały sfinansowane z dotacji (czyli Twój wkład własny).

Zobacz również:

Kiedy składać dokumenty, aby skorzystać z ulgi?

Z ulgi skorzystasz w rozliczeniu PIT za rok 2026 (czyli wiosną 2027 roku). Jednak kampania informacyjna rusza już teraz, ponieważ to właśnie teraz - planując remont na wiosnę i lato - musisz zadbać o właściwe umowy z wykonawcami i zbieranie dokumentów. To musisz zrobić, by otrzymać zwrot:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zweryfikuj audyt: Sprawdź, czy planowane prace faktycznie mieszczą się w definicji termomodernizacji (skonsultuj się z doradcą energetycznym).
  • Zadbaj o faktury VAT: Pamiętaj, że paragony nie są podstawą do ulgi.
  • Sprawdź limit: Jeśli korzystałeś z ulgi w poprzednich latach, upewnij się, ile z limitu 53 tys. zł Ci zostało.

Źródło: INFOR
