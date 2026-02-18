REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ulga dla rodziców niepełnosprawnych dzieci: Skarbówka potwierdza możliwość odliczenia kosztów klimatyzacji jako przystosowania mieszkania

Ulga dla rodziców niepełnosprawnych dzieci: Skarbówka potwierdza możliwość odliczenia kosztów klimatyzacji jako przystosowania mieszkania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 12:34
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ulga dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
Niezwykła ulga dla rodziców niepełnosprawnych dzieci: Skarbówka potwierdza możliwość odliczenia kosztów klimatyzacji jako przystosowania mieszkania
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Czy wiesz, że koszt klimatyzacji w domu niepełnosprawnego dziecka może obniżyć Twój podatek? Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że wydatki poniesione na przystosowanie mieszkania i jego wyposażenie do indywidualnych potrzeb dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

rozwiń >

Klimatyzacja w domu niepełnosprawnego dziecka – kiedy skarbówka uznaje wydatek za ulgę rehabilitacyjną?

W dniu 5 lutego 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3, która w pełni potwierdza możliwość odliczenia wydatków na zakup i montaż klimatyzacji w domu niepełnosprawnego dziecka. Wydatek ten może zostać uznany za adaptację budynku mieszkalnego oraz jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

REKLAMA

REKLAMA

Interpretacja została wydana po analizie wniosku rodzica, który zainstalował klimatyzację w celu poprawy komfortu życia córki cierpiącej na schyłkową niewydolność nerek po przeszczepie komórek macierzystych. „Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji są wydatkami na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności córki” – podkreśla Dyrektor KIS.

Ponadto interpretacja wskazuje, że użytkowanie klimatyzacji ułatwia wykonywanie codziennych czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Nie ma znaczenia, że wydatek dotyczy tylko komfortu cieplnego – dla osób z określonymi schorzeniami, takimi jak niewydolność nerek, utrzymanie odpowiedniej temperatury jest sprawą medycznie konieczną.

Dlaczego klimatyzacja może być uznana za przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej?

W rozpatrywanej sprawie, rodzic wskazał, że jego córka wymaga klimatyzowanego środowiska zgodnie z zaświadczeniem lekarskim od specjalisty. Córka posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności: „Orzeczenie o niepełnosprawności córki zostało wydane do 21 kwietnia 2027 r. W orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność córki istnieje od 15 roku życia, a stopień niepełnosprawności datuje się od 21 kwietnia 2025 r.”

REKLAMA

Wydatki poniesione 15 lipca 2025 r. na zakup i montaż klimatyzacji, które zostały w pełni sfinansowane ze środków własnych, posiadają pełną dokumentację w postaci imiennych faktur VAT. Faktury zawierają wszystkie niezbędne dane identyfikujące kupującego oraz sprzedawcę, a także dokładny opis przedmiotu i kwotę zapłaty. Taki sposób dokumentacji jest wymagany, aby skarbówka mogła przyjąć wydatek jako podlegający odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto interpretacja jednoznacznie wskazuje, że wydatek na klimatyzację nie był i nie będzie finansowany ze środków zewnętrznych, takich jak fundusze rehabilitacyjne, co jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi.

Ulga rehabilitacyjna w praktyce: przepisy i interpretacja

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Interpretacja KIS podkreśla, że katalog ulg jest zamknięty, a odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie wymienione w przepisie.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W przypadku dzieci do 16 roku życia wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów. „Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub znaczny stopień niepełnosprawności”.

Podatnik może odliczyć wydatek, jeśli został on poniesiony po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. W przypadku omawianym przez KIS, data ustalenia niepełnosprawności córki to 21 kwietnia 2025 r., a wydatek na klimatyzację poniesiono 15 lipca 2025 r., co spełnia wymogi ustawowe.

Medyczne uzasadnienie klimatyzacji jako wydatku rehabilitacyjnego

Niepełnosprawność córki, wynikająca z komplikacji po przeszczepie komórek macierzystych, wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, które mogą być nasilane przez wysokie temperatury. W interpretacji czytamy:

Zaburzenia termoregulacji: Nerki odgrywają rolę w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej i termicznej organizmu. Ich dysfunkcja może prowadzić do zaburzeń w regulacji temperatury ciała. Pacjenci mogą być bardziej podatni na przegrzanie. Wrażliwość na odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe: W wysokich temperaturach wzrasta potliwość, co dla pacjentów z SNN (szczególnie tych z restrykcją płynów) może być bardzo niebezpieczne, prowadząc do szybkich i poważnych zaburzeń elektrolitowych. Ogólne osłabienie i zmęczenie: SNN często wiąże się z chronicznym zmęczeniem i osłabieniem. Wysokie temperatury mogą drastycznie pogarszać ogólne samopoczucie i zdolność do funkcjonowania. Wpływ na ciśnienie krwi i układ krążenia: Wysokie temperatury mogą obciążać układ krążenia, co dla pacjentów z SNN (często mających współistniejące problemy kardiologiczne) jest ryzykowne. Problemy ze snem: Utrzymanie odpowiedniej temperatury w nocy jest kluczowe dla jakości snu, który jest niezbędny dla regeneracji organizmu obciążonego chorobą.”

Taka argumentacja medyczna pozwala organom podatkowym uznać klimatyzację nie za luksus, lecz konieczność medyczną, co jest warunkiem uznania wydatku za odliczalny w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Jakie dokumenty są wymagane, aby skarbówka uznała wydatek za odliczalny

Aby wydatek na klimatyzację mógł być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnik musi przedstawić:

  • imienną fakturę VAT dokumentującą zakup i montaż urządzenia;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę, potwierdzające stan zdrowia osoby, której dotyczy wydatek;
  • zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zastosowania klimatyzacji ze względów medycznych.

Interpretacja podkreśla: „Wydatki poniesione w 2025 r. na zakup i montaż klimatyzacji może Pan uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym może Pan odliczyć od dochodu ww. wydatki w zeznaniu rocznym za 2025 r.

Praktyczne znaczenie interpretacji KIS dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Ta interpretacja jest na pewno istotna dla rodziców, którzy inwestują w przystosowanie mieszkania do potrzeb swoich niepełnosprawnych dzieci. W praktyce oznacza, że wydatki na klimatyzację, winda, dostosowanie łazienki czy inne elementy poprawiające komfort życia osoby niepełnosprawnej, mogą być odliczone od dochodu, jeśli spełnione są określone ustawowo warunki.

Podkreślenia wymaga fakt, że każda niepełnosprawność może wymagać indywidualnego przystosowania mieszkania. Dlatego ulga rehabilitacyjna nie jest ograniczona do określonych chorób czy schorzeń, lecz uwzględnia rzeczywiste potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Adaptacja i wyposażenie mieszkania – definicje prawne i praktyczne

Doktryna prawa podatkowego wskazuje, że „przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Adaptacja nie oznacza ulepszenia czy zmiany komfortu dla innych domowników, lecz konkretne przystosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Z kolei wyposażenie mieszkania obejmuje wszelkie urządzenia i elementy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie, jak klimatyzacja, specjalistyczne meble, urządzenia wspomagające codzienne czynności. W praktyce oznacza to, że każdy wydatek musi mieć ścisły związek z niepełnosprawnością.

Interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3 pokazuje więc, że:

  • ulga rehabilitacyjna obejmuje zarówno adaptację, jak i wyposażenie mieszkania dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • wydatek musi być udokumentowany i poniesiony po dacie ustalenia niepełnosprawności;
  • istotne jest medyczne uzasadnienie wydatku, aby organ podatkowy uznał go za konieczność, a nie komfort.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą dzięki temu skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na klimatyzację, która realnie poprawia warunki życia ich dziecka. Takie podejście skarbówki jest zgodne z duchem przepisów o PIT, które mają wspierać osoby niepełnosprawne oraz tych, którzy je utrzymują.

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Krok po kroku: jak odliczyć koszt klimatyzacji od podatku?

Aby odliczyć wydatki na klimatyzację w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnik powinien:

  1. zachować imienną fakturę VAT dokumentującą zakup i montaż klimatyzacji;
  2. dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stosowania klimatyzacji;
  3. wypełnić zeznanie roczne PIT za rok, w którym poniesiono wydatek, wykazując poniesiony koszt w sekcji dotyczącej ulgi rehabilitacyjnej.

Spełnienie tych warunków gwarantuje, że skarbówka uzna wydatek jako kwalifikujący się do odliczenia, co potwierdza przytoczona interpretacja.

Dlaczego interpretacja KIS jest ważna dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi?

Interpretacja z 5 lutego 2026 r. jednoznacznie potwierdza, że wydatki na klimatyzację, poniesione w celu przystosowania mieszkania do potrzeb dziecka niepełnosprawnego, mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki temu rodziny mogą realnie poprawić warunki życia dziecka i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej.

„Skoro, jak wynika z opisu sprawy, poniesione wydatki na zakup oraz montaż klimatyzacji stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania oraz jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Pana córki, a jej użytkowanie ułatwia jej wykonywanie codziennych czynności życiowych (wpływają na poprawę stanu zdrowia), to na gruncie rozpatrywanej sprawy uzasadnione jest uznanie ww. wydatków za wydatki na adaptację budynku i jego wyposażenie, stosownie do potrzeb Pana córki wynikających z jej niepełnosprawności” – podsumowuje Dyrektor KIS.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 5 lutego 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3

Zobacz również:
Powiązane
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
Ulga mieszkaniowa – jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
Ulga mieszkaniowa – jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.
18 lut 2026

Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.
Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
18 lut 2026

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Kluczowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie tzw. związku rozwojowego, czyli nowej, elastycznej formy współpracy samorządów, która ma usprawnić planowanie, transport i dostęp do usług publicznych.
Uniwersytet VIZJA – pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce
18 lut 2026

Uniwersytet VIZJA został uznany za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce w prestiżowym zestawieniu QS Europe University Rankings 2026, opracowywanym przez QS Quacquarelli Symonds. Tegoroczny wynik potwierdza, że Uniwersytet VIZJA jest liderem nowoczesnego szkolnictwa wyższego w sektorze uczelni niepublicznych oraz coraz silniejszym uczestnikiem europejskiej przestrzeni akademickiej.
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
18 lut 2026

W jaki sposób instytucje publiczne zamierzają osiągnąć spadek zużycia energii elektrycznej? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. To co wiadomo na pewno to, że taki cel osiągnąć trzeba będzie, bo wymaga tego od Polski dyrektywa unijna. Czy czajniki elektryczne znów powędrują do szafek, a telefony trzeba będzie ładować w domach?

REKLAMA

400,00 zł na ucznia w wieku do 24 lat w roku szkolnym 2026/2027
18 lut 2026

Od 1 lipca 2026 r. będzie można składać wnioski na wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027. W jakim terminie? Jakie zasady będą obowiązywały przy składaniu wniosku o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2026/2027? Kiedy będą pierwsze wypłaty?
Można odliczyć od podatku nawet 4560 zł Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
18 lut 2026

Nikt tego nie lubi, ale nie ma rady. Trzeba rozliczyć się ze skarbówką. Podatkowa machina w już poszła w ruch. Zanim oddamy fiskusowi to, co mu się należy, warto dokładnie przyjrzeć się ulgom, jakie nam się należą, bo da się sporo zaoszczędzić. Na tej liście jest między innymi mało znana ulga dzięki, której można zyskać nawet 4560 złotych
40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów
18 lut 2026

Wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów mają być opodatkowane akcyzą w wysokości 40 zł - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Jednocześnie z daniny zwolnione będą wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów.
Warszawa-Kraków-Praga. Czeski przewoźnik uruchomi nowe połączenie
18 lut 2026

Leo Express od 1 marca wydłuży połączenie Praga–Kraków do Warszawy, a od 25 czerwca planuje zwiększyć częstotliwość kursów. Czeski przewoźnik kolejowy poinformował, że decyzję podjęto w związku z dużym zainteresowaniem podróżnych tą trasą.

REKLAMA

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?
18 lut 2026

Za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Liczy się go przy użyciu współczynnika ekwiwalentu inaczej współczynnika urlopowego. Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2026 roku?
Nowy obowiązek otwierania drzwi do mieszkania. Nawet 5000 zł kary za odmowę. Co się zmieni w spółdzielniach mieszkaniowych?
18 lut 2026

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Już niedługo ten przepis się zmieni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA