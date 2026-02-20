REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje

Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 08:09
Maja Retman
Maja Retman
Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje
Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie ma rady, z nowym rokiem znowu trzeba się „wyspowiadać” skarbówce i oddać fiskusowi część zarobionych pieniędzy. Zanim na dobre rozkręci się sezon na PITy- już teraz warto wiedzieć, ile można zaoszczędzić na uldze prorodzinnej. To jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych.

Podatkowa ulga na dziecko. Kto może z niej korzystać

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice biologiczni, adopcyjni oraz rodziny zastępcze, pod warunkiem że w danym roku podatkowym sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Prawo do odliczenia przysługuje również opiekunom prawnym, jeśli dziecko z nimi mieszka.

REKLAMA

REKLAMA

Jaki wiek dziecka uprawnia do ulgi?

Ulga przysługuje nie tylko na dzieci małoletnie, lecz także na pełnoletnie, które nie ukończyły 25. roku życia i kontynuują naukę, na przykład w szkole lub na studiach. W takim przypadku obowiązuje limit dochodów dziecka — jeśli zostanie przekroczony, rodzice tracą prawo do odliczenia za dany rok.

Zobacz również:

Ulga prorodzinna. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Istotne znaczenie ma liczba dzieci w rodzinie. W przypadku jednego dziecka obowiązuje limit dochodów rodziców. Dla małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dziecko wynosi on 112 tys. zł rocznie. Ograniczenie to nie dotyczy rodzin wychowujących dwoje lub więcej dzieci, co sprawia, że ulga jest szczególnie korzystna dla rodzin wielodzietnych.

Można zaoszczędzić blisko 7 tysięcy złotych

Jak informuje rządowy serwis podatki.gov.pl, wysokość ulgi wynosi 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, co daje 1 112,04 zł rocznie na każde z nich. W przypadku trzeciego dziecka odliczenie wynosi 166,67 zł miesięcznie, czyli 2 000,04 zł rocznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje 225 zł miesięcznie, co oznacza 2 700 zł rocznie. W praktyce oznacza to, że rodzice czworga dzieci mogą obniżyć swój podatek nawet o 6 924,12 zł w skali roku.

REKLAMA

Kolejnym warunkiem jest sposób rozliczenia. Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 oraz dołączyć załącznik PIT/O. Warto pamiętać, że ulga nie zawsze jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT i należy sprawdzić poprawność danych przed wysłaniem deklaracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Komu nie przysługuje ulga na dziecko

Z ulgi nie mogą skorzystać ci, którzy rozliczają całość swoich dochodów podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Prawo do odliczenia nie przysługuje również wtedy, gdy dziecko przekroczy ustawowy limit dochodów lub nie spełnia innych warunków określonych w przepisach.

Przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej warto zachować ostrożność. Błędy w zeznaniu lub brak wymaganych informacji mogą skutkować koniecznością dokonania korekty albo utratą prawa do odliczenia. Dlatego przed złożeniem deklaracji należy dokładnie sprawdzić wszystkie dane oraz aktualne zasady obowiązujące w danym roku podatkowym.

Powiązane
Zapłacicie dużo więcej za prąd, jeśli nie złożycie tego dokumentu. Już niedługo mija ważny termin
Zapłacicie dużo więcej za prąd, jeśli nie złożycie tego dokumentu. Już niedługo mija ważny termin
Macie mieszkania z balkonem? Będziecie słono za to płacić. I nie ma tutaj żadnego uproś
Macie mieszkania z balkonem? Będziecie słono za to płacić. I nie ma tutaj żadnego uproś
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ta ulga podatkowa pozwoli urwać fiskusowi blisko 7 tysięcy. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje
20 lut 2026

Nie ma rady, z nowym rokiem znowu trzeba się „wyspowiadać” skarbówce i oddać fiskusowi część zarobionych pieniędzy. Zanim na dobre rozkręci się sezon na PITy- już teraz warto wiedzieć, ile można zaoszczędzić na uldze prorodzinnej. To jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych.
Od 1 marca emeryci i renciści mogą dorobić nawet o 553 zł więcej
20 lut 2026

Coraz więcej osób pobierających świadczenia z ZUS podejmuje pracę. Od 1 marca 2026 r. wzrosną limity przychodu dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów. Progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi kwotami zwiększą się nawet o kilkaset złotych: niższy próg o 298,30 zł i wyniesie 6438,50 zł, a wyższy wzrośnie o 553,90 zł do kwoty 11 957,20 zł.
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
20 lut 2026

Dla jednych to świadoma decyzja o zakończeniu zawodowej aktywności, dla innych naturalna konsekwencja osiągnięcia wieku emerytalnego. Tym, którzy żegnają się z pracą należy się odprawa emerytalna. To jednorazowe świadczenie, które ma stanowić finansowe przejście między wynagrodzeniem a emeryturą. Pojawia się jednak pytania. Jaka jest wysokość tej kwoty czy trzeba składać specjalny wniosek, aby ją otrzymać, czy też pieniądze trafiają do pracownika automatycznie.

Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.
20 lut 2026

Ministerstwo Finansów chce opodatkować wkłady do wielorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę i to niezależnie od technologii urządzenia. Projekt jest już na etapie konsultacji w RCL, a przepisy przejściowe mają dać przedsiębiorcom trzy miesiące na dostosowanie się.

REKLAMA

Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.
Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Warunki 2026
19 lut 2026

W ostatnim czasie sporo pisze się o marcowej waloryzacji. Podwyższeniu ulegają m.in. takie świadczenia jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Ale to nie wszystko! Od marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. będzie też przysługiwał stały miesięczny dodatek, bez potrącenia podatkowego w kwocie 336, 16 zł. Do końca lutego 2026 r. jest to 312 zł. Podwyżka może nie duża, ale zawsze. Co więcej ten dodatek jest dziedziczony, więc do świadczenia mają prawo wdowy i wdowcy. Oczywiście nie chodzi o rentę wdowią.
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
19 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
19 lut 2026

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty w 2026 roku? W jakim terminie odbędą się egzaminy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych? Jaka jest procedura i podstawa prawna?

REKLAMA

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele
19 lut 2026

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele. Jeśli masz w rodzinie seniora – albo sam jesteś osobą starszą czy przewlekle chorą – warto poświęcić te kilkanaście minut i wypełnić niezbędny dokument. To inwestycja w bezpieczeństwo, w Twoje życie i zdrowie.
28 proc. polskich przedsiębiorczyń ma oszczędności powyżej półrocznych dochodów [BADANIE]
19 lut 2026

Polskie przedsiębiorczynie coraz bardziej świadomie zarządzają finansami – zarówno firmowymi, jak i osobistymi. Blisko połowa z nich posiada oszczędności, które dają poczucie bezpieczeństwa, a ponad połowa korzysta z kredytów i pożyczek jako narzędzia rozwoju działalności. Ponadto 85 proc. kobiet myśli o długoterminowym zabezpieczeniu przyszłości, odkładając środki na emeryturę i lokując je w dostępne instrumenty finansowe. Dane pochodzą z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA