Leki GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro) pod lupą fiskusa i ZUS. Czy możesz odliczyć 12 tys. zł lub więcej za odchudzanie w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Popularność analogów GLP-1 w Polsce osiągnęła pułap, w którym kuracja stała się dla wielu rodzin jednym z największych wydatków w budżecie. Nic dziwnego, że króluje pytanie: "Czy mogę odliczyć leki na odchudzanie od podatku?". Odpowiedź nie jest prosta, a błąd w zeznaniu PIT-37 może skończyć się wezwaniem do urzędu skarbowego.

Ulga rehabilitacyjna na leki w 2026 roku. Kto może odliczyć Wegovy, Mounjaro lub Ozempic?

Zasady ulgi rehabilitacyjnej w 2026 roku są bezlitosne: nie każdy, kto przyjmuje leki, ma prawo do zwrotu pieniędzy. Aby odliczyć wydatki na leki GLP-1 (np. Ozempic, Wegovy, Mounjaro), musisz spełnić łącznie trzy warunki:

Orzeczenie o niepełnosprawności: Ulga przysługuje wyłącznie osobom z orzeczeniem (lub ich opiekunom). Jeśli stosujesz leki "estetycznie" lub bez orzeczenia, fiskus odrzuci Twoje odliczenie. Zalecenie lekarza specjalisty: Musisz posiadać dokument (zaświadczenie), w którym lekarz specjalista (np. diabetolog, endokrynolog) stwierdza konieczność stosowania tego konkretnego leku - na stałe lub czasowo. Przekroczenie limitu 100 zł miesięcznie: Odliczasz tylko nadwyżkę. Jeśli w lutym 2026 roku wydałeś na Wegovy 1200 zł, możesz odliczyć 1100 zł. Uwaga! Wydatków nie sumuje się rocznie - każdy miesiąc rozliczasz oddzielnie.

Ważne: Fiskus w 2026 roku coraz częściej kwestionuje odliczenia leków GLP-1 u osób z orzeczeniem na narządy ruchu, argumentując, że leki te nie są bezpośrednio związane z niepełnosprawnością. Jednak orzecznictwo sądów administracyjnych jest po stronie pacjenta - lek nie musi być związany z konkretnym schorzeniem z orzeczenia!

Stosowanie leków GLP-1. Ubezpieczyciele mówią "nie". Dlaczego polisa może nie zadziałać?

To najgorętszy temat lutego 2026 roku w branży ubezpieczeniowej. Osoby stosujące analogi GLP-1 zaczęły zgłaszać problemy z wypłatą świadczeń z polis na życie i zdrowotnych. O co chodzi? Firmy ubezpieczeniowe zaczęły traktować stosowanie leków na otyłość bez zdiagnozowanej cukrzycy jako "leczenie eksperymentalne" lub "zabieg estetyczny", co często znajduje się na liście wyłączeń w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Co gorsza, jeśli w ankiecie medycznej przy zawieraniu polisy zataiłeś diagnozę otyłości olbrzymiej lub cukrzycy, a teraz przyjmujesz leki, ubezpieczyciel może uznać to za zatajenie istotnych informacji o stanie zdrowia i odmówić wypłaty np. po zawale czy udarze.

ZUS i kontrola receptomatów. Koniec ery "lewych" zniżek?

W lutym 2026 roku ZUS oraz NFZ zacieśniły kontrolę nad wystawianiem recept na Ozempic ze zniżką (30 proc.). Przypominamy: refundacja przysługuje tylko pacjentom z cukrzycą typu 2, leczonym co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z konkretnym poziomem hemoglobiny glikowanej i BMI. Jeśli lekarz wystawił Ci receptę ze zniżką "na otyłość" przez tzw. receptomat, a Ty nie spełniasz kryteriów - NFZ może żądać zwrotu nienależnej refundacji nie tylko od lekarza, ale w określonych przypadkach sprawdzać zasadność zakupu u pacjenta. W 2026 roku systemy IT są już w pełni zintegrowane i każda próba oszustwa na refundacji zostawia trwały ślad w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Jak bezpiecznie rozliczyć leki w PIT za 2025 rok?

Jeśli składasz deklarację w lutym lub marcu 2026 roku, pamiętaj o dokumentacji. Paragon z apteki to za mało - musisz posiadać fakturę imienną. Urzędy skarbowe w tym roku wyjątkowo chętnie sprawdzają rubrykę "wydatki na leki" u osób, które wykazują kwoty powyżej 5000 zł rocznie. Miej przygotowane zaświadczenie od lekarza z datą wcześniejszą niż data na fakturach.

Rozliczenie podatkowe za 2025 rok. Co jeszcze odliczysz w 2026 roku (poza lekami)?

Oto lista wydatków, które w lutym 2026 roku możesz dopisać do ulgi rehabilitacyjnej, aby znacząco zwiększyć kwotę zwrotu z podatku. Pamiętaj, że ulga ta nie ma "górnego limitu" dla większości pozycji, co czyni ją jedną z najpotężniejszych metod obniżania podatku w Polsce. Wydatki dzielą się na nielimitowane (odliczasz tyle, ile wydałeś) oraz limitowane (do określonej kwoty rocznie).

Wydatki NIELIMITOWANE (Odliczasz każdą złotówkę)

Adaptacja mieszkania : To nie tylko montaż uchwytów w łazience. W 2026 roku do tej kategorii zalicza się np. wymianę podłogi na antypoślizgową, instalację specjalistycznego oświetlenia dla niedowidzących czy likwidację progów.

: To nie tylko montaż uchwytów w łazience. W 2026 roku do tej kategorii zalicza się np. wymianę podłogi na antypoślizgową, instalację specjalistycznego oświetlenia dla niedowidzących czy likwidację progów. Wyroby medyczne i sprzęt : Możesz odliczyć zakup okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego, a nawet specjalistycznego materaca ortopedycznego (jeśli masz zalecenie od lekarza).

: Możesz odliczyć zakup okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego, a nawet specjalistycznego materaca ortopedycznego (jeśli masz zalecenie od lekarza). Zabiegi i rehabilitacja : Każda wizyta u fizjoterapeuty, turnus rehabilitacyjny, zabiegi w sanatorium czy basen (jeśli jest elementem rehabilitacji) są w pełni odliczalne.

: Każda wizyta u fizjoterapeuty, turnus rehabilitacyjny, zabiegi w sanatorium czy basen (jeśli jest elementem rehabilitacji) są w pełni odliczalne. Pielęgnacja w chorobie: Opłacenie pielęgniarki lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w domu.

Wydatki LIMITOWANE (Stałe kwoty do odliczenia)

Używanie samochodu : Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną (lub masz taką osobę na utrzymaniu) i używasz auta na potrzeby związane z rehabilitacją, możesz odliczyć ryczałtem 2280 zł. Co ważne: w 2026 roku nie musisz już zbierać faktur za paliwo, wystarczy samo prawo do ulgi.

: Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną (lub masz taką osobę na utrzymaniu) i używasz auta na potrzeby związane z rehabilitacją, możesz odliczyć ryczałtem 2280 zł. Co ważne: w 2026 roku nie musisz już zbierać faktur za paliwo, wystarczy samo prawo do ulgi. Przewodnik lub pies asystujący : Podobnie jak w przypadku auta, możesz odliczyć kwotę 2280 zł rocznie na utrzymanie psa asystującego lub opłacenie przewodnika (dla osób niewidomych lub z dysfunkcją narządu ruchu).

: Podobnie jak w przypadku auta, możesz odliczyć kwotę 2280 zł rocznie na utrzymanie psa asystującego lub opłacenie przewodnika (dla osób niewidomych lub z dysfunkcją narządu ruchu). Leki (zasada 100 zł): Jak wspomnieliśmy wcześniej, odliczasz tylko nadwyżkę ponad 100 zł w każdym miesiącu.

Kluczowy warunek: kto jest "osobą na utrzymaniu"?

W lutym 2026 roku warto sprawdzić, czy nie możesz odliczyć wydatków poniesionych na bliskich. Możesz to zrobić, jeśli dochody Twojego niepełnosprawnego współmałżonka, dziecka, rodzica lub rodzeństwa nie przekroczyły w całym 2025 roku kwoty 19 061,28 zł (jest to dwunastokrotność renty socjalnej).

Dokumentacja - o czym zapominają podatnicy?

Większość nielimitowanych wydatków musisz udokumentować fakturą imienną. Urzędy Skarbowe w 2026 roku coraz częściej weryfikują, czy data na fakturze za sprzęt medyczny nie jest wcześniejsza niż data uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Zasada jest twarda: odliczasz tylko to, co kupiłeś po dacie wydania orzeczenia (chyba że udowodnisz, że niepełnosprawność istniała wcześniej).

Kto może odliczyć leki GLP-1?

Ulga rehabilitacyjna na leki przysługuje:

Osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim) lub decyzję o rencie.

Osobie, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (współmałżonka, dzieci, rodziców itp.).

Kluczowy warunek: Leki muszą być stosowane w celu rehabilitacji lub ułatwienia czynności życiowych, a ich konieczność stosowania musi potwierdzić lekarz specjalista.

Czy odchudzanie (tylko estetyczne) się kwalifikuje do odliczenia?

Fiskus stoi na stanowisku, że suplementy diety lub leki stosowane wyłącznie w celu odchudzania (estetycznego) nie podlegają odliczeniu. Ozempic/Mounjaro często odliczenia są akceptowane, jeśli lekarz przepisuje je w kontekście cukrzycy typu 2 lub otyłości, która jest powikłaniem/schorzeniem współistniejącym z niepełnosprawnością. Jeśli odchudzanie nie jest częścią procesu terapeutycznego powiązanego z niepełnosprawnością, fiskus może zakwestionować odliczenie, uznając je za wydatek estetyczny.

Jak odliczyć 12 tys. zł? (zasady limitów)

Odliczenie nie dotyczy całej kwoty wydanej na leki (które kosztują od 400 do ponad 1200 zł miesięcznie), lecz nadwyżki ponad 100 zł w danym miesiącu. Przykład: Jeśli wydajesz 1000 zł miesięcznie na Ozempic, odliczasz: 1000 zł - 100 zł = 900 zł miesięcznie. W skali roku (12 miesięcy) przy takim koszcie można odliczyć 10 800 zł. Jeśli leki są droższe (np. Mounjaro, ok. 2000 zł/mies.), kwota odliczenia rocznie przekroczy 12 000 zł. Warunek: Musisz mieć faktury imienne potwierdzające zakup leków.

Podatnik musi być gotowy na udowodnienie związku między zakupem leków a niepełnosprawnością. ZUS/Fiskus sprawdza czy lek został przepisany przez specjalistę (endokrynologa, diabetologa) i czy był niezbędny w procesie rehabilitacji. Jeśli w zeznaniu PIT wykażesz wysokie odliczenia, urząd skarbowy może poprosić o okazanie orzeczenia o niepełnosprawności, recept i faktur.

Podsumowując: Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, leki te są niezbędne w Twojej terapii (potwierdzone przez lekarza) i kupujesz je na receptę (faktura), możesz odliczyć nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie, co łącznie w skali roku może przekroczyć 12 000 zł lub więcej. Stosowanie ich wyłącznie dla odchudzania "na własną rękę" (bez udokumentowanych wskazań medycznych powiązanych z niepełnosprawnością) niesie ryzyko zakwestionowania ulgi.

