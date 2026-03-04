REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Gigantyczna ulga podatkowa. 106 tys. złotych mogą odliczyć małżonkowie mogą odliczyć, single 53 tys. zł. Trzeba spełnić ten jeden warunek

Gigantyczna ulga podatkowa. 106 tys. złotych mogą odliczyć małżonkowie mogą odliczyć, single 53 tys. zł. Trzeba spełnić ten jeden warunek

04 marca 2026, 07:51
Maja Retman
Maja Retman
Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
Shutterstock
Shutterstock

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.

rozwiń >

Trwa boom na termomodernizację

Rosnące rachunki za ogrzewanie sprawiły, że właściciele starszych domów masowo inwestują w docieplenie ścian, wymianę stolarki czy nowe źródła ciepła. Stary dach, nieszczelne okna i nieizolowane ściany, są jak sito, przez które ucieka ciepło. Nic dziwnego, że trwa boom na termomodernizację, tym bardziej że fiskus pozwala odzyskać znaczną część wydatków.

Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. zł na podatnika. Jak wyjaśnia serwis pit.pl, nie jest on przypisany do jednej inwestycji, lecz do konkretnej osoby. Oznacza to, że podatnik może realizować kilka przedsięwzięć, o ile jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości spełniających ustawowe kryteria.

W przypadku małżonków limit przysługuje każdemu z nich odrębnie. W praktyce oznacza to możliwość odliczenia nawet 106 tys. zł – po 53 tys. zł na osobę.

Z ulgi mogą korzystać zarówno właściciele domów użytkowanych od lat, jak i ci, którzy niedawno wybudowali budynek mieszkalny. Kluczowe jest jednak prawidłowe udokumentowanie wydatków.

Nie wszystkie koszty można uwzględnić

Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest posiadanie odpowiednich faktur. Za wartość wydatku uznaje się kwotę netto powiększoną o podatek VAT – pod warunkiem że podatek ten nie został wcześniej odliczony zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie wszystkie koszty można jednak uwzględnić. Odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pokryte przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ani zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że jeśli inwestycja była współfinansowana dotacją, odliczyć można wyłącznie tę część wydatków, którą podatnik faktycznie pokrył z własnych środków.

Ta pułapka może ulgę termomodernizacyjną przekreślić

Najwięcej problemów mają właściciele nowych domów. Jak wskazuje portal biznes.info, nie można odliczyć wydatków poniesionych na budynek będący w trakcie budowy. Zanim podatnik skorzysta z ulgi, powinien upewnić się, że wszystkie formalności w nadzorze budowlanym zostały dopełnione, a budynek został oddany do użytkowania. W przeciwnym razie fiskus może zakwestionować prawo do odliczenia.

Choć w ostatnich latach pojawiały się interpretacje Ministerstwa Finansów sugerujące, że samo formalne oddanie budynku do użytkowania nie zawsze przesądza o prawie do ulgi, praktyka urzędów skarbowych bywa restrykcyjna. W efekcie część podatników traci prawo do preferencji przez niedopełnienie formalności.

W tej prawnej batalii sąd nie stanął po stronie podatników

Portal biznes.info przywoływał opisywaną przez prawo.pl sprawę małżonków, którą rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w maju ubiegłego roku.

Małżonkowie rozpoczęli budowę domu w lipcu 2020 roku. W 2021 ponieśli wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz środek gruntujący. Budowa formalnie nie była jednak zakończona. O jej finalizacji powiadomili powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego dopiero w lipcu 2023 roku.

Podatnicy złożyli korektę zeznania za 2021 r. i wystąpili o zwrot nadpłaty, uwzględniając ulgę termomodernizacyjną. Urząd skarbowy odmówił, argumentując, że wydatki dotyczyły budynku nieoddawanego jeszcze do użytkowania. Sąd przychylił się do stanowiska organu podatkowego i potwierdził, że nie ma możliwości skorzystania z ulgi w odniesieniu do budynku, którego budowa nie została zakończona.

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne”. Co się po tym kryje

Eksperci pit.pl zwracają uwagę, że samo pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest szerokie i budzi wątpliwości interpretacyjne. Obejmuje ono działania zmniejszające zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, ograniczające straty energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, umożliwiające przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła oraz polegające na całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na odnawialne. To właśnie w tej kategorii mieszczą się najczęściej montowane dziś instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy nowoczesne systemy wentylacyjne.

Długa lista wydatków, które da się odliczyć

Szczegółowy katalog kosztów określa rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na materiały budowlane niezbędne do ocieplenia przegród budowlanych, elementy instalacji grzewczych i systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, węzły cieplne z programatorami temperatury, gazowe i olejowe kotły kondensacyjne wraz z automatyką i systemem odprowadzania spalin, zbiorniki na gaz lub olej, kotły na paliwo stałe spełniające wymagania, przyłącza do sieci ciepłowniczej i gazowej, stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy systemu wentylacji mechanicznej.

Odliczeniu podlegają także koszty usług, w tym audytu energetycznego – choć nie jest on obowiązkowy – analizy termograficznej, przygotowania dokumentacji projektowej, ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych, a także prac związanych z montażem, wymianą i demontażem urządzeń czy technologii.

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2026. Kto z niej korzysta

Jak wskazują eksperci pit.pl, z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warunki są jednak precyzyjne. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, również w zabudowie szeregowej lub grupowej, ponieść wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz zakończyć inwestycję w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, konieczny będzie zwrot odliczonych kwot w roku, w którym upłynął ustawowy termin zakończenia przedsięwzięcia.

Ulga odliczana jest od podstawy obliczenia podatku. W praktyce oznacza to realne zmniejszenie dochodu do opodatkowania – i w konsekwencji niższy podatek do zapłaty. Pod warunkiem jednak, że podatnik dopilnuje wszystkich formalności. W przeciwnym razie nawet inwestycja za dziesiątki tysięcy złotych może nie przynieść żadnej podatkowej korzyści.

Źródło: INFOR
Infor.pl
