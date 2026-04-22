REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Emeryci muszą to pilnie podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu zostało już niewiele

Emeryci muszą to pilnie podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu zostało już niewiele

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 08:17
Maja Retman
małżeństwo emerytów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kończy się sezon na PIT-y. W niektórych sytuacjach senior nie musi składać żadnego dodatkowego zeznania w urzędzie skarbowym, ponieważ wszystkie formalności zostały dopełnione przez instytucję wypłacającą świadczenie. Nie oznacza to jednak, że sprawa jest całkowicie zamknięta. Emeryci i renciści mogą w prosty sposób zdecydować o przekazaniu 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.

Dla tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę kluczowe znaczenie ma formularz, który otrzymują z organu rentowego. Jeśli jest to PIT-40A, oznacza to, że rozliczenie podatku zostało już wykonane automatycznie. W takiej sytuacji senior nie musi składać żadnego dodatkowego zeznania w urzędzie skarbowym, ponieważ wszystkie formalności zostały dopełnione przez instytucję wypłacającą świadczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że sprawa jest całkowicie zamknięta. Emeryci i renciści mogą w prosty sposób zdecydować o przekazaniu 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To realne wsparcie dla fundacji, stowarzyszeń czy innych instytucji, które pomagają osobom chorym, z niepełnosprawnościami, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej albo wspierają działania społeczne, edukacyjne czy charytatywne.

Jedna decyzja zamienia się w konkretną pomoc

Aby przekazać 1,5 proc. podatku, nie trzeba składać pełnego zeznania podatkowego. Wystarczy poinformować urząd skarbowy o swojej decyzji, składając formularz PIT-OP. To prosty dokument, w którym należy wskazać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację, którą wskazał w poprzednim roku, nie musi podejmować żadnych działań. Urząd skarbowy automatycznie przekaże środki tej samej instytucji. Jeśli jednak decyzja się zmieniła i senior chce wesprzeć inną organizację, konieczne jest złożenie nowego formularza PIT-OP.

REKLAMA

Organizacje pożytku publicznego to podmioty działające na rzecz dobra wspólnego. Mogą mieć charakter lokalny i pomagać mieszkańcom konkretnej miejscowości albo prowadzić działalność na skalę ogólnopolską czy międzynarodową. Każda z nich musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać własny numer KRS, który identyfikuje ją w systemie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć PIT-OP?

Formularz PIT-OP można złożyć elektronicznie, korzystając z usług administracji skarbowej, albo w formie papierowej - osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając dokument pocztą. W przypadku wersji papierowej konieczne jest wpisanie numeru KRS wybranej organizacji oraz podstawowych danych podatnika.

Termin na złożenie tego formularza upływa 30 kwietnia. To ta sama data, która wyznacza koniec sezonu rozliczeń podatkowych za poprzedni rok.

Nie każdy senior musi składać zeznanie podatkowe

Ci, które otrzymały formularz PIT-40A, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, chyba że chcą skorzystać z ulg podatkowych albo przekazać 1,5 proc. podatku innej organizacji niż dotychczas. Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata, zostanie ona automatycznie potrącona ze świadczenia, najczęściej z emerytury lub renty wypłacanej w kwietniu.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które otrzymały formularz PIT-11A lub PIT-11. W takim przypadku mogą one samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać, aż urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowany formularz w usłudze Twój e-PIT. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z ulg lub odliczeń, musi samodzielnie złożyć odpowiednie zeznanie, najczęściej na formularzu PIT-37 lub PIT-36, przed upływem terminu 30 kwietnia.

W jakiej sytuacji seniorzy mają nadpłatę podatku

W niektórych przypadkach seniorzy mogą mieć nadpłatę podatku. Wówczas zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwykle dzieje się to w ciągu 45 dni od momentu złożenia zeznania albo po automatycznym zaakceptowaniu formularza w systemie.

Sezon podatkowy dla wielu emerytów i rencistów nie oznacza więc obowiązku wypełniania skomplikowanych dokumentów. Warto jednak sprawdzić otrzymany formularz i podjąć świadomą decyzję. Nawet jeśli nie trzeba składać zeznania, można zrobić coś ważnego - przekazać część swojego podatku na rzecz organizacji, która realnie pomaga innym.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA