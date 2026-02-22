Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.

Dla tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę kluczowe znaczenie ma formularz, który otrzymują z organu rentowego. Jeśli jest to PIT-40A, oznacza to, że rozliczenie podatku zostało już wykonane automatycznie. W takiej sytuacji senior nie musi składać żadnego dodatkowego zeznania w urzędzie skarbowym, ponieważ wszystkie formalności zostały dopełnione przez instytucję wypłacającą świadczenie.

Nie oznacza to jednak, że sprawa jest całkowicie zamknięta. Emeryci i renciści mogą w prosty sposób zdecydować o przekazaniu 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To realne wsparcie dla fundacji, stowarzyszeń czy innych instytucji, które pomagają osobom chorym, z niepełnosprawnościami, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej albo wspierają działania społeczne, edukacyjne czy charytatywne.

Jedna decyzja, która może komuś pomóc

Aby przekazać 1,5 proc. podatku, nie trzeba składać pełnego zeznania podatkowego. Wystarczy poinformować urząd skarbowy o swojej decyzji, składając formularz PIT-OP. To prosty dokument, w którym należy wskazać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację, którą wskazał w poprzednim roku, nie musi podejmować żadnych działań. Urząd skarbowy automatycznie przekaże środki tej samej instytucji. Jeśli jednak decyzja się zmieniła i senior chce wesprzeć inną organizację, konieczne jest złożenie nowego formularza PIT-OP.

Organizacje pożytku publicznego to podmioty działające na rzecz dobra wspólnego. Mogą mieć charakter lokalny i pomagać mieszkańcom konkretnej miejscowości albo prowadzić działalność na skalę ogólnopolską czy międzynarodową. Każda z nich musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać własny numer KRS, który identyfikuje ją w systemie.

Jak złożyć PIT-OP i ile jest na to czasu

Formularz PIT-OP można złożyć elektronicznie, korzystając z usług administracji skarbowej, albo w formie papierowej - osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając dokument pocztą. W przypadku wersji papierowej konieczne jest wpisanie numeru KRS wybranej organizacji oraz podstawowych danych podatnika.

Termin na złożenie tego formularza upływa 30 kwietnia. To ta sama data, która wyznacza koniec sezonu rozliczeń podatkowych za poprzedni rok.

Nie każdy senior musi składać zeznanie podatkowe

Ci, które otrzymały formularz PIT-40A, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, chyba że chcą skorzystać z ulg podatkowych albo przekazać 1,5 proc. podatku innej organizacji niż dotychczas. Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata, zostanie ona automatycznie potrącona ze świadczenia, najczęściej z emerytury lub renty wypłacanej w kwietniu.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które otrzymały formularz PIT-11A lub PIT-11. W takim przypadku mogą one samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać, aż urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowany formularz w usłudze Twój e-PIT. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z ulg lub odliczeń, musi samodzielnie złożyć odpowiednie zeznanie, najczęściej na formularzu PIT-37 lub PIT-36, przed upływem terminu 30 kwietnia.

Zwrot podatku lub jego rozliczenie przez urząd

W niektórych przypadkach seniorzy mogą mieć nadpłatę podatku. Wówczas zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwykle dzieje się to w ciągu 45 dni od momentu złożenia zeznania albo po automatycznym zaakceptowaniu formularza w systemie.

Sezon podatkowy dla wielu emerytów i rencistów nie oznacza więc obowiązku wypełniania skomplikowanych dokumentów. Warto jednak sprawdzić otrzymany formularz i podjąć świadomą decyzję. Nawet jeśli nie trzeba składać zeznania, można zrobić coś ważnego - przekazać część swojego podatku na rzecz organizacji, która realnie pomaga innym.